Đội tuyển U.23 Việt Nam: HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ gạch tên cầu thủ nào?

Khó đoán

Quá trình chuẩn bị của U.23 VN đang được đánh giá là tương đối khả quan. Bên cạnh trận hòa 0-0 với U.23 Jordan, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn còn "ghi điểm" ở thái độ tập luyện tích cực, chuyên nghiệp. Dù tập luyện với cường độ dày, cùng các bài tập đấu pháp phòng ngự lẫn tấn công rất đa dạng, nhưng nhìn chung U.23 VN đang theo kịp nhịp chơi mà ban huấn luyện đề ra. Một yếu tố nữa thôi thúc các cầu thủ nỗ lực là bộ khung đội tuyển U.23 VN hiện tại vẫn chưa định hình. Điều đó đồng nghĩa cuộc cạnh tranh cho mọi vị trí, từ thủ môn, hậu vệ, tiền vệ đến tiền đạo đều đang mở. Cuộc ganh đua trên sân tập sẽ còn quyết liệt cho đến trước và trong giải đấu.

Hôm nay (15.4), HLV Hoàng Anh Tuấn công bố 23 gương mặt chính thức của đội tuyển U.23 VN từ danh sách 27 cầu thủ VFF

Tuy nhiên, dù hài lòng đến đâu thì HLV Hoàng Anh Tuấn cũng phải nói lời chia tay với 4 học trò. Ông mang đến Qatar 27 cầu thủ, trước khi phải rút xuống còn 23 cái tên chính thức nhằm bắn một mũi tên trúng hai đích: thôi thúc cầu thủ phải nỗ lực đến cùng để trụ lại và khiến diện mạo U.23 VN trở thành ẩn số với các đối thủ đến ngày cuối cùng. Dù các cầu thủ có mặt bằng trình độ ngang nhau, đồng thời tiêu chí lựa chọn của ban huấn luyện vẫn là ẩn số, nhưng đã có thể lờ mờ nhận thấy những cầu thủ khó được lựa chọn.

Trước tiên, với việc đang có 4 thủ môn, chắc chắn HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ chọn 3, loại 1. Quan Văn Chuẩn và Nguyễn Văn Việt chắc suất, bởi đây là 2 thủ môn tốt nhất ở lứa U.23 VN hiện tại. 1 trong 2 cái tên còn lại gồm Trần Trung Kiên (LPBank HAGL) hoặc Đoàn Huy Hoàng (CLB Thể Công Viettel) sẽ phải rời cuộc chơi. Huy Hoàng nhỉnh hơn khi từng bắt một số trận ở SEA Games 32, nhưng Trung Kiên lại "ghi điểm" nhờ thể hình ấn tượng (1,91 m). Khả năng Trung Kiên sẽ được lựa chọn ở lại trong vai trò thủ môn số 3 để tích lũy thêm kinh nghiệm.m

Đội U.23 VN sẽ chốt danh sách ngày 15.4

Hàng hậu vệ sẽ chứng kiến cuộc thanh lọc diện rộng khi có rất nhiều gương mặt non kinh nghiệm. Trong số 3 trung vệ Nguyễn Đức Anh (2003), Lê Nguyên Hoàng (2005), Nguyễn Mạnh Hưng (2005) sẽ có 1 cầu thủ phải ra về, bởi HLV Hoàng Anh Tuấn đang có trong tay nhiều trung vệ kinh nghiệm như Trần Quang Thịnh, Nguyễn Ngọc Thắng, Lương Duy Cương, chưa kể tân binh Nguyễn Thành Khải cao tới 1,87 m. Mạnh Hưng là cầu thủ do chính ông Hoàng Anh Tuấn bổ sung vào danh sách sơ bộ U.23 VN gửi lên Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), còn Nguyên Hoàng đã chơi 6 trận cho SLNA mùa này, được đánh giá là đa năng, có tư duy tốt. Do đó, Đức Anh nhiều khả năng không được chọn.

Tương tự, nếu xét trên tiêu chí kinh nghiệm ở CLB lẫn đội trẻ, Hà Văn Phương (CLB Công an Hà Nội) và Nguyễn Hồng Phúc (CLB Thể Công Viettel) đều đuối hơn mặt bằng chung. Tương đối khó để cả hai trụ lại cuộc chơi.

Tiêu chí sàng lọc

Bên cạnh yếu tố kinh nghiệm, đẳng cấp, nỗ lực trong quá trình tập luyện, một trong những tiêu chí cốt lõi để HLV chọn người ở những giải đấu ngắn ngày như U.23 châu Á nằm ở sự đa năng. Ngoại trừ vị trí thủ môn đặc thù, những cầu thủ khác cần chơi tốt ít nhất 2 vị trí để được trọng dụng. Những cầu thủ đa năng sẽ mang tới nhiều lựa chọn chiến thuật, đồng thời có thể gây bất ngờ cho đối thủ.

Ở giải U.20 châu Á 2023, HLV Hoàng Anh Tuấn từng đưa Nguyễn Văn Trường lên đá tiền đạo, dù trước đó ở giải U.23 châu Á 2022, cầu thủ 20 tuổi được ông Gong Oh-kyun trọng dụng ở vai trò tiền vệ. Một chân chuyền khác là Khuất Văn Khang lại được bố trí chạy cánh trái, hay những chân sút như Nguyễn Quốc Việt, Bùi Vĩ Hào luôn luân phiên đổi vị trí. Cũng bởi vậy mà ở cuộc sàng lọc này, các tiền vệ, tiền đạo sẽ chiếm ưu thế hơn, với tư duy chiến thuật linh hoạt sẵn có.

Trong tay ông Hoàng Anh Tuấn đang có những quân bài đa năng để xoay nhiều bài vở, mảng miếng phối hợp khác nhau. Sau khi thử nghiệm hầu hết nhân sự ở trận gặp U.23 Jordan, U.23 VN đã hình thành ý tưởng vận hành lối chơi cụ thể. Việc đảm bảo bí mật chiến thuật đến giờ chót trước trận ra quân gặp U.23 Kuwait sẽ giúp thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn xây dựng chiến lược để "đánh úp" đối thủ. Với sự chuẩn bị tích cực như vậy, nhiều hy vọng U.23 VN sẽ giành 3 điểm đầu tay để thuận lợi trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Dự đoán danh sách U.23 VN Những cầu thủ chắc suất: Văn Chuẩn, Văn Việt, Ngọc Thắng, Quang Thịnh, Duy Cương, Văn Cường, Thành Khải, Văn Khang, Đức Việt, Văn Toản, Minh Khoa, Đức Phú, Thái Sơn, Quốc Việt, Vĩ Hào, Thanh Nhàn, Đình Bắc, Văn Tùng, Võ Nguyên Hoàng. Những cầu thủ có nguy cơ bị loại: Trung Kiên, Huy Hoàng, Mạnh Hưng, Lê Nguyên Hoàng, Đức Anh, Hồng Phúc, Văn Phương, Minh Quang.