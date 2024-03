Đội tuyển Việt Nam chỉ việc thắng Indonesia, an ninh trận lượt về đã có người lo

Trận lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 26.3 trên sân Mỹ Đình, Hà Nội. Màn chạm trán giữa hai đội được đánh giá căng thẳng và ảnh hưởng nhiều đến các vé đi tiếp của bảng F. Chính vì thế, VFF rất chú trọng đến an ninh của trận đấu này.

Tại cuộc họp, các bên đã thảo luận và thống nhất các phương án phối hợp để đảm bảo an ninh, an toàn của trận đấu. Đặc biệt, những diễn biến trước, trong và cả sau trận đấu sẽ luôn được chú ý, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Ngay khi các đoàn của Indonesia đặt chân đến Việt Nam, sự an toàn được thắt chặt. Đồng thời, nơi ở, nơi tập luyện, nơi thi đấu cũng có bộ phận bảo vệ túc trực. VFF cũng sẽ phối hợp với các bên liên quan, bố trí các phương án giao thông theo quy định, thuận lợi nhất cho các đoàn của Indonesia. Trong các ngày diễn ra trận đấu, các bộ phận liên quan sẽ cùng phối hợp để hướng dẫn các lực lượng kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ nhằm đảm bảo an ninh trật tự. Các dịch vụ bán hàng trong khuôn viên không trong quy định của ban tổ chức cũng sẽ được kiểm tra và nghiêm cấm.

Sân Mỹ Đình chắc chắn trở thành điểm nóng của trận đấu ngày 26.3. Vì vậy, bộ phận an ninh cũng được triển khai để đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự của các khu vực mở bán vé trực tiếp tại trụ sở VFF và sân Mỹ Đình, giúp cho việc mua vé của khán giả được thuận tiện. Ngày diễn ra trận đấu, 6 cổng tại Mỹ Đình sẽ được mở để phục vụ khán giả.

Tất cả các phương án đều được chuẩn bị sẵn sàng cho trận đấu lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia VFF

Cũng trong chiều 19.3, đội tuyển Việt Nam đã có mặt tại Jakarta (Indonesia). "Những chiến binh sao vàng" đặt chân tới sân bay quốc tế Soekarno Hatta không phải vào giờ cao điểm nên không mất nhiều thời gian để làm thủ tục nhập cảnh. Trước đó, VFF cũng có sự chuẩn bị chu đáo khi cử lãnh đội Đoàn Anh Tuấn sang trước một ngày để làm việc với nước chủ nhà về công tác đón tiếp nên mọi việc đều diễn ra suôn sẻ.

Tại Indonesia, đội tuyển Việt Nam sẽ lưu trú tại khách sạn tiêu chuẩn 5 sao, cách sân đấu chính Gelora Bung Karno khoảng 5 km. Trước đây, đội tuyển Việt Nam cũng từng nhiều lần lưu trú tại đây.

Dự kiến, sau khi dùng bữa trưa và nghỉ ngơi hồi phục thể trạng, thầy trò HLV Philippe Troussier sẽ bước vào buổi tập đầu tiên vào tối 19.3. Đây là buổi tập có tính chất rất quan trọng về chuyên môn để chuẩn bị về nhân sự cho trận đấu với đội tuyển Indonesia, diễn ra vào ngày 21.3 tới.

