Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bại trận trước đối thủ Trung Quốc có chiều cao ‘khủng’

Đội bóng chuyền chủ nhà chơi rất tốt

Tối 14.7, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chạm trán với đội U.21 Trung Quốc, ở trận đấu thuộc lượt hai bảng A - giải bóng chuyền Thượng Hải Future Stars. Trước đó, tại trận ra quân diễn ra ngày 13.7, thầy trò HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa xuất sắc giành chiến thắng với tỷ số 3-0 trước U.21 Pháp.

Các VĐV của chủ nhà Trung Quốc có thể hình rất tốt. Chính vì vậy, các cô gái Việt Nam gặp khó khăn trong triển khai tấn công, khi U.21 Trung Quốc tổ chức bám chắn rất tốt. U.21 Trung Quốc nhanh chóng tạo ra cách biệt đến 8 điểm, dẫn đội Việt Nam 15/8. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nỗ lực bám đuổi, rút ngắn khoảng cách xuống còn 14/17. Tuy nhiên, chủ nhà Trung Quốc đã không mắc sai lầm để thắng ván 1 với điểm số 25/20.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam còn nhiều lỗi trong khâu đỡ bước 1 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ở ván 2, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn thi đấu khá chệch choạc. Những tình huống đỡ bước 1 của các học trò HLV Ngọc Hoa không tốt và dứt điểm cũng chưa đủ hiểm hóc để vượt qua các tay chắn bên phía đội Trung Quốc. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có dây ghi liên tiếp 6 điểm ở đầu trận, vươn lên dẫn ngược 11/7. Dù vậy, lợi thế này không được các tay đập Việt Nam tận dụng.

Cuối ván 2 chứng kiến màn so kè điểm số kịch tính giữa hai đội. Cuối cùng, U.21 Trung Quốc giành chiến thắng sít sao 25/23, vươn lên dẫn trước với tỷ số 2-0.

Đến ván 3, thế trận cũng không khác so với 2 ván đấu đầu tiên. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cùng U.21 Trung Quốc so kè rất quyết liệt trong khoảng nửa đầu trận, điểm số có lúc là 15-16. Đến giai đoạn quyết định, những VĐV cao to của U.21 Trung Quốc tiếp tục thể hiện khả năng bám chắn phòng thủ rất hay, vươn lên dẫn trước đội Việt Nam 22/16.

U.21 Trung Quốc thắng 25/20 ở ván 3, qua đó thắng chung cuộc 3-0 trước đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Giải bóng chuyền Thượng Hải Future Stars chính thức khởi tranh thu hút 8 đội bóng tham dự là U.21 Trung Quốc, U.21 Pháp và U.21 Bauru (Brazil), đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam (bảng A) và U.21 Thượng Hải, U.21 Slovenia, U.21 Hà Lan và U.21 Canada.

Ở lượt trận cuối bảng A, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ chạm trán U.21 Bauru (Brazil).