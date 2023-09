Đội tuyển nữ Việt Nam sẻ chia với gia đình các nạn nhân vụ cháy chung cư mini

Với tinh thần sẻ chia, đội tuyển nữ Việt Nam đã ủng hộ gia đình các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội số tiền 40 triệu đồng. Đây là tấm lòng của thầy trò HLV Mai Đức Chung trước sự ra đi đau đớn của các nạn nhân và những nỗi đau tột cùng mà các gia đình phải chịu đựng.

Vụ cháy chung cư mini tại số 37 ngõ 29/70 Khương Hạ (P.Khương Đình, Q.Thanh Xuân, Hà Nội) gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, khiến 56 người chết và 37 người bị thương.

Đội trưởng Hải Yến

Theo Công an TP.Hà Nội, khoảng 23 giờ 20 ngày 12.9, Tổng đài 114 cơ quan này nhận tin báo cháy xảy ra tại nhà ở có nhiều căn hộ tại địa chỉ trên.

Công an TP.Hà Nội đã điều 15 xe chữa cháy, cứu nạn cùng hơn 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng phòng cháy, chữa cháy của Bộ Công an, Trường đại học Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và các lực lượng khác thuộc Công an TP.Hà Nội phối hợp với các lực lượng liên quan và người dân tổ chức chữa cháy, cứu nạn.

Ngày 13.9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trực tiếp tới hiện trường vụ cháy chung cư mini, yêu cầu phải xử lý ngay những vấn đề còn tồn tại như khảo sát, hoàn cảnh gia đình các nạn nhân để có những hỗ trợ kịp thời về kinh tế cũng như tinh thần. Thủ tướng cũng yêu cầu: đối với những người đang bị thương, các cơ quan chức năng phải huy động lực lượng để cứu chữa cho bằng được, rà soát lại để có hỗ trợ cho từng hộ gia đình, từng người.



Trở lại với đội tuyển nữ Việt Nam, toàn đội đang tập luyện ở Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để chuẩn bị cho ASIAD 19. Sau chuyến tập huấn tại Hải Phòng, HLV Mai Đức Chung cùng học trò đang hoàn tất những bước chuẩn bị cuối ở Việt Nam, trước khi lên đường sang Trung Quốc dự giải vào ngày 19.9.