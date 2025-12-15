Đội tuyển nữ Việt Nam quyết thắng kình địch Philippines

M ÀN ĐI DẠO VỚI I NDONESIA

Đội tuyển nữ VN bước vào trận bán kết môn bóng đá nữ (chiều 14.12) gặp Indonesia với ưu thế vượt trội. Trong khi thầy trò HLV Mai Đức Chung thống trị SEA Games với 4 lần vô địch liên tục, lọt vào chung kết 9/10 kỳ gần nhất, đội tuyển nữ Indonesia vẫn đang chập chững bước đi đầu tiên sau khi làm mới đội hình bằng dàn cầu thủ gốc gác châu Âu.

Dù vậy khác với bóng đá nam, chiến lược nhập tịch chưa thể giúp bóng đá nữ Indonesia tiến bộ. Đội bóng xứ vạn đảo thua 0-8 trước Thái Lan ở vòng bảng, rồi hứng chịu thêm thất bại nặng nề 0-5 trước VN ở bán kết.

Đội tuyển nữ VN thắng giòn giã trước Indonesia Ảnh: KHẢ HÒA

Đội tuyển nữ VN gặp đôi chút khó khăn trong hiệp 1, khi Indonesia dựng nên bức tường với số đông hậu vệ trong vòng cấm. Thậm chí, Indonesia đã ở gần bàn gỡ với cú sút dội cột cuối hiệp 1 sau pha phản công chớp nhoáng. Song khi Huỳnh Như cùng đồng đội gia tăng áp lực, tấn công dồn dập ở biên để kéo giãn đội hình sau giờ nghỉ, đối thủ vỡ trận. Đội tuyển nữ VN thắng tuyệt đối với đẳng cấp của một đội cửa trên, khi kiểm soát hoàn toàn thế trận, phối hợp đập nhả ăn ý, đa dạng, tấn công xuyên tuyến tốt nhờ các mũi công như Bích Thùy, Hải Yến… hoán đổi vị trí liên tục. Với khung đội hình đã gắn bó cùng nhau qua nhiều giải lớn, đội nữ VN có thể tìm thấy nhau chỉ bằng một cái liếc mắt. Trong khi đó, ưu thế thể hình không thể giúp Indonesia chống đỡ, khi tư duy chiến thuật của các cô gái xứ vạn đảo còn non kém, chưa đủ chống trả một đội tuyển ở đẳng cấp châu Á như VN.

Màn dạo chơi ở bán kết mang lại cho đội tuyển nữ VN nhiều cái lợi. Hàng công đã lấy lại cảm giác hưng phấn, được tập dượt thêm nhiều mảng miếng mới. Dàn tuyển thủ dự bị như Cù Thị Huỳnh Như, Nguyễn Thị Hoa, Mỹ Anh có cơ hội hiếm hoi để thử sức. Đồng thời, các cầu thủ nữ VN tiết kiệm được thể lực, nhằm chuẩn bị điểm rơi tốt nhất cho trận chung kết hứa hẹn căng thẳng lúc 19 giờ 30 ngày 17.12 tại Chonburi (Thái Lan).

Đ ỐI ĐẦU DUYÊN NỢ

Ở trận chung kết, đội tuyển nữ VN sẽ so tài với đối thủ duyên nợ Philippines. Đội nữ Philippines đã thắng chủ nhà Thái Lan 4-2 trên chấm luân lưu (hòa 1-1 trong 120 phút chính thức). Dù lép vế trước Thái Lan trong suốt phần lớn thời gian thi đấu, nhưng Philippines đã tìm được bàn gỡ trên chấm phạt đền ở những phút bù giờ cuối cùng nhờ hậu vệ Thái Lan để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trên chấm luân lưu, sức ép quá lớn đã khiến Thái Lan gục ngã, với 2 lần đá hỏng, khiến đội nữ xứ chùa vàng không thể trở lại chung kết sau 3 năm chờ đợi.

Đây là cái kết nghiệt ngã cho chủ nhà. Đội tuyển nữ Thái Lan áp đảo trong phần lớn thời gian, tạo ra nhiều cơ hội song phung phí, trước khi bị trừng phạt bởi sự trỗi dậy của Philippines. Đội tuyển nữ có biệt danh "The Azkals" tuy chơi không ấn tượng, nhưng lại có thể hình và thể lực vượt trội để vượt qua cuộc chiến đường dài, trước khi giữ được sự tỉnh táo trên chấm luân lưu.

Với đội tuyển nữ VN, gặp Philippines ở chung kết là thử thách lớn. Lần gần nhất đội nữ VN hạ Philippines là ở vòng bảng SEA Games 31 (năm 2022), khi Huỳnh Như cùng đồng đội thắng chung cuộc 2-1. Sau đó, đội nữ VN đã thua đối thủ 0-4 ở bán kết AFF Cup 2022, 1-2 ở vòng bảng SEA Games 32 (năm 2023) và mới nhất là thất bại 0-1 ở vòng bảng SEA Games 33.

Sức mạnh và tầm vóc của Philippines, cùng lối chơi bóng dài sở trường đã trở thành gia vị mới mẻ, phá vỡ thế tam kiềng lâu nay mà VN, Thái Lan, Myanmar thiết lập ở Đông Nam Á. Đây là thử thách cực đại cho đội tuyển nữ VN ở chung kết, khi Philippines chắc chắn sẽ lấy thể hình bù đắp kỹ thuật, buộc chúng ta phải bước vào cuộc chiến thể lực cam go.

Dù vậy, như chính HLV Mai Đức Chung từng nói, đội tuyển nữ VN chẳng việc gì phải lo lắng, khi đã so tài với những thế lực bóng đá hàng đầu thế giới như Mỹ, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Đức, Pháp, Tây Ban Nha… Những "cô gái kim cương" đã được tôi luyện qua bao thử thách để có bản lĩnh dạn dày như hôm nay. Trận thua 0-1 ở vòng bảng cũng giúp đội nữ VN hiểu đối thủ hơn, qua đó đề ra sách lược cho chung kết.

Ở trận đấu quyết định ngôi vô địch, bản lĩnh hứa hẹn giúp đội tuyển nữ VN tỏa sáng. t