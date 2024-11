Đội tuyển Indonesia sẽ bị phạt cực nặng: Nếu không kiểm soát nổi gần 80.000 khán giả

Trận đấu giữa đội tuyển Indonesia và Nhật Bản (19 giờ ngày 15.11) nằm trong khuôn khổ bảng C, vòng loại thứ 3 World Cup 2026. Trước trận đấu này, đội tuyển Nhật Bản bất bại 4 trận liên tiếp, xếp đầu với 10 điểm. Trong khi đó, đội tuyển Indonesia có 3 trận hòa và 1 trận thua, đứng thứ 5 với 3 điểm. Thầy trò HLV Shin Tae-yong hiện cũng bị đội xếp cuối là đội tuyển Trung Quốc cân bằng về điểm số.



Bất chấp kết quả không tốt, CĐV Indonesia vẫn muốn đến sân để tiếp lửa cho đội nhà ở trận đấu sắp tới với đội tuyển Nhật Bản. Theo tờ CNN Indonesia, chỉ ít giờ sau khi Ban tổ chức mở bán, hơn 70.000 vé vào sân Bung Karno đã được bán sạch.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), ông Erick Thohir xác nhận: "Chúng tôi có thể thấy từ dữ liệu, trận đấu với Indonesia và Nhật Bản đã bán hơn 70.000 vé. Đây là số vé phổ thông bán đến đại chúng. Số lượng vé còn lại không được mở bán, bởi phía đội tuyển Indonesia sẽ thu xếp số lượng cho khách mời, nhà tài trợ, khách VIP. Chính vì thế, CĐV Indonesia có mặt ở trận đấu sắp tới là khoảng 75.000 người”.

Khoảng 75.000 CĐV Indonesia sẽ có mặt trên khán đài ở trận gặp Nhật Bản ẢNH: REUTERS

Sau công bố trên của ông Erick Thohir, tờ Bola Times đánh giá, đội tuyển Nhật Bản sẽ chịu sức ép cực lớn khi thi đấu trên sân Bung Karno. PSSI dự kiến sẽ cung cấp cho Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA) 3.000 vé vào sân, tức chỉ bằng 1/25 so với CĐV Indonesia.

“Sức ép khủng khiếp trên các khán đài là điều cầu thủ Nhật Bản sẽ cảm nhận rõ khi làm khách ở trận đấu sắp tới. CĐV Indonesia đang dành tình yêu rất lớn cho các cầu thủ. Với sự áp đảo về mặt số lượng, CĐV Indonesia mong rằng thầy trò HLV Shin Tae-yong sẽ tận dụng tốt, có 3 điểm lịch sử trước đội tuyển Nhật Bản”, tờ Bola Times nhận định.

Thầy trò HLV Shin Tae-yong đặt mục tiêu giành 3 điểm trước Nhật Bản ẢNH: REUTERS

JFA yêu cầu củng cố an ninh

Trước sự áp đảo của CĐV Indonesia so với Nhật Bản, đại diện JFA đã đến gặp các quan chức của PSSI, yêu cầu tăng cường các biện pháp an ninh. Sau cuộc gặp gỡ, đôi bên đều vui vẻ và ông Sumardji - Trưởng đoàn đội tuyển Indonesia cho biết các biện pháp an ninh sẽ được tăng cường.

Ông Sumardji chia sẻ: “Theo thỏa thuận, Indonesia sẽ cung cấp đủ 3.000 vé cho CĐV Nhật Bản đến sân Bung Karno. Đồng thời, về vấn đề an ninh, chúng tôi đã chuẩn bị một hệ thống đặc biệt. CĐV Indonesia và CĐV Nhật Bản sẽ có những lối đi riêng biệt, cách xa nhau. PSSI muốn đảm bảo rằng CĐV Nhật Bản sẽ luôn được đảm bảo an ninh, an toàn”.

JFA yêu cầu CĐV Nhật Bản phải được đảm bảo an toàn ẢNH: REUTERS

Ông Sumardji cũng thừa nhận, sau 4 án phạt của FIFA (Báo Thanh Niên đã từng đề cập ở bài viết: FIFA giám sát chặt đội tuyển Indonesia), an ninh ở Indonesia phải được tăng cường và bị giám sát chặt chẽ. Ngoài ra, FIFA hiện vẫn chưa có kết luận về việc đội tuyển Indonesia có được thi đấu trên sân nhà khi gặp Bahrain vào tháng 3.2025 hay không. Dù vậy, ông khẳng định tâm lý của các cầu thủ Indonesia không bị ảnh hưởng.

“Những án phạt sẽ không ảnh hưởng đến phong độ của các cầu thủ. Đó là chuyện bình thường và chỉ làm nhiệt huyết của đội tuyển Indonesia tăng lên”, ông Sumardji kết luận.