Đội tuyển Iraq ‘một mình một máy bay’ đến Hà Nội, an ninh siết chặt trận gặp Việt Nam

Sau khi đánh bại đội chủ nhà Philippines vào tối 16.11, HLV Troussier nhấn mạnh: "Ngày 21.11 tới, chúng tôi còn trận quan trọng hơn nữa gặp Iraq. Chiến thắng trước Philippines củng cố tinh thần cho toàn đội trước khi trở về sân nhà”. Còn tác giả bàn thắng mở tỷ số - tiền đạo Văn Toàn chia sẻ, anh và đồng đội sẽ cố gắng có điểm trước đối thủ mạnh Iraq.

THỤY AN

Cầu thủ trẻ Đình Bắc, người ấn định tỷ số 2-0 cho đội tuyển Việt Nam từng phát biểu: “Tôi có lợi thế là một cầu thủ trẻ, bản thân tôi luôn khát khao được tập luyện hay thi đấu ở đội tuyển. Niềm vinh dự, khát khao ấy tiếp thêm cho tôi sự tự tin để có thể làm tốt nhất có thể mỗi lần được trao cơ hội. Điểm mạnh của tôi là tốc độ và khả năng đi bóng ở 1/3 sân đối phương. Tôi cố gắng thích nghi với sơ đồ của HLV Troussier, hỗ trợ phòng ngự cùng tập thể. HLV Troussier đòi hỏi rất nhiều ở các cầu thủ trẻ”. Đình Bắc đã không phụ lòng niềm tin của HLV Troussier khi anh được tung ra sân từ ghế dự bị vào tối 16.11.

Sau trận thắng của đội tuyển trước chủ nhà Philippines, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn đã điện thoại chúc mừng toàn đội, đồng thời thưởng đội 1 tỉ đồng.

Trưa nay 17.11, đội tuyển Iraq có mặt tại Hà Nội. Ngay sau trận thắng Indonesia với tỷ số 5-1 cũng vào tối 16.12, đội Iraq đã di chuyển ngay đến Việt Nam. Đội bạn bay một chuyến riêng của hãng Iraqi Airways.

Ở diễn tiến có liên quan, sáng 16.11, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã triển khai bán vé trực tiếp tại trụ sở VFF.





Cách đây vài ngày, VFF và các cơ quan chức năng đã họp bàn về công tác an ninh trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Iraq.





Cuộc họp có sự tham dự của Phó tổng thư ký VFF Nguyễn Minh Châu, Chánh văn phòng VFF Cao Ngọc Cẩm, đại diện Cục An ninh chính trị nội bộ Bộ Công an, đại diện Công an TP.Hà Nội, đại diện Khu Liên hợp thể thao quốc gia; đại diện Công ty KTC Việt Nam.









Tại cuộc họp, các bên đã thảo luận và thống nhất các phương án phối hợp để đảm bảo an ninh, an toàn trước, trong và sau trận đấu; bảo vệ sân bay khi các đoàn đến, nơi ở, nơi tập luyện, nơi thi đấu; bố trí các phương án giao thông theo quy định cho các đoàn.





Trong các ngày diễn ra trận đấu, các bộ phận liên quan sẽ cùng phối hợp để hướng dẫn các lực lượng kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ nhằm đảm bảo an ninh trật tự; kiểm tra, nghiêm cấm bán hàng trong khuôn viên không trong quy định của Ban tổ chức. Dự kiến, Ban tổ chức sẽ mở 6 cổng tại sân Mỹ Đình để phục vụ khán giả tới sân theo dõi trận đấu và cổ vũ cho đội Việt Nam.





Bên cạnh đó, bắt đầu từ ngày 16.11, các bộ phận an ninh cũng được triển khai để đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự của các khu vực mở bán vé trực tiếp tại trụ sở VFF và sân Mỹ Đình, giúp cho việc mua vé của khán giả được thuận tiện và nhanh chóng.