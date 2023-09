'Đội trưởng Mỹ' Chris Evans bí mật kết hôn với người đẹp kém 16 tuổi

Chris Evans và Alba Baptista chính thức về chung nhà INSTAGRAM NV

Trang tin kể trên tiết lộ tài tử Chris Evans và nữ diễn viên Alba Baptista đã tổ chức đám cưới riêng tư vào ngày 9.9 qua, tại nhà riêng ở khu vực Boston, bang Massachusetts (Mỹ). Một người trong cuộc tiết lộ đám cưới được giữ kín vì các khách mời đã ký thỏa thuận bảo mật thông tin và bị giữ lại điện thoại trong quá trình tham dự. Bên cạnh sự hiện diện của gia đình, bạn bè thân thiết của cô dâu chú rể, nhiều người nổi tiếng đã được phát hiện đến Boston để dự đám cưới cặp đôi. Trong số đó phải kể đến các bạn diễn của sao nam 42 tuổi trong các bom tấn của Marvel: "Iron Man" Robert Downey Jr., "Thor" Chris Hemsworth, "Hawkeye" Jeremy Renner…

Hiện hai nhân vật chính vẫn chưa lên tiếng về đám cưới.



Trên trang cá nhân, tài tử 42 tuổi chia sẻ nhiều khoảnh khắc tình tứ bên "nửa kia" INSTAGRAM NV

Chris Evans - Alba Baptista đều giữ kín chuyện tình cảm để tránh sự chú ý của truyền thông và công chúng. Tháng 11.2022, People tiết lộ cặp đôi này đã âm thầm hẹn hò trong hơn một năm và họ rất nghiêm túc với mối quan hệ này. Một nguồn tin tiết lộ với tạp chí vào thời điểm đó: "Họ đang yêu nhau và Chris chưa bao giờ hạnh phúc hơn thế. Gia đình, bạn bè của anh ấy đều yêu mến Alba". Trên mạng xã hội, "Đội trưởng Mỹ" đăng tải nhiều khoảnh khắc thân mật với người yêu khi họ leo núi, du lịch cùng nhau.

Trong cuộc phỏng vấn khi được trao danh hiệu Người đàn ông quyến rũ nhất 2022, Chris Evans chia sẻ với People rằng anh cảm thấy rất hài lòng với cuộc sống hiện tại và tập trung vào việc cân bằng giữa công việc với đời tư, mong muốn dành nhiều thời gian cho những người thân yêu bên mình. Tài tử sinh năm 1981 bày tỏ: "Đây hoàn toàn là điều mà tôi mong muốn: lấy vợ, sinh con, xây dựng gia đình". Anh bộc bạch thêm: "Khi bạn đọc về các nghệ sĩ giỏi nhất, cho dù là diễn viên, họa sĩ, nhà văn… hầu hết họ đều thừa nhận điều họ tự hào nhất không phải là về tác phẩm của mình mà là các mối quan hệ, là gia đình mà họ vun đắp, tình yêu mà họ tìm thấy và chia sẻ" và nhấn mạnh với anh, đó cũng là những điều quan trọng nhất.

Chris Evans bắt đầu gia nhập làng giải trí từ cuối thập niên 1990 và vươn mình thành ngôi sao toàn cầu trong những năm gần đây. Nam diễn viên điển trai gây chú ý với: Fantastic Four, Snowpiercer, Before We Go, Knives Out… Đặc biệt, ngôi sao 8X nổi đình đám khắp thế giới khi hóa thân thành Steve Rogers/Captain America trong vũ trụ siêu anh hùng của Marvel. Anh đã gắn bó với hình tượng Đội trưởng Mỹ qua hàng loạt "bom tấn" ăn khách của hãng như: Captain America: The First Avenger (2011), The Avengers (2012), Captain America: The Winter Soldier (2014), Avengers: Age of Ultron (2015), Captain America: Civil War (2016), Avengers: Infinity War (2018), Avengers: Endgame (2019)… Sau khi cởi bỏ lớp áo giáp của siêu anh hùng, Chris Evans tiếp tục theo đuổi đam mê diễn xuất với nhiều dự án: The Gray Man, Ghosted, Red One, Pain Hustlers…

"Nửa kia" của Chris Evans sinh năm 1997, kém anh 16 tuổi và là một diễn viên trẻ người Bồ Đào Nha. Alba Baptista đã hoạt động nghệ thuật được hơn 10 năm, từng tham gia các bộ phim: Fatima, Mrs. Harris Goes to Paris, Warrior Nun… Cô là ngôi sao trẻ đang lên, từng nhận được một vài giải thưởng và được vinh danh trong Top 10 ngôi sao đột phá năm 2020 của IMDb. Sao nữ thành thạo 5 thứ tiếng: Bồ Đào Nha, Anh, Đức, Pháp và Tây Ban Nha.