Đội tuyển Việt Nam có cách đối phó với bất lợi ở trận gặp Philippines

Ở trận đấu đầu tiên tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam phải làm khách trên sân của Philippines. Sân Rizal Memorial (thủ đô Manila, Philippines) được chọn làm nơi tổ chức trận đấu này. Việc phải thi đấu tại Rizal Memorial được xem là bất lợi của thầy trò HLV Troussier, khi sân vận động này có mặt cỏ nhân tạo.

Các cầu thủ Việt Nam đã quen đá trên mặt cỏ tự nhiên. Do đó, việc phải thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến lối chơi kỹ thuật vốn được xem là ưu điểm của đội tuyển Việt Nam so với chủ nhà Philippines. Trên sân nhân tạo, độ nảy, độ lướt của quả bóng khác so với mặt cỏ tự nhiên.

Tiến Linh (22) và Hùng Dũng (16) từng góp công lớn đưa U.22 Việt Nam giành HCV SEA Games 30 trên sân Rizal Memorial ĐỘC LẬP

Tuy nhiên, HLV Troussier đã có phương án để đối phó với bất lợi này. Đội tuyển quốc đang hội quân tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, nằm trong khuôn viên trụ sở VFF. Cụm sân của Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam bao gồm cả những mặt sân cỏ nhân tạo. Ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam đã lên kế hoạch tập luyện trên sân nhân tạo, nhằm giúp các cầu thủ dần thích ứng với điều kiện thi đấu. Điều này cho thấy HLV Troussier đã có sự tính toán kỹ lưỡng cho trận đấu ra quân mang ý nghĩa rất quan trọng đến tấm vé đi tiếp vào vòng loại thứ 3 của đội tuyển Việt Nam.

Sân Rizal Memorial phần nào là yếu tố bất lợi của đội tuyển Việt Nam ở trận mở màn vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Tuy nhiên, sân đấu này cũng là nơi từng ghi lại kỷ niệm đẹp của nhiều cầu thủ đang khoác áo đội tuyển Việt Nam hiện tại. Trên sân Rizal Memorial, U.22 Việt Nam với Hoàng Đức, Hùng Dũng, Tiến Linh... đã đánh bại U.22 Indonesia với tỷ số 3-0 và giành HCV SEA Games 30 (năm 2019), dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo.

Chiêm ngưỡng siêu phẩm của Hoàng Đức ở SEA Games 30

Đặc biệt là Hoàng Đức, tiền vệ sinh năm 1998 đã từng lập một siêu phẩm sút xa thành bàn trên sân Rizal Memorial. Bàn thắng này được ngôi sao của CLB Viettel ghi ở phút 90+1, giúp U.22 Việt Nam ngược dòng thắng 2-1 trước Indonesia ở vòng bảng.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam có 1 tuần tập luyện trước khi rút gọn danh sách xuống còn 28 cầu thủ và di chuyển sang Philippines vào sáng 13.11. Dự kiến, đội tuyển Việt Nam sẽ có thêm 3 buổi tập nữa tại Philippines trước khi chốt danh sách 23 cầu thủ cho trận đấu với đội bóng nước chủ nhà, diễn ra vào ngày 18 giờ ngày 16.11.