Đội tình nguyện hỗ trợ F0 điều trị tại nhà

Nhiều ngày qua, thuốc xông, túi thuốc y tế hỗ trợ F0 điều trị tại nhà được mang đến tập kết tại trụ sở UBND P.Trà An. Các đoàn viên, thanh niên trở thành những shipper thực thụ. Mô hình được triển khai khoảng 3 tuần qua. Đội tình nguyện gồm 10 đoàn viên, thanh niên chia nhau hỗ trợ 4 khu vực của phường.

Chị Trần Thị Trâm, Bí thư Đoàn P.Trà An, cho biết đội tình nguyện phối hợp cùng trạm y tế, ban ngành đoàn thể phường thành lập tổ Covid cộng đồng. Trong đó có đầy đủ số điện thoại của trạm y tế, công an, tình nguyện viên để tiếp nhận thông tin và hỗ trợ kịp thời cho F0. Trong túi thuốc yêu thương có viên C sủi, viên xông tinh dầu, cồn rửa tay, nước muối, khẩu trang... trị giá khoảng 100.000 đồng/túi. Kinh phí thực hiện từ nguồn vận động các nhà hảo tâm đóng góp. Đến nay, Đoàn P.Trà An đã trao gần 220 túi thuốc yêu thương và sẽ tiếp tục hỗ trợ nếu trên địa bàn phường có F0.

Hằng ngày, công việc của tình nguyện viên là lên đơn, chia nhau đi chợ, mua thuốc... Còn chị Trâm tiếp nhận đơn hàng và gửi đến những tình nguyện viên hỗ trợ 4 khu vực để giúp đỡ. Dù có đơn trong buổi tối thì đội vẫn sẽ hỗ trợ lập tức. “Tôi cảm thấy hoạt động này giúp F0 điều trị tại nhà an tâm hơn và động viên tinh thần giúp họ có động lực để điều trị khỏi bệnh”, chị Trâm nói.





Trước đó, tổ Covid cộng đồng P.Trà An gồm các đoàn viên, thanh niên cũng tham gia test Covid-19 cộng đồng, truy vết F0, F1, tham gia nhập liệu tiêm vắc xin...

Chị Phan Thị Thu Trà, Phó chủ tịch Hội Nông dân P.Trà An, cho biết: “Ban Chấp hành Hội Nông dân phường cũng triển khai túi xông thảo dược hỗ trợ F0 điều trị tại nhà. Được sự chung tay của nhà vườn góp lá xông như ổi, sả, gừng... có tác dụng giải cảm. Khi trao, chúng tôi thấy vui vì đã có nhiều trường hợp khỏi bệnh. Đến nay, có hơn 300 túi thuốc xông phát cho các F0”.

Bà Phan Thị Tuyết Hoa (42 tuổi, ngụ P.Trà An) không khỏi xúc động khi nhận túi thuốc yêu thương và thuốc xông từ các tình nguyện viên. “Gia đình chỉ có mình tôi nhiễm bệnh, nhờ có tình nguyện viên đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ thuốc điều trị nên giờ khỏi bệnh. Chỉ còn vài ngày nữa hết cách ly, tôi mừng không tả nổi”, bà Hoa nói.