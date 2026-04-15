Đội tuyển Việt Nam cần bao nhiêu cầu thủ nhập tịch là đủ?

Đ ỨNG THỨ 2 Đ ÔNG N AM Á

Dù chỉ có 2 cầu thủ ngoại 100% nhập tịch trên tuyển, nhưng đội tuyển VN đã đứng thứ 2 ở Đông Nam Á về số lượng. Theo thống kê từ chuyên trang Seasia Goal, trong nhóm cầu thủ gốc ngoại 100%, khu vực Đông Nam Á hiện có 6 cầu thủ đang thi đấu. Đội tuyển Malaysia dẫn đầu danh sách với 3 cầu thủ gồm Sergio Aguero, Endrick và Paulo Josue. Đứng ngay sau Malaysia là đội tuyển VN với hai cái tên nổi bật gồm Xuân Son và Hoàng Hên. Cái tên còn lại trong nhóm này là Kyoga Nakamura của Singapore. Tuy nhiên, mới đây xuất hiện một đội bóng trong khu vực có số lượng cầu thủ ngoại nhập tịch vượt trội, đó là Campuchia. Hiện Liên đoàn Bóng đá Campuchia (FFC) và HLV Koji Gyotoku lên kế hoạch triệu tập 9 cầu thủ nhập tịch chuẩn bị cho giải AFF Cup 2026, gồm: Mohammed Faeez Khan (gốc Nam Phi); Anderson Zogbe, Kader Coulibaly, Abdel (cùng Bờ Biển Ngà); Takaki Ose, Yudai Ogawa, Hikaru Mizuno (cùng Nhật Bản), Rafael Andrés Nieto Rondón (Colombia); Privat Mbarga (Cameroon).

Hàng công mạnh nhưng tuyến giữa mong manh, bài toán khó ở đội tuyển Việt Nam với HLV Kim

Trong khi đó, cả Indonesia và Philippines đều chỉ sử dụng cầu thủ con lai nhập tịch, nghĩa là cầu thủ có nguồn gốc ông bà, cha mẹ. Philippines giữ vị thế áp đảo với 19 người trong đội hình, đa phần sinh ở Mỹ và châu Âu. Indonesia xếp thứ hai với 16 cầu thủ, phần lớn mang gốc gác Hà Lan. Thái Lan ít hơn hẳn 2 đội trên khi chỉ có 5 cầu thủ gốc châu Âu. Còn đội tuyển VN có 3 cầu thủ thuộc nhóm này (Đặng Văn Lâm, Nguyễn Filip và Pendant Quang Vinh). Như vậy có thể xu thế nhập tịch cầu thủ trong khu vực ngày càng tăng. Điều này rõ ràng đã nâng chất các đội tuyển lên khá nhiều. Điển hình đội Indonesia đã lọt vào đến vòng loại thứ tư World Cup 2026. Đội tuyển VN cũng trở nên sắc bén hơn khi có bộ đôi Xuân Son - Hoàng Hên trên hàng công. Điều này đã được chứng tỏ trong trận thắng Malaysia 3-1 ngày 31.3 vừa qua.

C ÂN BẰNG GIỮA NỘI LỰC VÀ BỔ SUNG CHỌN LỌC

Dù vậy, câu chuyện sử dụng cầu thủ nhập tịch tại đội tuyển VN vẫn nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Nhiều ý kiến cho rằng đội tuyển VN nên dừng ở mức tối đa 3 cầu thủ ngoại nhập tịch trong đội hình, còn cầu thủ Việt kiều nếu đáp ứng tốt về chuyên môn sẽ không hạn chế. Bởi việc nhập tịch chỉ là giải pháp nhằm bổ sung chất lượng ở những vị trí còn thiếu, tạo thêm phương án chiến thuật và nâng cao sức cạnh tranh cho đội tuyển ở khoảng thời gian ngắn trước mắt. Nó chỉ nên là "gia vị" giúp hoàn thiện đội hình, thay vì trở thành nền tảng chính của cả nền bóng đá.

Thực tế cho thấy Malaysia từng gia tăng số lượng cầu thủ nhập tịch để cải thiện thành tích trong ngắn hạn, nhưng kéo theo nhiều vấn đề về hệ thống và tính ổn định. Kết quả là đội tuyển quốc gia phải gánh chịu hậu quả nặng nề. Chưa kể, dù có đến 13 cầu thủ nhập tịch trong đội hình, đội tuyển Malaysia vẫn nhận thất bại 1-3 trước đội tuyển VN. Điều này cho thấy số lượng cầu thủ nhập tịch không phải là yếu tố quyết định nền tảng sức mạnh của một đội tuyển.

Đặc biệt, một trong những rủi ro lớn nhất khi lạm dụng nhập tịch đó là sẽ ảnh hưởng đến hệ thống đào tạo trẻ. Khi cơ hội lên tuyển bị thu hẹp, động lực phát triển của cầu thủ nội và các CLB cũng giảm dần, kéo theo hệ lụy lâu dài cho nền bóng đá. Quan trọng nhất, việc giữ vững bộ khung nội binh vẫn là yếu tố cốt lõi để đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững của một đội tuyển quốc gia.

Nhìn sang 2 nền bóng đá hàng đầu châu lục là Nhật Bản và Hàn Quốc, có thể thấy họ vẫn duy trì định hướng phát triển đội tuyển quốc gia dựa trên nội lực. Đội tuyển Hàn Quốc không sử dụng cầu thủ ngoại nhập tịch nào, trong khi Nhật Bản gần đây có vài cầu thủ Nhật kiều xuất hiện trong đội hình, nhưng cũng rất ít.

Vì vậy, với đội tuyển VN, việc bổ sung một số cầu thủ nhập tịch chất lượng ở các vị trí then chốt được đánh giá là hướng đi hợp lý, nhưng cần cân bằng giữa nội lực và bổ sung có chọn lọc. Đây sẽ là chìa khóa giúp đội tuyển VN vừa duy trì thành tích, vừa đảm bảo nền tảng dài hạn.