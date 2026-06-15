Theo Reuters, đội tuyển Iran đã có buổi tập đầu tiên trên đất Mỹ ngày 14.6 tại Carson, bang California, để chuẩn bị cho trận ra quân bảng G World Cup 2026 gặp đội tuyển New Zealand.

Đây là lần đầu tiên đội tuyển Iran đặt chân đến Mỹ tại kỳ World Cup năm nay. Toàn đội hạ cánh xuống sân bay quốc tế Los Angeles sau chuyến bay ngắn từ Tijuana, Mexico - nơi họ chọn làm đại bản doanh trong giai đoạn chuẩn bị cho giải đấu.

Đội tuyển Iran tập buổi đầu tiên trên đất Mỹ, an ninh siết chặt trước trận ra quân World Cup 2026

Reuters cho biết đội tuyển Iran rời nơi đóng quân tại Tijuana trong không khí khá sôi động trước khi sang Mỹ đá trận mở màn. Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Amir Ghalenoei sẽ chạm trán đội tuyển New Zealand trên sân Los Angeles Stadium lúc 8 giờ ngày 16.6, giờ Việt Nam.

Việc đội tuyển Iran hiện diện tại Mỹ diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran thời gian qua phủ bóng lên hành trình chuẩn bị của đại diện Tây Á. Reuters cho biết thỏa thuận chấm dứt chiến tranh giữa 2 nước dự kiến sẽ được ký tại Thụy Sĩ vào ngày 19.6, theo các bài đăng trên mạng xã hội ngày 14.6 của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif.

Chính bối cảnh chính trị phức tạp là một trong những lý do khiến quá trình chuẩn bị cho World Cup 2026 của đội tuyển Iran gặp không ít xáo trộn. Trước đó, đội bóng này đã phải chuyển đại bản doanh từ một khu liên hợp thể thao tại bang Arizona sang Mexico vào cuối tháng 5, sau các cuộc không kích phối hợp giữa Mỹ và Israel nhằm vào Iran từ cuối tháng 2.

Các cầu thủ Iran tập luyện tại Mỹ trước trận mở màn

Cũng theo Reuters, việc chuyển sang đóng quân tại Tijuana giúp đội tuyển Iran chủ động hơn trong khâu di chuyển và giảm bớt những trở ngại liên quan đến thủ tục nhập cảnh. Từ đây, đội bóng Tây Á sẽ bay sang Mỹ ngay trước mỗi trận đấu vòng bảng rồi quay trở lại Mexico sau đó.

Trong khi đó, lực lượng chức năng đã siết chặt an ninh quanh khách sạn Westdrift ở Manhattan Beach, bang California, nơi đội tuyển Iran lưu trú trước trận đấu tại Los Angeles.

Nhà chức trách dựng hàng rào an ninh gần lối vào khách sạn, hạn chế phương tiện và người đi bộ trên các tuyến đường xung quanh, đồng thời duy trì sự hiện diện dày đặc của cảnh sát tại khu vực này. Một trực thăng cảnh sát cũng liên tục giám sát từ trên không.

Động thái tăng cường an ninh được triển khai sau khi các cuộc biểu tình diễn ra gần nơi ở của đội tuyển Iran. Sau đó, toàn đội đã rời khách sạn để đến buổi tập chuẩn bị cho trận đấu.