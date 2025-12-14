Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ nghiên cứu kỹ dù đối thủ là Thái Lan hay Philippines ở chung kết
Khả Hòa
14/12/2025 20:10 GMT+7

Sau chiến thắng thuyết phục ở bán kết, tuyển nữ Việt Nam lần thứ 11 liên tiếp góp mặt ở trận chung kết SEA Games. HLV Akira Higashiyama cho rằng sức ép và khả năng áp sát nhanh của các cầu thủ Việt Nam là khác biệt lớn, đồng thời xem đây là bước tiến đáng ghi nhận với bóng đá nữ Indonesia trước trận tranh hạng ba.

Đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế số một khu vực khi lần thứ 11 liên tiếp góp mặt ở trận chung kết SEA Games.

Đội tuyển nữ Việt Nam vào chung kết SEA Games, sẽ nghiên cứu kỹ dù đối thủ là Thái Lan hay Philippines

Chiến thắng thuyết phục ở bán kết không chỉ cho thấy sự vượt trội về chuyên môn, mà còn phản ánh chiều sâu lực lượng và bản lĩnh thi đấu đã được tôi luyện qua nhiều kỳ đại hội.

Tại buổi họp báo sau trận, HLV Mai Đức Chung đánh giá cao tinh thần tập trung và sự nghiêm túc của toàn đội. Tuy nhiên, phía trước vẫn còn một trận đấu quan trọng nhất, nơi mọi lợi thế chỉ mang tính tham khảo.

Mục tiêu của đội tuyển nữ Việt Nam được xác định rõ: giữ đôi chân trên mặt đất, duy trì kỷ luật chiến thuật và bước vào chung kết với sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhất.

Đội tuyển nữ Việt Nam vào chung kết SEA Games, sẽ nghiên cứu kỹ dù đối thủ - Ảnh 1.

HLV Mai Đức Chung trả lời họp báo

ẢNH: KHẢ HÒA

Trong khi đó, HLV Akira Higashiyama đánh giá đội tuyển nữ Việt Nam quá mạnh với lối chơi áp sát nhanh, khiến đội bóng của ông không thể kiểm soát thế trận như mong muốn. Dù không thể viết tiếp lịch sử, ông cho rằng đây vẫn là kết quả tích cực cho bóng đá nữ Indonesia, trước khi toàn đội hướng tới trận tranh hạng ba.


HLV người Nhật Bản Akira Higashiyama nhận xét: "Tôi xin chúc mừng đội tuyển Việt Nam. Các bạn rất xứng đáng có mặt ở trận chung kết. Đội bóng chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng Việt Nam quá mạnh. Chúng tôi đã không thể kiểm soát bóng tốt vì các cầu thủ Việt Nam chơi áp sát nhanh. Chúng tôi không thể viết tiếp lịch sử, dù sao đây cũng là một kết quả tốt cho bóng đá nữ Indonesia. Giờ là lúc chúng tôi sẽ còn nhiều việc phải làm để thi đấu tốt trận tranh hạng ba".

