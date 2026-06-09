Đội tuyển Tây Ban Nha bay trên đôi cánh Yamal - Williams: Coi chừng đứt gánh giữa đường…

Bộ đôi Yamal - Williams quá hay, nhưng...

Nếu phải chọn ra hình ảnh tiêu biểu nhất cho Tây Ban Nha hiện nay, đó không phải là một tiền đạo cắm, cũng không phải một tiền vệ điều tiết kiểu Xavi hay Iniesta ngày trước. Đó là 2 cầu thủ chạy cánh.

Hai năm trước, Yamal và Nico Williams là những nhân tố tạo nên sức sống cho hành trình vô địch EURO 2024. Hai năm sau, họ tiếp tục là niềm hy vọng lớn nhất của HLV Luis de la Fuente trong tham vọng chinh phục World Cup.

Ở tuổi 18, Yamal vừa trải qua mùa giải xuất sắc nhất sự nghiệp. Tài năng của Barcelona ghi 16 bàn và có 11 kiến tạo sau 28 trận La Liga, dẫn đầu giải đấu về số đường chuyền thành bàn, đồng thời là một trong những cầu thủ rê bóng hiệu quả nhất Tây Ban Nha. Anh được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất La Liga 2025-2026, vượt qua hàng loạt ngôi sao lớn.



Yamal là cầu thủ đáng xem bậc nhất World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Điều khiến Yamal trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở các con số. Cầu thủ trẻ này sở hữu khả năng tạo khác biệt trong những khoảnh khắc mà hệ thống chiến thuật không còn phát huy hiệu quả. Một pha đi bóng, một đường chuyền xé toang hàng thủ hay một cú sút từ ngoài vòng cấm đều có thể thay đổi cục diện trận đấu.

Ở cánh đối diện, Nico Williams mang đến một thứ vũ khí khác: tốc độ. Ngôi sao của Athletic Bilbao kết thúc mùa giải với 6 bàn thắng và 7 kiến tạo, nhưng giá trị của anh không thể đo đếm hoàn toàn bằng thống kê. Khả năng bứt tốc, kéo giãn hàng phòng ngự và tạo khoảng trống cho đồng đội khiến Williams trở thành mắt xích cực kỳ quan trọng trong hệ thống của De la Fuente.

Người hâm mộ Tây Ban Nha 'nín thở' theo dõi chấn thương của Yamal trước World Cup

Tờ Guardian nhận định Yamal và Nico Williams chính là nguồn cảm hứng lớn nhất trên hàng công Tây Ban Nha hiện nay, bộ đôi có thể biến một đội bóng mạnh thành ứng viên vô địch thực sự.

Khi Tây Ban Nha thiếu một "số 9" đẳng cấp

Nhưng chính sự nổi bật của Yamal và Williams cũng phản ánh một thực tế khác. Tây Ban Nha hiện không sở hữu mẫu trung phong khiến đối thủ phải e ngại như David Villa, Fernando Torres trong quá khứ. Mikel Oyarzabal, Ferran Torres hay Samu Omorodion đều có những điểm mạnh riêng, nhưng chưa ai được xem là tiền đạo hàng đầu thế giới.

Đây là điểm khác biệt lớn giữa Tây Ban Nha với các ứng viên vô địch khác. Anh có Harry Kane. Pháp có Kylian Mbappe. Na Uy có Erling Haaland. Argentina có Julian Alvarez. Tây Ban Nha thì không.

Reuters đánh giá sức mạnh lớn nhất của "La Roja" nằm ở hệ thống, chiều sâu đội hình và tính tập thể hơn là sự phụ thuộc vào một ngôi sao ghi bàn cụ thể. Đó cũng là lý do họ được đánh giá là đội tuyển đáng gờm nhất World Cup 2026.

Williams là mũi khoan hạng nặng của đội tuyển Tây Ban Nha ẢNH: REUTERS

Tuy nhiên, World Cup luôn là giải đấu của những khoảnh khắc. Ở vòng loại trực tiếp, một pha xử lý xuất thần thường có giá trị không kém cả một hệ thống chiến thuật hoàn chỉnh. Đó là lý do gánh nặng sáng tạo và tạo đột biến đang đổ dồn lên vai Yamal và Williams.

Tây Ban Nha từng xây dựng đế chế bóng đá bằng bộ khung Xavi, Iniesta, Busquets và David Villa. Thế hệ hiện tại không giống thế hệ ấy. Họ chơi trực diện hơn, tốc độ hơn và dựa nhiều hơn vào khả năng xuyên phá từ hai biên.

Nếu "La Roja" muốn tái lập thời kỳ vàng son với 3 chức vô địch liên tiếp từng kéo dài từ EURO 2008 đến EURO 2012, họ cần những người có thể quyết định trận đấu trong vài giây ngắn ngủi. Và trong đội hình hiện tại, không ai phù hợp với vai trò đó hơn Yamal và Williams.

Tây Ban Nha có thể không sở hữu trung phong xuất sắc nhất World Cup 2026. Nhưng họ đang sở hữu đôi cánh đáng sợ nhất giải đấu. Và đó có thể là chìa khóa để mở ra một chu kỳ thống trị mới.