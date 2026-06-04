Đội tuyển Việt Nam chính thức góp mặt hệ sinh thái game toàn cầu EA Sports FC™

Mới đây, EA Sports FC™ chính thức công bố hợp tác với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF). Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Đội tuyển Bóng đá nam quốc gia Việt Nam được đưa vào một hệ sinh thái game bóng đá toàn cầu và triển khai trực tiếp tại Việt Nam thông qua hai tựa game bóng đá nổi tiếng hàng đầu: EA Sports FC™ Online Việt Nam và EA Sports FC™ Mobile Việt Nam, do Garena vận hành và phát hành tại thị trường trong nước.

Theo thỏa thuận, từ tháng 6.2026, người hâm mộ tại Việt Nam sẽ có thể trải nghiệm đội tuyển quốc gia với hình ảnh nhận diện chính thức, gồm trang phục thi đấu và huy hiệu ngay trong game, trên chính những nền tảng giải trí số mà đông đảo người hâm mộ - đặc biệt là giới trẻ - tiếp cận mỗi ngày.

Bóng đá Việt Nam đến gần hơn với người hâm mộ trên môi trường số

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ và các nền tảng giải trí trực tuyến, cách thức người hâm mộ tiếp cận bóng đá ngày càng đa dạng. Bên cạnh việc theo dõi các trận đấu trên sân vận động hay qua truyền hình, nhiều người hâm mộ còn thể hiện tình yêu bóng đá thông qua trò chơi điện tử, mạng xã hội và các hoạt động tương tác trên môi trường số. Việc đội tuyển hiện diện chính thức trong game góp phần lan tỏa hình ảnh, bản sắc và niềm tự hào của bóng đá Việt Nam tới cộng đồng yêu bóng đá.

"Thông qua hợp tác với EA Sports FC™, hình ảnh chính thức của Đội tuyển Bóng đá Nam Quốc gia Việt Nam sẽ được hiện diện chính thức trong EA Sports FC™ Online và EA Sports FC™ Mobile với đầy đủ bản sắc, bao gồm trang phục thi đấu, huy hiệu…

Chúng tôi tin rằng đây là một bước đi quan trọng nhằm tăng cường sự gắn kết giữa đội tuyển quốc gia và người hâm mộ, đồng thời lan tỏa niềm tự hào bóng đá Việt Nam không chỉ trên sân cỏ, trên các phương tiện truyền thông mà còn trong thế giới kỹ thuật số đang là xu hướng tất yếu hiện nay", ông Nguyễn Văn Phú, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF)

Đội tuyển Việt Nam trong chế độ Giải Vô Địch Thế Giới của FC Mobile

Nội dung hợp tác

Từ tháng 6.2026, người chơi EA Sports FC™ Online và EA Sports FC™ Mobile tại Việt Nam sẽ được trải nghiệm:

Áo đấu, huy hiệu và hình ảnh nhận diện chính thức của Đội tuyển Bóng đá nam quốc gia Việt Nam trong EA Sports FC™ Online Việt Nam và EA Sports FC™ Mobile Việt Nam

Tên cầu thủ, hình ảnh và dữ liệu cầu thủ chính thức, trong phạm vi áp dụng

Một số hoạt động cộng đồng và truyền thông gắn liền với đội tuyển quốc gia

Nội dung phối hợp trên các kênh chính thức liên quan

Một cột mốc trên hành trình dài tại Việt Nam

Suốt nhiều năm qua, EA Sports FC™ Online Việt Nam và EA Sports FC™ Mobile Việt Nam đã xây dựng một cộng đồng game bóng đá lớn mạnh tại Việt Nam và từng bước đưa các cầu thủ Việt vào game. Hợp tác mới với VFF bổ sung một lớp nhận diện chính thức ở cấp độ đội tuyển quốc gia cho hành trình ấy, mang đến cho người hâm mộ một cách kết nối chân thực hơn với bóng đá Việt Nam ngay trong trò chơi.

"EA Sports FC™ Online Việt Nam và EA Sports FC™ Mobile Việt Nam đã đồng hành cùng cộng đồng bóng đá Việt Nam trong nhiều năm qua, trong đó có việc liên tục đưa các cầu thủ Việt Nam vào game. Chúng tôi luôn xem đây không chỉ đơn thuần là một trò chơi, mà đã trở thành sân chơi chính thức dành cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Chúng tôi rất vui mừng khi hợp tác này nay đã chính thức trở thành hiện thực. Việc ký kết diễn ra giữa một mùa hè sôi động, khi không khí bóng đá đang lan tỏa khắp nơi, càng khiến cho khoảnh khắc này thêm phần ý nghĩa", ông Nhan Phước Quang, Giám đốc Sản phẩm Game, Garena Việt Nam.

Một phần của mùa hè bóng đá sôi động

Chuỗi hoạt động hè của FC Mobile Việt Nam

Hợp tác cùng VFF sẽ là một trong những cột mốc quan trọng nhất trong chuỗi nội dung bóng đá mùa hè năm nay trên EA Sports FC™ Online Việt Nam và EA Sports FC™ Mobile Việt Nam. Các thông tin chi tiết về nội dung trong game và hoạt động cộng đồng sẽ tiếp tục được công bố qua các kênh chính thức.

Chuỗi hoạt động hè của FC Online Việt Nam

Về các đơn vị hợp tác

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) là tổ chức quản lý và phát triển bóng đá Việt Nam, phụ trách hệ thống đội tuyển quốc gia, các giải đấu trong nước và hoạt động chuyên môn, đồng thời là thành viên của FIFA, AFC và AFF.

EA Sports FC™ Online Việt Nam và EA Sports FC™ Mobile Việt Nam là các tựa game bóng đá thuộc hệ sinh thái EA Sports FC™, do Garena Việt Nam vận hành và phát hành.

Garena là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực trò chơi, công nghệ và giải trí số, mang đến các trải nghiệm game chất lượng cao và xây dựng cộng đồng người chơi bóng đá lớn mạnh tại Việt Nam.

Electronic Arts (EA) là Tập đoàn giải trí tương tác kỹ thuật số hàng đầu thế giới, phát triển và cung cấp trò chơi, nội dung cùng dịch vụ trực tuyến trên nhiều nền tảng. Trong năm tài chính 2026, EA đạt doanh thu thuần GAAP khoảng 7,5 tỉ USD.