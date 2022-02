‘Đối thủ’ khiến tuyển nữ Việt Nam lẫn Đài Loan lo sợ nhất ở trận quyết định

HLV Mai Đức Chung của tuyển nữ Việt Nam lẫn Kazuo Echio của tuyển nữ Đài Loan đều than trời khi trận play-off mang tính quyết định giữa 2 đội phải diễn ra lúc 13 giờ địa phương (Mumbai, Ấn Độ), tức 14 giờ 30 giờ Việt Nam.

Thời tiết ở Ấn Độ ở khung giờ trên trong thời gian này dao động từ 30-32 độ C với nắng nóng, độ ẩm cao khiến các cầu thủ dễ bị ảnh hưởng nắng, suy giảm thể lực. Đây cũng là trận đấu duy nhất ở Asian Cup nữ 2022 lần này diễn ra lúc 13 giờ dù tính chất hết sức quan trọng.

Với lợi thế được nghỉ 3 ngày so với 1 ngày của Đài Loan, ngoài chú trọng hồi phục thể lực, HLV Mai Đức Chung còn cho các học trò tập làm quen với khung giờ giữa trưa nhằm chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu với Đài Loan, trận đấu mà tuyển nữ Việt Nam chỉ có 1 con đường là chiến thắng mới lấy dự World Cup.





Trong khi đó sau niềm vui chiến thắng 3-0 trước Thái Lan để chiếm ưu thế hiệu số bàn thắng bại so với tuyển nữ Việt Nam (+3 so với +2), HLV Kazuo Echio lập tức chỉ ra khó khăn của đội mình so với tuyển nữ Việt Nam là chỉ có 1 ngày để vừa nghỉ ngơi hồi phục vừa chuẩn bị cho trận đấu quyết định. “Đối thủ” khác mà HLV này cũng nhắc đến là thi đấu ở khung giờ thời tiết khắc nghiệt càng khiến các nữ tuyển thủ Đài Loan mau xuống sức hơn.

Trong 3 lần chạm trán gần nhất, tuyển nữ Đài Loan thắng 2, thua 1 trước tuyển nữ Việt Nam. Tuyển nữ Việt Nam hiện xếp hạng 32 thế giới trong khi tuyển nữ Đài Loan hạng 39 thế giới nhưng trình độ 2 đội được đánh giá cân bằng. Tuyển nữ Đài Loan bất lợi khi có 7 cầu thủ đang nhiễm Covid-19 nhưng ưu thế lớn khi chỉ cầm hòa tuyển nữ Việt Nam là lấy vé tham dự World Cup.