Đội tuyển futsal Việt Nam và mệnh lệnh phải thắng

K HÔNG CÒN ĐƯỜNG LÙI

Rơi vào bảng A được đánh giá là thuận lợi, nhưng đội tuyển futsal VN đã vấp phải khó khăn ngay trận đầu tiên. Trước đối thủ yếu hơn, đội bóng do HLV Giustozzi dẫn dắt chỉ có được 1 điểm. Trận hòa đội Myanmar khiến đội tuyển VN mất đi nhiều lợi thế trong cuộc đua giành quyền góp mặt ở vòng tứ kết giải futsal châu Á 2024.

Đội tuyển futsal VN (phải) cần cải thiện khâu dứt điểm và chắt chiu cơ hội để có thể thắng đội Trung Quốc ẢNH: AFC

Trong 2 trận đấu còn lại ở vòng bảng, đội tuyển futsal VN lần lượt gặp đội Trung Quốc và Thái Lan. Về đẳng cấp của Thái Lan ở môn futsal thì không cần phải bàn cãi. Dù biết trong bóng đá chuyện gì cũng có thể xảy ra, nhưng đội tuyển VN rất khó để giành 3 điểm trước "voi chiến" ở lượt trận cuối (ngày 21.4). Do đó, tuyển futsal VN đang ở thế không còn đường lùi, khi buộc phải đánh bại đội Trung Quốc ở lượt trận thứ 2 bảng A vào chiều nay để rộng cửa đi tiếp vào vòng knock-out.

Thậm chí, đội tuyển VN cần phải nỗ lực giành chiến thắng với cách biệt lớn, đề phòng trường hợp 2 đội bảng A bằng điểm và phải tính hiệu số. Quả bóng vàng futsal VN 2018 Vũ Quốc Hưng nhận định: "Màn so tài với đội Trung Quốc sẽ là trận đấu then chốt của đội tuyển VN. VN cần phải thắng. Nếu vượt qua được đội Trung Quốc, đội tuyển VN sẽ có điểm số khá an toàn, lại có lợi thế tâm lý trước khi gặp đội Thái Lan. Khi đó chúng ta sẽ được chủ động tính toán và chỉ cần kết quả hòa là rộng cửa vào tứ kết".

C ẦN SỰ ĐIỀM TĨNH

Đội tuyển futsal Trung Quốc (hạng 85 thế giới) bị đánh giá thấp hơn đội tuyển VN (hạng 40 thế giới) khá nhiều. Tuy nhiên, thứ hạng chỉ là trên lý thuyết và không ai có thể nói trước điều gì khi thực chiến. Minh chứng rõ nhất là đội tuyển VN chỉ có được 1 điểm trước Myanmar, dù thầy trò HLV Giustozzi được đánh giá cao hơn và chơi áp đảo trong phần lớn thời gian.

Nhiệm vụ giành 3 điểm trước đội tuyển Trung Quốc sẽ không dễ dàng với đội tuyển VN. Đội tuyển Trung Quốc để thua Thái Lan (1-3) ở lượt đầu, nên sẽ đặt quyết tâm rất cao giành được kết quả có lợi trước đội VN để níu kéo hy vọng vào tứ kết. Đội tuyển Trung Quốc có thể sẽ đặt mục tiêu hòa với VN và chờ cơ hội khi gặp đối thủ vừa sức hơn là Myanmar ở trận cuối. Do đó, khả năng cao đội Trung Quốc sẽ chơi phòng ngự và rình rập chờ cơ hội phản công khi gặp đội VN.

Nếu muốn giành chiến thắng, Phạm Đức Hòa và các đồng đội cần phải chắt chiu từng cơ hội. HLV Giustozzi chia sẻ: "Ở trận hòa đội Myanmar, cầu thủ VN chưa có đủ sự tỉnh táo, bản lĩnh cần thiết để kết thúc tốt hơn". Cựu tuyển thủ futsal quốc gia Vũ Quốc Hưng đánh giá: "Đội tuyển VN cầm bóng trên phần sân nhà và thoát pressing tốt. Nhưng khi sang phần sân đối phương, những nhịp xử lý cuối cùng và khâu dứt điểm của các cầu thủ vẫn còn thiếu sự điềm tĩnh để có thể dẫn đến một tình huống nguy hiểm hoặc là bàn thắng. Đội tuyển VN thi đấu tốt, nhưng cần cải thiện khâu dứt điểm".

Đội tuyển futsal VN cũng cần phải điều chỉnh trạng thái tâm lý. "Tôi thấy nhiều cầu thủ trẻ dường như bị tâm lý chiến thắng, khiến khâu xử lý từ cầm bóng và dứt điểm chưa vào phom. Các ala của VN không tự tin cầm bóng mà chỉ di chuyển nhiều nên không tạo được sự đột biến. Trong bóng đá, khi thế trận đang khó khăn, chỉ cần một khoảnh khắc đột biến của một cầu thủ thì sẽ tạo ra bước ngoặt. Hy vọng ở cuộc đối đầu với đội tuyển Trung Quốc, đội tuyển VN sẽ chuyển hóa cơ hội thành nhiều bàn thắng", Quả bóng vàng futsal VN 2018 nhấn mạnh.