Đội tuyển Việt Nam còn mục tiêu gì ở FIFA ASEAN Cup sau khi hết cửa vô địch?

Không còn cơ hội vào chung kết sau trận thua Thái Lan 0-2, đội tuyển Việt Nam vẫn còn mục tiêu tại FIFA ASEAN Cup 2026: giữ vị trí nhì bảng B để giành quyền tranh HCĐ.