Đội tuyển New Zealand lý giải nguyên nhân bỏ trận đấu với Qatar dù dẫn trước 1-0

Trận giao hữu giữa đội tuyển Qatar và đội tuyển New Zealand diễn ra vào tối 19.6 (giờ Việt Nam) tại sân Sonnenseestadion, Áo. Màn so tài này được điều hành bởi trọng tài người Áo, Manuel Schuttengruber. Phút 17, đội tuyển New Zealand đã vươn lên dẫn trước nước chủ nhà của World Cup 2022 nhờ pha lập công của tiền vệ Marko Stamenic.

Tuy nhiên, sau khi trọng tài Manuel Schuttengruber nổi tiếng còi kết thúc hiệp thi đấu đầu tiên, đội trưởng của New Zealand, Joe Bell cùng nhiều cầu thủ khác đã tiến đến ông để trao đổi. Hai đội tuyển sau đó đi thẳng vào đường hầm và các cầu thủ của đội tuyển New Zealand đã không quay lại sân thi đấu khi thời gian nghỉ 2 hiệp kết thúc.

Các cầu thủ 2 đội phản ứng trước khi trận đấu bị hủy AFP

Ngay lập tức, NLZ đã đưa ra thông báo với nội dung: “Michael Boxall đã bị một cầu thủ Qatar có hành vi phân biệt chủng tộc trong nửa đầu trận đấu. Không có hành động chính thức nào được thực hiện từ trọng tài nên toàn đội đã đồng ý không ra sân trong nửa sau của trận đấu”.

Phản ứng trước việc các cầu thủ của đội tuyển New Zealand bỏ cuộc, HLV trưởng của đội tuyển Qatar, Carlos Queiroz, tỏ ra khá bất ngờ. Ông phát biểu sau trận đấu: “Họ đã từ bỏ trận đấu. Rõ ràng là hai cầu thủ trên sân đã trao đổi với nhau nhưng các cầu thủ New Zealand quyết định ủng hộ đồng đội của mình. Ngược lại, cả đội của chúng tôi đã quyết định ủng hộ cầu thủ của chúng tôi.

Đây là một câu chuyện mới, một chương mới trong bóng đá, đó là điều chắc chắn. Một điều gì đó mà không ai có thể hiểu được. Tôi nghĩ trường hợp này chắc chắn sẽ nằm trong sự giám sát của FIFA”.

Michael Boxall là tâm điểm của vụ việc AFP

Ngoài NLZ, Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp của New Zealand (NZPFA) cũng lên tiếng bảo vệ Michael Boxall trên trang Twitter với tuyên bố: “NZPFA sẽ là chỗ dựa vững chắc cho các cầu thủ New Zealand. Chúng tôi khen ngợi và ủng hộ phản ứng điềm tĩnh của các cầu thủ trong tình huống khó khăn này. Chúng tôi đã liên hệ với đội và sẽ làm việc với NZL để hỗ trợ các cầu thủ theo bất kỳ cách nào được yêu cầu. Không có chỗ cho sự phân biệt chủng tộc trong môn thể thao của chúng ta”.

Trong ngày 19.6, ngoài trận đấu giao hữu giữa đội tuyển New Zealand và đội tuyển Qatar bị hủy, trận đấu giữa U.21 Ireland và U.21 Kuwait bị hủy vì lý do tương tự. Liên đoàn Bóng đá Ireland cũng thông báo 1 cầu thủ trong đội đã bị cầu thủ của U.21 Kuwait phân biệt chủng tộc. Toàn đội U.21 Ireland đã quyết định không thi đấu tiếp dù đã dẫn trước đối thủ 3-0. Đồng thời, họ thông báo sẽ báo cáo vụ việc đến FIFA và UEFA.