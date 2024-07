Đội tuyển Anh vào chung kết: Làm gì có chuyện chỉ nhờ may mắn, phải giỏi đã

Không thể phủ nhận may mắn xuất hiện trên hành trình vào đến trận chung kết EURO 2024 của đội tuyển Anh, đó là việc họ rơi vào nhánh đấu khá nhẹ với nhánh đấu các đại gia của bóng đá thế giới, như Đức, Pháp hoặc Bồ Đào Nha.

May mắn cũng xuất hiện khi đội bóng của HLV Gareth Southgate có bàn gỡ hòa trước Slovakia ở khoảnh khắc cuối cùng của giờ thi chính thức, trong trận đấu thuộc vòng 16 đội. Tuy nhiên, may mắn chỉ là một phần nhỏ trên hành trình đưa đội bóng của quê hương bóng đá vào đến trận chung kết EURO. Yếu tố này không hề đóng vai trò quyết định trong thành công của đội tuyển Anh, tính cho đến thời điểm này. Yếu tố quyết định, xuất phát từ năng lực, bản lĩnh của thầy và trò HLV Gareth Southgate.

HLV Southgate chứng minh tài cầm quân ở 2 kỳ EURO liên tiếp Reuters

Cứ cho rằng đội bóng của ông Southgate gỡ hòa thành công trước Slovakia ở phút bù giờ của trận đấu thuộc vòng 16 đội (trước khi thắng ngược) nhờ sự góp sức của thần may mắn, nhưng nếu không có pha tung người móc bóng tuyệt đẹp của Jude Bellingham, liệu có cầu thủ nào khác đủ khả năng thực hiện thành công pha bóng ấy?

Cứ cho rằng đội tuyển Anh phải vất vả ngược dòng trong mọi trận đấu của họ từ đầu vòng đấu loại trực tiếp đến giờ, nhưng nếu không có bản lĩnh, không giàu thể lực và không đủ năng lực chuyên môn, liệu họ có thể tạo nên những cuộc lội ngược dòng ấy?

Harry Kane ghi bàn từ một quả penalty Reuters

Watkins - ngôi sao tỏa sáng với bàn ấn định tỷ số trong trận bán kết của đội tuyển Anh Reuters

Nhiều người tranh cãi về tình huống đội tuyển Anh được hưởng phạt đền trong trận đấu với Hà Lan sáng 11.7, cho rằng đội tuyển Anh khởi đầu màn lội ngược dòng của họ trước đội bóng sắc da cam từ pha bóng gây tranh cãi ấy.

Tuy nhiên, cứ nhìn cách Harry Kane lăn xả dứt điểm, bất chấp nguy cơ chấn thương nặng từ pha kê chân của hậu vệ Dumfries bên phía Hà Lan, làm gì có tình huống kiểm tra VAR và quyết định phạt đền xảy ra sau đó. Đâu phải ngôi sao triệu phú nào cũng dám thực hiện pha bóng vừa nêu, Kylian Mbappe của đội tuyển Pháp trong trận bán kết với Tây Ban Nha còn không dám lao vào những điểm nóng, không dám thực hiện các pha tranh chấp tay đôi, chứ huống hồ gì là những động tác tiềm ẩn nguy cơ chấn thương cao như của Harry Kane.

Về mặt này, đội tuyển Anh chí ít có 1 đội trưởng tốt hơn đội trưởng của đội tuyển Pháp, hoàn toàn không liên quan gì đến việc may hay không may. Chuyện đội Anh giờ cải thiện đáng kể khả năng sút luân lưu cũng vậy (thắng Thụy Sĩ ở tứ kết sau loạt sút này). Bản lĩnh họ tốt hơn hẳn trước, kỹ thuật dứt điểm cũng tốt hơn, chứ không phải nhờ may mắn.

Đội tuyển Anh hai lần liên tiếp vào chung kết EURO: Dấu ấn Gareth Southgate

Niềm vui của các cầu thủ đội tuyển Anh sau trận Reuters

Họ đã có lần thứ ba liên tiếp ngược dòng thành công ở EURO 2024 Reuters

Quay trở lại với nhánh đấu nhẹ ký mà đội tuyển Anh hiện diện, so với nhánh đấu của các đội Đức, Pháp, Bỉ, Bồ Đào Nha. Chỗ này chỉ đơn thuần do may mắn hay xuất phát từ sự tính toán của HLV Gareth Southgate, bản thân vị HLV trưởng đội bóng xứ sở sương mùa chưa bao giờ bình luận về vấn đề này. Ông nói rất ít nhưng làm được rất nhiều. Kể từ khi cầm quân ở đội tuyển Anh, bắt đầu từ World Cup 2018 đến nay, ông Southgate liên tục đưa “Tam sư” tiến rất xa ở các giải đấu lớn, từ trận bán kết World Cup 2018, chung kết EURO 2020 và giờ là chung kết EURO 2024. Có loại may mắn nào trên đời này cứ lặp đi lặp lại mãi thế?!