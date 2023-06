Đội tuyển Việt Nam: Bài học đắt giá sau trận thắng Hồng Kông

K Ỳ VỌNG VÀ HỤT HẪNG

Sáu năm trước, HLV Park Hang-seo cũng ra mắt đội tuyển Việt Nam bằng trận hòa không bàn thắng trước Afghanistan trên sân Mỹ Đình, dù tẻ nhạt nhưng đủ để đoạt tấm vé dự Asian Cup 2019. Phần sau đó là lịch sử, khi ông Park cùng thế hệ tài năng viết ra một chương thành công chói lọi khắp các mặt trận từ SEA Games, ASIAD, VCK U.23 châu Á, AFF Cup, Asian Cup đến vòng loại World Cup… Khi ông Park rời đi, rất nhiều chuyên gia lo lắng sức ép sẽ đè lên người kế nhiệm vì hào quang của ông thầy người Hàn Quốc quá lớn. Lãnh đạo VFF sau đó khẳng định HLV Troussier rất dũng cảm khi nhận lãnh trách nhiệm này. Thực tế, chính ông thầy người Pháp đã chủ động bày tỏ với VFF mong muốn cống hiến cho bóng đá Việt Nam, kể cả với mức lương thấp hơn rất nhiều so với thời còn làm ở PVF.

Trận giao hữu mang lại cho đội tuyển Việt Nam nhiều bài học quý

Ngày ra mắt của HLV Troussier khép lại bằng chiến thắng tối thiểu 1-0 trước đội Hồng Kông. Có lẽ sự tương phản về bầu không khí cuồng nhiệt tại sân Lạch Tray, sự kỳ vọng quá lớn và số cơ hội tạo ra đã khiến số đông có chút hụt hẫng. Trong trận đấu, ông Troussier cũng nhiều lần bày tỏ sự chưa hài lòng về cách xử lý của học trò. Đến mức trong hiệp 2, ông giận dữ đấm vào cabin kỹ thuật. Rõ ràng, đội tuyển Việt Nam đã gặp quá nhiều khó khăn trước đội tuyển Hồng Kông kém mình 52 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Hồng Kông đang là cái tên mới nổi ở châu Á khi đoạt vé dự Asian Cup 2023. Họ "lột xác" mạnh mẽ nhờ dàn sao nhập tịch gồm Mahama Awal, Helio, Vas Nunez, trong đó có những người đang đá giải VĐQG Trung Quốc như Matt Orr (CLB Guangxi Pingguo Haliao), Vas Nunez (Dalian Pro)… Trong 90 phút tại sân Lạch Tray, HLV Jorn Andersen đã cho đội tuyển Hồng Kông tập trung phá lối chơi đối thủ, hệt như đội tuyển Việt Nam vẫn làm dưới thời ông Park. Sòng phẳng mà nói, với những đường phản công nhanh và khai thác tình huống cố định, đội tuyển Hồng Kông còn tạo ra nhiều cơ hội rõ nét hơn.

Ô NG T ROUSSIER SẼ VẪN THỬ NGHIỆM

"Chúng ta sẽ tập rất nhiều và tôi sẽ yêu cầu cả đội tập đến khi nào đạt yêu cầu của tôi thì mới nghỉ, kể cả ngày mai có thua Hồng Kông hay không!", ông Troussier đã nói như vậy trong buổi tập kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ trên sân Lạch Tray ngay trước ngày thi đấu. Những miếng đánh được ông yêu cầu thực hiện nhiều lần, trong đó các trung vệ được yêu cầu phải tạt bóng nhiều hơn, hậu vệ biên phải thường xuyên có mặt ở đáy biên và căng hoặc tạt ngược vào. Buổi tập nặng khiến chân các cầu thủ mỏi nhừ, và màn trình diễn hôm 15.6 chưa thật "bốc" cũng là một phần lý do. Nhưng có lẽ, việc chưa thuộc bài mới là lý do chính khiến đội Việt Nam chưa chơi đạt yêu cầu. Nên nhớ rằng, trong bóng đá thiết lập lối chơi tấn công áp đặt sẽ đòi hỏi khối lượng công việc nhiều, với độ chuẩn bị phức tạp hơn so với tập trung phòng ngự phá lối chơi đối thủ và chờ phản công.

Ví dụ trong cách chơi mới của đội tuyển Việt Nam, trung phong cắm sẽ phải thực hiện khối lượng công việc rất lớn khi vừa tì đè làm tường, ghi bàn, vừa phải là người đầu tiên tổ chức phòng ngự từ xa. Rõ ràng, sự vắng mặt của Tiến Linh đã ảnh hưởng rất lớn đến sức mạnh và độ hiệu quả của hàng công. Nhưng cũng từ đó, và cả sự khó chịu của đội Hồng Kông, ông Troussier đã có những đánh giá đúng về năng lực và tiềm năng của các nhân tố mới. Văn Tùng chơi nỗ lực, nhưng với số vốn chỉ chục trận V-League rõ ràng anh sẽ cần thêm nhiều thời gian để học hỏi; Tuấn Hải chịu khó càn lướt, nhưng vẫn thiếu một chút gì đó đột biến; Sự linh hoạt chuyển trạng thái giữa tấn công biên và trung lộ vẫn chưa nhuần nhuyễn; Những cái tên được tung vào sân sau như Tiến Anh, Đinh Thanh Bình, Hải Huy… vẫn cần phải cải thiện; Hàng thủ vẫn có những thoáng mất tập trung như vị trí của Duy Mạnh. Ngược lại Tuấn Tài, Xuân Mạnh và Văn Khang đang để lại những dấu ấn tích cực.

Mục tiêu số 1 của HLV Troussier ở trận gặp Syria sắp tới sẽ không phải là kết quả để chiều lòng người hâm mộ, mà là tận dụng cơ hội để thử nghiệm tối đa. Vì tính cả trận gặp Syria ngày 20.6 và hai đợt FIFA Days vào tháng 9 và 10, chúng ta sẽ chỉ còn 3 trận giao hữu, trước khi chính thức bước vào vòng loại World Cup 2026. Những bài học đắt giá ở Lạch Tray sẽ được ông Troussier điều chỉnh trong vài ngày tới để thể hiện trước Syria, nơi những ngôi sao như Văn Toàn, Văn Thanh, Công Phượng… sẽ được trao cơ hội bên cạnh những nhân tố mới và nhân tố trẻ. Hãy chờ xem!