Đội trưởng Airfan Doloh dập tắt nỗi sợ của U.22 Thái Lan tại SEA Games 32

Theo báo giới địa phương, U.22 Thái Lan tiếp tục tập luyện vào ngày 23.4, buổi tập thứ 3 kể từ khi hội quân tại Pattana Sports Resort, tỉnh Chonburi, chuẩn bị cho SEA Games 32 diễn ra ở Phnom Penh, Campuchia. Về kế hoạch tập, HLV Issara Sritaro vẫn chia làm 3 buổi (sáng, chiều, tối) và vẫn chờ đợi các cầu thủ còn lại gia nhập sau khi hoàn thành nhiệm vụ với CLB ở giải quốc nội.



Airfan Doloh đã hội quân cùng U.22 Thái Lan chuẩn bị cho SEA Games 32 BANGKOK POST

Trước buổi tập ngày 23.4, Airfan Doloh, đội trưởng U.22 Thái Lan tiết lộ, thể trạng của anh hiện đạt khoảng 80% và đang phục hồi hoàn toàn. Trước đó, sau mối lo không có sự phục vụ của trung vệ Jonathan Khemdee và tiền đạo Teerasak Poeiphimai tại SEA Games 32 do chấn thương, CĐV Thái Lan càng lo lắng hơn về nguy cơ vắng mặt của Airfan Doloh. Hậu vệ của CLB Buriram United gần đây dính chấn thương được cho là khá nặng nhưng rất may quá trình phục hồi tốt. Đây là những trụ cột khó thay thế của đội tuyển U.22 Thái Lan tại SEA Games 32 đồng thời là những nhân tố có nhiều kinh nghiệm nhất trong đội hình U.22 Thái Lan lần này do từng tranh tài ở SEA Games năm ngoái tại Hà Nội, nơi "Voi chiến" trẻ thua U.23 Việt Nam ở trận chung kết.

Nhận định đối thủ của U.22 Việt Nam: Thái Lan tấn công đẹp mắt

"Chúng tôi sẽ cố gắng chơi hết mình trong từng trận đấu giống như từng thể hiện ở Doha Cup vừa qua, để giành kết quả tốt nhất. Đối với việc thay đổi một số cầu thủ từ các giải đấu trước coi như không thành vấn đề, vì chúng ta đã quen và đã chơi cùng nhau trong thời gian gần đây", Airfan Doloh, người có thể chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự và hậu vệ cánh, chia sẻ.

Nói về mục tiêu và những khó khăn có thể gặp phải của U.22 Thái Lan ở SEA Games 32, hậu vệ 22 tuổi này cho biết: "SEA Games trước và lần này không khác nhau nhiều bởi mục tiêu của chúng tôi là đoạt HCV. Chúng tôi sẽ phải cố gắng hết sức. Các trận đấu ở vòng bảng khó có thể dễ dàng do thời tiết, còn tình trạng mặt sân thì cần phải xem thực tế thế nào".

U.22 Thái Lan vẫn chờ đủ 29 cầu thủ để tập chiến thuật FAT

U.22 Thái Lan tập trung ngày 19.4 và chỉ có 1 tuần chuẩn bị cho SEA Games năm nay. HLV Issara Sritaro chỉ có 3 ngày để tập chiến thuật do nhiều trụ cột đến ngày 24.4 mới hội quân. U.22 Thái Lan sẽ chốt danh sách 20 cầu thủ chính thức và lên đường sang Campuchia vào ngày 27.4.

Tại SEA Games 32, U.22 Thái Lan nằm ở bảng B với đương kim vô địch Việt Nam, U.22 Malaysia, U.22 Singapore và U.22 Lào. "Voi chiến" trẻ sẽ đá ra quân vào ngày 30.4 gặp Singapore, tiếp đến lần lượt đụng độ Malaysia (6.5), Lào (8.5) và Việt Nam (11.5).