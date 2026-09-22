Đời thường gợi cảm của cô gái quê trong phim kinh dị Việt đang gây chú ý

Trong phim Út Lan 2, ngoài NSƯT Kim Phương và nghệ sĩ Kiều Oanh, sự góp mặt của diễn viên Kiều Diễm được khán giả chú ý. Trước đó, cô từng tham gia một số dự án như Tử chiến trên không, Song hỷ lâm nguy…

So với những vai diễn trước, nhân vật Lan trong tác phẩm kinh dị của đạo diễn Trần Trọng Dần được xem là bước tiến trong sự nghiệp của Kiều Diễm. Thời lượng xuất hiện nhiều hơn đồng nghĩa với việc nữ diễn viên phải giữ được nhịp cảm xúc nhân vật trong nhiều ngày.

Vai diễn 'dài hơi' trong sự nghiệp của Kiều Diễm

Tạo hình của Kiều Diễm trong phim điện ảnh Út Lan 2 Ảnh: NSX

Kiều Diễm ý thức khá rõ điều đó khi bắt đầu chuẩn bị cho Lan. Cô chọn đi ngược vào quá khứ nhân vật để tìm nguyên nhân hình thành tính cách. “Vì Lan là một cô gái thiếu tình thương nên tôi nghĩ điều đó ảnh hưởng tới cách nhìn bản thân và cách cô ấy đón nhận tình cảm của người khác. Tôi không muốn Lan lúc nào cũng buồn hay khóc, vì cô ấy đã sống với sự thiếu thốn đó quá lâu rồi”, cô nói.

Điều đáng quan tâm trong hành trình của Kiều Diễm không nằm ở việc cô đã có thêm một vai chính, mà ở cách nữ diễn viên nhìn nhận cơ hội này như một phần của quá trình học nghề. Tử chiến trên không và Song hỷ lâm nguy đem lại những trải nghiệm khác nhau, song mỗi dự án chỉ có thể giải quyết một phần bài toán diễn xuất. Khi bước vào Út Lan 2, những kinh nghiệm tích lũy trước đó trở thành nền tảng, còn phần việc khó hơn là biết sử dụng chúng để tạo ra một nhân vật mới.

Khác với hình ảnh trong phim, nữ diễn viên ghi điểm bởi vẻ ngoài rạng rỡ, gợi cảm ở tuổi 24 Ảnh: NVCC

Theo Kiều Diễm, nhân vật Lan khác hẳn so với cô ở đời thường. “Ngoài đời tôi nói chuyện nhiều hơn, hay làm trò và nhiều năng lượng. Còn Lan thì ngược lại, sống khép kín vì từ nhỏ đã thiếu tình thương gia đình. Nhưng có một điểm cô gái này khá giống với tôi, đó là sống tình cảm, khi thương ai là thương rất nhiều, sẵn sàng che chở cho mọi người xung quanh”, cô bộc bạch.

Kiều Diễm chia sẻ việc đóng chung với những nghệ sĩ gạo cội như NSƯT Kim Phương, Kiều Oanh là một áp lực lớn. Cô không tránh khỏi suy nghĩ “mình làm vậy có tốt không, có bị đơ không” mỗi khi thực hiện các cảnh quay. Tuy nhiên sau đó, người đẹp 24 tuổi tập quan sát và học hỏi trong quá trình quay hình.

“Cũng trộm vía là mọi người rất thương và hỗ trợ tôi khi quay. Có những lúc tôi không biết xử lý phân đoạn đó thế nào, tôi sẽ nhìn mọi người làm rồi rút kinh nghiệm cho bản thân. Nhờ mọi người động viên mà tôi bớt áp lực hơn”, cô chia sẻ.

Hình ảnh đời thường của diễn viên Kiều Diễm Ảnh: NVCC

Kiều Diễm trân trọng quãng thời gian quay hình Út Lan 2 vì có cơ hội thử sức nhiều hơn với vai diễn, với những cảnh quay mà cô chưa từng thực hiện. Nhưng đến khi vượt qua, diễn viên 24 tuổi thấy mình trưởng thành, học hỏi được nhiều hơn. “Điều tôi trân trọng sau dự án đó còn là kinh nghiệm và kỷ niệm với mọi người. Và tôi cũng thấy mình giỏi hơn một chút so với trước đây”, cô trải lòng.

Chia sẻ về định hướng sau Út Lan 2, Kiều Diễm cho biết bản thân mong muốn mình có thể hóa thân ở nhiều dạng nhân vật hơn. Mong muốn của Kiều Diễm không dừng ở việc thay đổi hình ảnh.

Cô hy vọng mỗi nhân vật trở thành một lần học thêm về nghề, thay vì tìm kiếm sự an toàn trong những kiểu vai quen thuộc. “Trước đây những vai của tôi vẫn còn khá khác nhau về thời lượng và màu sắc, nhưng tôi nghĩ mình vẫn chưa có cơ hội thử hết những khả năng của bản thân”, nữ diễn viên bày tỏ.