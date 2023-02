Đội TP.HCM thắng đậm tại giải Cúp quốc gia nữ 2023

Chiều ngày 14.2, tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội) đã diễn ra lễ khai mạc giải bóng đá Cúp quốc gia nữ 2023. Tước đó là cuộc đọ sức giữa Thái Nguyên T&T và Than KSVN ở bảng A. Trong suốt 45 phút đầu tiên, hầu như không có cơ hội nguy hiểm nào được tạo ra. Than KSVN chơi nhỉnh hơn trong hiệp 1 nhưng lại không tạo ra những cơ hội đủ tốt để ghi bàn. Kể cả khi đã tiếp cận được khung thành đối phương, các cầu thủ Than KSVN lại bỏ lỡ đáng tiếc.

Đội Thái Nguyên T&T (áo vàng) có chiến thắng trong trận ra quân trước Than KSVN MINH TÚ

Bước sang hiệp 2, Thái Nguyên T&T chơi tốt hơn so với chính họ ở 45 phút đầu tiên. Bất ngờ của trận đấu xảy ra với một khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân. Phút 63, từ đường chuyền dài vượt tuyến của đội trưởng Thúy Nga, Mỹ Anh tận dụng pha phá bóng thiếu dứt khoát của hậu vệ Than KSVN để vượt qua 2 cầu thủ đối phương trước khi dứt điểm kỹ thuật mở tỷ số trận đấu cho Thái Nguyên T&T.

Đội TP.HCM chơi áp đảo so với Hà Nội II MINH TÚ

Ngay sau lễ khai mạc là trận đấu của ứng cử viên cho chức vô địch TP.HCM gặp Hà Nội II cũng ở bảng A. Với sức mạnh vượt trội, các cô gái đến từ thành phố mang tên Bác đã có bàn thắng ngay ở phút thứ 4 do công Hồng Nhung từ cú sút xa đẹp mắt. Bàn thắng này mở ra thế trận thuận lợi cho nhà đương kim vô địch giải bóng đá nữ Cúp quốc gia.

Đội nữ TP.HCM có chiến thắng đậm 6-0 chỉ trong hiệp đấu đầu tiên MINH TÚ

Đến phút thứ 8, chính Hồng Nhung kiến tạo cho Bích Thùy nhân đôi cách biệt cho đại diện phía Nam. 14 phút sau, Bích Thùy đá phạt góc thuận lợi để Hồng Nhung bật cao đánh đầu nâng tỷ số lên 3-0. Cô trò HLV Kim Chi đã dứt điểm trận đấu trong hiệp 1 khi Bảo Châu (27'), Thùy Trang (31') và Phan Thị Trang (33') lần lượt ghi thêm 3 bàn thắng để nâng lên tỷ số 6-0. Bước sang hiệp 2, TP.HCM tiến hành nhiều sự điều chỉnh nhưng không ghi thêm bàn thắng nào.

Thanh Nhã góp công vào chiến thắng của Hà Nội I MINH TÚ

Trong trận đấu đầu tiên của bảng B Cúp quốc gia nữ, đội bóng Hà Nội I cũng có trận ra quân gặp Phong Phú Hà Nam. Trước một Phong Phú Hà Nam đang ở giai đoạn chuyển giao lực lượng, các cô gái Hà Nội I đã không quá khó khăn để có được chiến thắng 2-0 do công của Hải Yến (43') và Thanh Nhã (73').