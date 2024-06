Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam 'đại chiến' Trung Quốc hôm nay, tranh hạng 5 giải châu Á

Sau trận thua 2-3 đáng tiếc trước đội Pakistan ở tứ kết, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam bước vào loạt đấu tranh hạng từ 5 đến 8 của Cúp bóng chuyền Challenge châu Á 2024. Ở trận đầu tiên diễn ra tối 7.6, các học trò HLV Trần Đình Tiền xuất sắc đánh bại chủ nhà Bahrain với tỷ số 3-1 (25/22, 24/26, 25/21, 25/21).

Nguyễn Ngọc Thuân (áo vàng) cùng đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam thi đấu ấn tượng tại Cúp bóng chuyền Challenge châu Á 2024 AVC

Đây là trận đấu mà đội tuyển Việt Nam phát huy được lối chơi tấn công đa dạng, hiệu quả ở nhiều mũi tấn công chứ không dồn áp lực lên tay đập số 1 Nguyễn Ngọc Thuân. Phạm Văn Hiệp, Duy Tuyến, Thế Khải, Văn Tiến với tâm lý thoải mái đều có những pha ghi điểm ấn tượng. Ngoài ra các tuyển thủ Việt Nam cũng tiếp tục cho thấy sự tiến bộ về khả năng phòng ngự khi có nhiều tình huống bắt bước một và bám chắn hiệu quả.

Chiến thắng chung cuộc 3-1 trước đội Bahrain giúp đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam được cộng 1.64 điểm và vươn lên hạng 52 thế giới cũng là thứ hạng cao nhất từ trước đến nay.

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẵn sàng "đại chiến" đội Trung Quốc tranh hạng 5 giải châu Á AVC

Với chiến thắng trên, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam chạm trán đội tuyển Trung Quốc ở trận tranh hạng 5 diễn ra lúc 18 giờ hôm nay. Đội tuyển Trung Quốc hiện xếp hạng 31 thế giới. Họ thất thủ 0-3 trước Qatar ở tứ kết sau đó thắng đội Úc 3-2 để vào trận tranh hạng 5 với đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam. Đây là trận đấu mà các học trò HLV Trần Đình Tiền được kỳ vọng tiếp tục giữ vững phong độ để tạo bất ngờ cho đối thủ. Cuộc "đại chiến" bóng chuyền đội Việt Nam với Trung Quốc được trực tiếp trên các nền tảng của VTVCab như On Sports, ứng dụng On Plus. Người hâm mộ cũng có thể xem trực tiếp trận đấu này tại địa chỉ: https://www.youtube.com/@kenhbongchuyenvietnam/streams.