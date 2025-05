Đội tuyển Việt Nam: Bản danh sách chất lượng của HLV Kim Sang-sik

K Ỳ VỌNG C ÔNG P HƯỢNG , Q UANG V INH

HLV Kim Sang-sik đã công bố danh sách 23 cầu thủ tập trung đội tuyển VN ngày 29.5, chuẩn bị cho chuyến làm khách trên sân Bukit Jalil của Malaysia - đối thủ số 1 ở vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027. Trong đó, chúng ta thấy 2 cái tên mới nhưng mang theo rất nhiều kỳ vọng là Công Phượng và Cao Pendant Quang Vinh.

Công Phượng trở lại đội tuyển VN ảnh: Ngọc Linh

Công Phượng đã được nhắc đến rất nhiều kể từ khi HLV Kim Sang-sik tiếp quản đội tuyển VN, nhưng những chấn thương đã khiến anh phải chờ đến lúc này. Với 7 bàn thắng sau 13 trận cho CLB Bình Phước, Công Phượng chỉ kém nổi bật hơn Hoàng Đức ở giải hạng nhất. Công Phượng trở lại đội tuyển VN hơi trễ nhưng xứng đáng. Đây là cơ hội để anh bày tỏ khát khao cống hiến cháy bỏng cho đội tuyển quốc gia, nơi vẫn còn rất nhiều người bạn quen thuộc như Tiến Linh, Tuấn Hải, Hoàng Đức, Quang Hải… Dù đã xa đội tuyển VN sau bàn thắng vào lưới Palestine hồi tháng 9.2023, Công Phượng vẫn sẽ là tâm điểm chú ý, bởi anh có kinh nghiệm và khả năng tạo đột biến.

Các nhân tố của đội CAHN được gọi lên đội tuyển và U.22

Một cái tên khác cũng rất hứa hẹn là Cao Pendant Quang Vinh, cầu thủ Việt kiều đã có quốc tịch VN từ tháng 3.2025. Hậu vệ trái sinh năm 1997 đang có màn trình diễn nổi bật trong màu áo CLB Công an Hà Nội. Lối chơi mạnh mẽ, hợp lý của anh sẽ bổ sung cho cánh trái bên cạnh Văn Vĩ. Đặc biệt, cầu thủ này từng chơi ở CLB Sochaux (Ligue 2, Pháp) và giải nhà nghề Mỹ, có thể chơi tốt ở vị trí trung vệ lệch trái trong sơ đồ 3 trung vệ, cũng sẽ giúp HLV Kim có thêm nhiều phương án cho hàng phòng ngự.

Danh sách đội tuyển VN Thủ môn: Nguyễn Filip, Nguyễn Đình Triệu, Trần Trung Kiên Hậu vệ: Bùi Hoàng Việt Anh, Cao Pendant Quang Vinh, Nguyễn Thanh Bình, Bùi Tiến Dũng, Trương Tiến Anh, Nguyễn Thành Chung, Đỗ Duy Mạnh, Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Văn Vĩ Tiền vệ: Nguyễn Quang Hải, Khuất Văn Khang, Nguyễn Đức Chiến, Nguyễn Hai Long, Võ Hoàng Minh Khoa, Nguyễn Hoàng Đức, Châu Ngọc Quang Tiền đạo: Nguyễn Tiến Linh, Phạm Tuấn Hải, Đinh Thanh Bình, Nguyễn Công Phượng.

T ÍNH TOÁN CẨN TRỌNG CỦA ÔNG K IM

Đáng tiếc khi đội tuyển VN sẽ không có sự phục vụ của Văn Thanh, Vĩ Hào, Tấn Tài, Xuân Son, Ngọc Tân… do đang chấn thương. HLV Kim Sang-sik chưa gọi Văn Toàn, Văn Lâm, Văn Đức, Đình Bắc… ở đợt tập trung này vì nhiều nguyên nhân khác nhau.

Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương cho rằng nhà cầm quân người Hàn Quốc có lý do chính đáng: "Có lẽ ít ai phản đối sự góp mặt của Công Phượng và Quang Vinh ở đợt tập trung này. Công Phượng vẫn chơi hiệu quả, khát khao trong màu áo CLB Bình Phước. Đặc biệt, khả năng khai thác tình huống cố định của anh sẽ là gợi ý tốt cho HLV Kim Sang-sik. Chất lượng của Quang Vinh hứa hẹn sẽ đem đến sự ổn định lâu dài cho biên trái đội tuyển VN. Lưu ý rằng, cả 2 đều giàu kinh nghiệm, sẵn sàng đóng góp ngay, cho thấy HLV Kim Sang-sik ưu tiên sự ổn định hơn là thử nghiệm".

Cũng theo ông Đoàn Minh Xương, bản danh sách 23 cầu thủ đội tuyển VN đem đến hứa hẹn về những phương án thực dụng khi chúng ta sở hữu những lợi thế quan trọng trước khi làm khách tại Malaysia.

"Đội tuyển VN đang hơn Malaysia về hiệu số bàn thắng bại (+5 so với +2) và còn trận lượt về trên sân nhà vào tháng 3.2026. HLV Kim Sang-sik có lý do tin tưởng vào bộ khung đã vô địch AFF Cup 2024 đang thi đấu ổn định tại V-League. Ở vị trí thủ môn sẽ là sự cạnh tranh thú vị giữa Đình Triệu và Nguyễn Filip đang thể hiện phong độ cao trong màu áo CLB Công an Hà Nội, còn hàng thủ đang có phong độ tốt. Đó là nền tảng để chúng ta kỳ vọng vào nhân tố mới như Công Phượng, Quang Vinh hay cầu thủ trẻ Minh Khoa hòa nhập tốt hơn nữa với mục tiêu chia điểm ở "chảo lửa" Bukit Jalil", chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương nhận định.

Dự kiến, đội tuyển VN sẽ có 1 tuần rèn quân tại VN trước khi bay sang Malaysia ngày 6.6, để chuẩn bị bước vào trận đấu với Malaysia ngày 10.6.

Song song với đội tuyển VN, đội tuyển U.23 VN sẽ tập trung tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VN để hoàn thiện đội hình, hướng đến các giải đấu quan trọng như U.23 Đông Nam Á 2025, vòng loại U.23 châu Á 2026 và SEA Games 33. Sự chú ý sẽ đổ dồn về tiền đạo Việt kiều Bùi Alex đang thi đấu cho đội B Bohemians Praha 1905 ở giải hạng 3 Cộng hòa Czech. Đội tuyển U.23 VN sẽ tập trung từ ngày 29.5 - 5.6, trong đó sẽ có trận giao hữu nội bộ trước khi đội tuyển VN lên đường bay sang Malaysia.