Đội tuyển nữ Việt Nam thắng to nhưng chưa hết lo

Đội nữ Bangladesh (hạng 142 thế giới) kém đội tuyển nữ VN (34 thế giới) 108 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Do đó, trận đấu gặp Bangladesh được xem là cơ hội để HLV Mai Đức Chung thử nghiệm về mặt nhân sự, lối chơi. So với trận đầu gặp Nepal, HLV Mai Đức Chung đã thực hiện đến 7 sự thay đổi trong đội hình xuất phát khi chạm trán với Bangladesh, chỉ giữ lại cặp trung vệ Lương Thị Thu Thương, Lê Thị Diễm My và bộ đôi tiền đạo Phạm Hải Yến, Nguyễn Thị Thúy Hằng. Chốt chặn đáng tin cậy của đội tuyển nữ VN là Trần Thị Kim Thanh cũng được cất trên băng ghế dự bị và thủ môn Khổng Thị Hằng được trao cơ hội thử sức. Tuyến tiền vệ được thay hoàn toàn, với Thái Thị Thảo đóng vai trò cầm trịch.



Đội trưởng Hải Yến có lúc bị đơn độc trên hàng công MINH ĐỨC

Hai "hot girl" của đội tuyển nữ VN là Nguyễn Thị Thanh Nhã và Trần Thị Duyên được sát cánh bên hành lang trái. Đây là nơi tập trung sức mạnh của đội hình 2 mà HLV Mai Đức Chung muốn thử nghiệm. Trần Thị Duyên chơi tốt, cho thấy khả năng tham gia tấn công khá hiệu quả. Trong khi đó, Thanh Nhã là điểm sáng khi lên công về thủ nhịp nhàng và hoạt động ở phạm vi rộng. Tuy nhiên, ở hành lang đối diện, Nguyễn Thị Hoa và Ngân Thị Vạn Sự vẫn chưa đáp ứng được sự kỳ vọng. Trước khi bước vào giờ nghỉ giải lao, Hải Yến và Thúy Hằng đã giúp đội tuyển nữ VN dẫn trước đội Bangladesh 2-0.

Đội hình xuất phát trận gặp Bangladesh

Đến đầu hiệp 2, các cô gái VN đã chơi chùng xuống và thậm chí bị đối phương nhiều lần hãm thành. Sự khác biệt về mặt đẳng cấp chỉ được thể hiện rõ khi HLV Mai Đức Chung tung Bích Thùy và Tuyết Dung vào sân. Trong đó, Bích Thùy đã lấy lại "sức sống" cho hành lang phải. Cô gái quê Quảng Ngãi thể hiện sự nhanh nhẹn và không mất nhiều thời gian để gây ấn tượng với cú đúp bàn thắng và kiến tạo đẳng cấp. Trần Thị Duyên và Thái Thị Thảo cũng đóng góp những pha lập công rất đẹp mắt cho đội tuyển nữ VN. Đội Bangladesh có bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-6 ở những phút cuối trận đấu, do Masura Parvin ghi trên chấm phạt đền.

Đội tuyển nữ VN dù thắng đậm nhưng HLV Mai Đức Chung có lẽ vẫn chưa thể an tâm. Bởi, khoảng cách về mặt trình độ, kinh nghiệm giữa các cầu thủ trụ cột và lực lượng dự bị còn khá xa. Trên hàng tiền đạo, Hải Yến vẫn tỏ ra khá đơn độc. Chưa nói đến việc được chọn lên đội tuyển để thay thế đàn chị Huỳnh Như, chân sút trẻ Thúy Hằng vẫn chưa tạo ra nhiều dấu ấn.

Ở lượt cuối vòng bảng, đội tuyển nữ VN sẽ đối đầu với đội nữ Nhật Bản lúc 15 giờ ngày 28.9. Đội nữ của xứ sở hoa anh đào dù không mang lực lượng mạnh nhất đến tranh tài tại ASIAD 19, nhưng đội bóng của HLV Mai Đức Chung được dự báo sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

HLV Mai Đức Chung phát biểu: "Để chuẩn bị cho trận gặp đội tuyển nữ Nhật Bản, chúng ta cần bổ sung nhiều. Với việc vừa dồn hết tâm lực cho World Cup, sức lực đội tuyển nữ Việt Nam đã tiêu hao. Chúng tôi mới tập trung 1 tháng và với bóng đá nữ thì từng đó là khá ít. Ta phải có thời gian tập trung nhiều hơn nữa. Các cầu thủ cần tăng cường thể lực, khả năng phối hợp.

Trận gặp đội tuyển nữ Nhật Bản, chúng tôi và họ đang cùng có 6 điểm. Dù vậy, kết quả đối đầu trực tiếp rất quan trọng. Ta phải làm sao thi đấu thật tốt và chắc chắn xếp đội hình chính chứ không phải đội hình trẻ".