Đội Trường ĐH Cần Thơ sớm tập sút 11m

HLV Châu Đức Thành của đội Trường ĐH Cần Thơ sớm cho các cầu thủ tập sút 11m một cách nghiêm túc vào cuối buổi tập gây bất ngờ cho người xem.

Các cầu thủ đội Trường ĐH Cần Thơ luyện sút 11m rất nghiêm túc

"Đây là sự chuẩn bị hoàn toàn có lý do của chúng tôi", HLV Châu Đức Thành nói. "Tại VCK, tính chất các trận đấu sẽ rất kịch tính. Các cầu thủ sinh viên thường hay mắc lỗi phung phí cơ hội, hoặc dứt điểm kém do căng thẳng tâm lý khi thi đấu ở các giải quan trọng. Do đó, việc rèn luyện sút 11m cũng là để họ có cảm giác ghi bàn. Hơn nữa, nếu vào đến vòng knock-out, việc đã chuẩn bị trước như thế này sẽ giúp các cầu thủ tự tin, trong trường hợp trận đấu phải quyết định bằng loạt sút 11m", HLV Châu Đức Thành cho biết thêm.

Đội Trường ĐH Cần Thơ trên sân Trường ĐH Tôn Đức Thắng

Các cầu thủ tích cực tập luyện

HLV Châu Đức Thành (phải) tham gia tập luyện cùng các cầu thủ

HLV Châu Đức Thành (trái) gặp người quen, trợ lý HLV Đỗ Anh Đức của đội Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Nói về các nhận định đội Trường ĐH Cần Thơ sẽ là ứng cử viên nặng ký của cuộc đua vô địch, HLV Châu Đức Thành đánh giá: "Chúng tôi tự tin. Nhưng sẽ không bị áp lực trước các nhận định này. Trước mắt, đội cần vượt qua vòng bảng. Chúng tôi nằm ở bảng B với các đối thủ khá ngang tầm như ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội, ĐH Huế và ĐH Nông Lâm TP.HCM. Cơ hội của các đội là ngang nhau. Các đội đều có sự chuẩn bị rất tốt cho VCK giải Thanh Niên Sinh viên Việt Nam".

HLV Châu Đức Thành

Đội Trường ĐH Cần Thơ có lực lượng cầu thủ chất lượng, với khoa thể chất và số lượng lên đến gần 5.000 sinh viên để tuyển chọn. "Đúng là chúng tôi có ưu thế về mặt này. Đội cũng nhận sự ủng hộ từ trường và địa phương để có sân 11 người tập luyện thường xuyên. Chúng tôi muốn duy trì và nâng cao phong trào bóng đá sinh viên, cũng là để góp phần tìm lại niềm đam mê bóng đá với người dân khu vực Tây Nam bộ, nơi nhiều năm gần đây không còn đại diện CLB nào thi đấu bóng đá đỉnh cao Việt Nam", HLV Châu Đức Thành chia sẻ.

Tham dự VCK giải Thanh Niên Sinh viên Việt Nam, HLV Châu Đức Thành cũng hy vọng đội Trường ĐH Cần Thơ sẽ tiến xa. Nhiều CĐV sinh viên của Trường ĐH Cần Thơ dự kiến cũng sẽ đến sân Trường ĐH Tôn Đức Thắng ủng hộ đội nhà. Đội thi đấu trận ra quân ở bảng B gặp đội Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM lúc 15 giờ 30 ngày 12.3.