Đội tuyển Philippines từng khiến Việt Nam khốn khổ, HLV Kim Sang-sik cần có đối sách nóng

Bài học từ AFF Cup 2024

Cựu Phó chủ tịch (PCT) chuyên môn VFF Dương Vũ Lâm bình luận: "Các đội bóng của Philippines thoạt nhìn chơi rất đơn giản, chuyền dài nhiều, sử dụng nhiều bóng bổng. Lối đá này không quá phức tạp, nhưng các đội tuyển Việt Nam vẫn gặp khó vì lối đá nói trên. Thứ nhất, cầu thủ Việt Nam bất lợi về mặt thể hình, không giỏi trong không chiến. Thứ nhì, chính lối chơi đơn giản, có phần như ru ngủ của cầu thủ Philippines đánh lừa cầu thủ Việt Nam. Chúng ta mất tập trung vì lối chơi này, nên đôi khi bị trừng phạt vì sự mất tập trung đó".

HLV Kim Sang-sik chưa quên đối thủ Philippines Ảnh: Ngọc Linh

Ở AFF Cup 2024, đội tuyển Philippines khiến đội tuyển Việt Nam suýt phải nhận thất bại. Trong trận đấu diễn ra ở sân Rizal Memorial (Manila, Philippines) ngày 18.12 năm ngoái, Philippines chủ yếu chơi bóng dài và bóng bổng, trước khi đội tuyển Việt Nam thủng lưới vì những pha bóng bổng như thế.

Phút 68, bóng được treo bổng vào khu vực cấm địa của đội tuyển Việt Nam, hậu vệ của chúng ta phá bóng không tốt, đưa bóng đến ngay vị trí của Gayoso. Ở vị trí thuận lợi, cầu thủ Philippines sút bóng vào lưới đội tuyển Việt Nam, giúp Philippines dẫn trước 1-0.

Trong suốt trận đấu nói trên, đội bóng của HLV Kim Sang-sik còn gặp thêm nhiều khó khăn trước lối đá áp sát của cầu thủ Philippines. Những cầu thủ của đội bóng này có thể lực tốt, chơi không ngại va chạm, họ thường đẩy cầu thủ Việt Nam vào thế bất lợi trong các pha tranh chấp tay đôi. Mãi đến phút bù giờ thứ 7 của hiệp 2, Doãn Ngọc Tân mới ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho đội tuyển Việt Nam, từ 1 tình huống khá may mắn.

Giải pháp để vượt qua đối thủ U.23 Philippines

Chính vì thế, cuộc đối đầu với đội tuyển U.23 Philippines vào ngày 25.7 tới đây, chắc chắn sẽ không dễ cho đội tuyển U.23 Việt Nam. HLV Kim Sang-sik chưa quên bài học ở trận đấu thuộc AFF Cup 2024. Muốn vượt qua hàng thủ cao lớn, giàu thể lực của U.23 Philippines, các cầu thủ U.23 Việt Nam phải chơi nhanh hơn, chuyền bóng ít chạm hơn, các cầu thủ cần xử lý dứt khoát và chính xác hơn so với các trận vòng bảng.

U.23 Việt Nam cần phòng thủ bóng bổng tốt hơn Ảnh: Ngọc Linh

Cựu PCT VFF Dương Vũ Lâm hiến kế: "Các cầu thủ Việt Nam mạnh hơn đối phương về mặt kỹ thuật, nhuần nhuyễn hơn cầu thủ Philippines trong khâu phối hợp, do chúng ta được tập luyện với nhau nhiều hơn, thi đấu chung qua nhiều giải. Thế nên, chúng ta phải phát huy thế mạnh trong việc kiểm soát bóng. Ngoài ra, việc trận bán kết giải U.23 Đông Nam Á thi đấu trên mặt sân cỏ tự nhiên tại Jakarta, sẽ giúp ích cho cầu thủ Việt Nam nhiều hơn so với việc phải đá ở sân cỏ nhân tạo tại Manila ở AFF Cup 2024. Đấy là những chi tiết có thể giúp các cầu thủ Việt Nam thêm tự tin trong khâu phối hợp. Tôi cho rằng cơ hội vào chung kết của U.23 Việt Nam lớn hơn so với U.23 Philippines".

Có nghĩa là nếu U.23 Việt Nam phát huy đúng thế mạnh của mình. Đồng thời, chúng ta có sự cảnh giác trước các pha bóng bổng từ phía đối phương, hàng phòng ngự của U.23 Việt Nam kèm người tốt hơn, bọc lót tốt hơn so với các trận vòng bảng, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik sẽ chiếm ưu thế trước đối thủ.