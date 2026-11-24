Mới đây, truyền thông Trung Quốc ghi lại hình ảnh Trương Vũ Kỳ cùng một người đàn ông ngoại quốc dạo chơi tại Disneyland Thượng Hải. Cả hai đi qua nhiều khu vực trong công viên đến khi trời tối rồi cùng lên xe ra về. Hình ảnh này nhanh chóng làm dấy lên đồn đoán về chuyện tình cảm của nữ diễn viên 39 tuổi.

Hai cuộc hôn nhân chóng vánh

Ngày 18.4.2011, ở tuổi 23, Trương Vũ Kỳ đăng ký kết hôn với đạo diễn Vương Toàn An tại Tây An (Trung Quốc). Khi còn mặn nồng, vị đạo diễn nổi tiếng tặng cô chiếc nhẫn kim cương 8,688 carat. Nữ diễn viên từng chia sẻ về chồng trong một cuộc phỏng vấn: "Ở bên Vương Toàn An, tôi cảm thấy mình là một người phụ nữ, thấy mình có thể sống bình lặng".

Dù sở hữu nhan sắc xinh đẹp và vóc dáng quyến rũ nhưng Trương Vũ Kỳ gặp khá nhiều trắc trở trong chuyện tình cảm Ảnh: Chụp màn hình phim Mỹ nhân ngư

Tháng 9.2014, Vương Toàn An bị cảnh sát Bắc Kinh tạm giam 15 ngày vì hành vi mua dâm. Vụ việc khiến ông bị khai trừ khỏi Hội Đạo diễn Điện ảnh Trung Quốc, mất nhiều hợp đồng và gặp trở ngại lớn trong sự nghiệp. Chưa đầy một năm sau, Trương Vũ Kỳ thông báo cả hai đã chia tay. Cô khép lại cuộc hôn nhân kéo dài 4 năm bằng một lời nhắn ngắn gọn: "Mong anh sống tốt, chúc tôi bình an".

Với người chồng thứ hai, doanh nhân Viên Ba Nguyên, Trương Vũ Kỳ chỉ mất 10 ngày từ lúc quen biết đến khi yêu. Hai người kết hôn sau 70 ngày gặp gỡ. Năm 2017, cô sinh đôi một trai, một gái. Tháng 8.2018, Viên Ba Nguyên và Trương Vũ Kỳ tuyên bố ly hôn vì những khác biệt trong cuộc sống. Họ tranh cãi gay gắt đến mức nữ diễn viên 8X còn dùng dao gọt hoa quả đâm vào lưng chồng khiến anh bị thương. Họ tái hợp vào tháng 11.2018, tuy nhiên cặp đôi cũng nhanh chóng "đường ai nấy đi" sau những màn khẩu chiến trên mạng xã hội.

Thậm chí, Viên Ba Nguyên từng lên truyền hình để vạch tội vợ cũ. "Tôi và cô ấy quyết định ly hôn cũng vì phát hiện cô ấy có những người đàn ông khác sau lưng tôi. Cô ấy sợ mang tiếng nên lại bôi xấu tôi trên mặt báo. Cô ấy là người phụ nữ lăng nhăng, những người đàn ông từng qua lại với Trương Vũ Kỳ đều rõ tính cách này. Cô ấy có thể lên giường với bất kỳ người đàn ông nào vừa gặp hay đơn giản vừa trò chuyện qua Wechat. Điều này vượt quá sự chịu đựng của tôi", doanh nhân 7X cho biết.

Vụt sáng thành sao nhờ phim của Châu Tinh Trì

Trương Vũ Kỳ lớn lên cùng mẹ sau khi cha mẹ ly hôn. Năm 2003, ở tuổi 16, Trương Vũ Kỳ trúng tuyển vào một trường đào tạo nghệ thuật sân khấu truyền thống trực thuộc Học viện Hý kịch Thượng Hải. Giấy báo nhập học đã về nhưng đúng lúc ấy, mẹ cô làm ăn thua lỗ. Để con gái kịp đóng học phí, bà đem cầm cố toàn bộ số trang sức cưới đã giữ suốt nhiều năm.

Trong thời gian đi học, Trương Vũ Kỳ làm thêm nhiều công việc để phụ mẹ trang trải sinh hoạt phí. Một quảng cáo KFC cô nhận quay khi ấy đã đưa cô đến với điện ảnh. Châu Tinh Trì tình cờ xem được quảng cáo khi đang tìm nữ chính cho phim Siêu khuyển thần thông. Ông nhờ trợ lý liên hệ với cô. Trương Vũ Kỳ kể ban đầu cô khá hồi hộp, nhưng khi gặp mặt lại thoải mái bắt chuyện với vị đạo diễn về ẩm thực. Sau đó, cô ký hợp đồng với công ty của Châu Tinh Trì và được giao vai cô giáo Viên trong phim. Năm 2016, Trương Vũ Kỳ tái hợp Châu Tinh Trì trong Mỹ nhân ngư. Với vai nữ đại gia Lý Nhược Lan, cô có câu thoại đến nay vẫn được khán giả nhắc lại: "Tôi có tiền, có dáng. Người theo đuổi tôi xếp hàng từ đây sang tận nước Pháp". Vai diễn mang về cho cô đề cử Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông lần thứ 36 và được khán giả ưu ái gọi là "mỹ nhân ngư nóng bỏng nhất màn ảnh Cbiz".

Bốn năm sau, khán giả thấy một Trương Vũ Kỳ khác hẳn vẻ sắc sảo trên màn ảnh khi cô tham gia show thực tế Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng. Có lúc không theo kịp vũ đạo, cô để lộ vẻ lúng túng ngay trên sân khấu. Sự tự nhiên và tính cách thẳng thắn giúp cô được khán giả yêu mến. Cô kết thúc cuộc thi ở vị trí thứ 5, giành suất vào nhóm nhạc của chương trình.

Gần đây, Trương Vũ Kỳ dành nhiều thời gian cho các buổi phát trực tiếp giới thiệu nông sản. Tháng 9, cô tới Tân Cương (Trung Quốc), ghé hơn 50 gian hàng trong các khu chợ. Vừa đi, cô vừa cầm từng loại trái cây, hạt khô đưa lên trước ống kính, giới thiệu đặc sản địa phương với người xem.