Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng dễ Hồng Kông ở AVC Nations Cup 2025

Toàn bộ 35 trận đấu của giải vô địch bóng chuyền nữ châu Á AVC Nations Cup năm 2025 sẽ được VTVcab sản xuất và truyền hình trực tiếp qua kênh ON Sports News, ứng dụng ON, ON Plus và phát sóng quốc tế theo bản quyền của Volleyball World từ ngày 7.6 đến 14.6