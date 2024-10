Đội tuyển Brazil nhận hung tin trước vòng loại World Cup, Argentina hội quân tại Miami

Đội tuyển Brazil lâm nguy?

Đoàn quân Selecao bắt buộc phải thắng 2 trận sắp tới, gồm gặp đội Chile (sân khách, lúc 7 giờ ngày 11.10) và Peru (sân nhà, lúc 7 giờ 45 ngày 16.10), để cải thiện vị trí đang bấp bênh trên bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ. Tuy nhiên, lực lượng cầu thủ được triệu tập trong tay HLV Dorival Junior hiện bị sứt mẻ nghiêm trọng.

Vinicius chia tay đội tuyển Brazil vì chấn thương Ảnh: AFP

Đầu tiên là thủ môn số 1 Alisson rút lui vì chấn thương ở trận CLB Liverpool thắng Crystal Palace tỷ số 1-0 ngày 5.10. Tiếp đó, 2 ngôi sao trụ cột của CLB Real Madrid là trung vệ Eder Militao và tiền đạo Vinicius cũng đồng loạt rút lui vì lý do tương tự, sau trận thắng Villarreal tỷ số 2-0 ngày 6.10.

Trận này, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha còn nhận cú sốc khi hậu vệ Dani Carvajal nghỉ hết mùa vì bị chấn thương nghiêm trọng: đứt dây chằng chéo trước, đứt dây chằng bên ngoài và đứt gân khoe ở chân phải.

Ngoài các trụ cột trên, đội tuyển Brazil trước đó cũng phải chia tay hậu vệ Bremer (CLB Juventus), Guilherme Arana (Atletico Mineiro). HLV Dorival Junior chỉ mới triệu tập hậu vệ ít tên tuổi Fabricio Bruno từ CLB Flamengo bổ sung.

Đội tuyển Brazil hiện phải dựa nhiều vào thủ môn Ederson (Man City), các hậu vệ Marquinhos (PSG) và Danilo (Juventus) hay Gabriel Magalhaes (Arsenal). Trên hàng tiền vệ là Bruno Guimaraes (Newcastle), Lucas Paqueta (West Ham) và Andreas Pereira (Fulham) vừa bổ sung. Hàng công là Rodrygo (Real Madrid), Raphinha (Barcelona), Gabriel Martinelli (Arsenal) vừa được gọi trở lại, cũng như là sao trẻ Endrick (Real Madrid) và Savinho từ Man City.

Khó khăn chồng chất cho HLV Dorival Junior Ảnh: CBF

Thầy trò HLV Dorival Junior hiện mới có 10 điểm sau 8 trận, chỉ hơn nhóm không có suất chính thức lẫn đấu play-off Liên lục địa dự World Cup 2026 1 điểm mong manh. Do đó, nếu lại nhận các kết quả không khả quan trước 2 đối thủ Chile và Peru đang xếp cuối bảng, đoàn quân Selecao có thể đối mặt nguy cơ mất suất dự World Cup lần đầu tiên trong lịch sử của mình.

Sức ép hiện cũng đè nặng lên vai HLV Dorival Junior, vì nếu đội tuyển Brazil vẫn thi đấu sa sút, ông có thể bị sa thải ngay sau các trận vòng loại World Cup 2026 sắp tới.

Messi trở lại, đội tuyển Argentina đã đến TP.Miami

Theo Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA), trong ngày 7.10, các cầu thủ Mac Allister, Balerdi, Palacios, Rulli, Benitez và Carboni đã đến tập trung tại TP.Miami (Mỹ), và bắt đầu tập luyện tại Trung tâm tập luyện của CLB Inter Miami, nơi danh thủ Messi đang thi đấu.

Các cầu thủ đội tuyển Argentina đầu tiên đến TP.Miami hội quân Ảnh: AFA

Trong lịch thi đấu vòng loại World Cup 2026 tháng 10, đội tuyển Argentina gặp Venezuela và Bolivia lần lượt ngày 11 và 16.10. Trong đó, trận gặp đội tuyển Venezuela (lúc 4 giờ ngày 11.10) trên sân khách, vì nhiều lý do, đoàn quân Albiceleste chọn TP.Miami làm nơi đóng quân và tập luyện tại đây, cũng để thuận lợi cho Messi trong lần trở lại kể từ sau Copa America. Họ chỉ di chuyển đến TP.Maturin (Venezuela) chỉ 1 ngày trước trận đấu.

Thành phần đội tuyển Argentina chỉ vắng thủ môn số 1 Emiliano Martinez do án phạt từ FIFA. Ngoài ra, hậu vệ kỳ cựu Marcos Acuna cũng bị loại vào giờ chót do chấn thương (Julio Soler thay thế). Các ngôi sao Nicolas Gonzalez và Paulo Dybala cũng vắng mặt vì lý do tương tự. Còn lại, Albiceleste có hầu hết các cầu thủ tốt nhất để hướng đến các kết quả tốt nhất trong 2 trận sắp tới.

Messi lần đầu trở lại đội tuyển Argentina kể từ sau Copa America Ảnh: AFA

Đội tuyển Argentina hiện vẫn dẫn đầu vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ (18 điểm sau 8 trận), dù trận gần nhất họ để thua đội Colombia tỷ số 1-2. Trong 2 trận sắp tới, lần đầu tiên họ sẽ có sự trở lại của Messi, sau khi danh thủ này dính chấn thương ở trận chung kết Copa America và mới trở lại thi đấu 6 trận gần đây cho CLB Inter Miami.