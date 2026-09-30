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    Đội tuyển Việt Nam còn mục tiêu gì ở FIFA ASEAN Cup sau khi hết cửa vô địch?
    VideoThể thao

    Đội tuyển Việt Nam còn mục tiêu gì ở FIFA ASEAN Cup sau khi hết cửa vô địch?

    Quỳnh Phương
    Quỳnh Phương

    Không còn cơ hội vào chung kết sau trận thua Thái Lan 0-2, đội tuyển Việt Nam vẫn còn mục tiêu tại FIFA ASEAN Cup 2026: giữ vị trí nhì bảng B để giành quyền tranh HCĐ.

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