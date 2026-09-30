Đội tuyển Việt Nam còn mục tiêu gì ở FIFA ASEAN Cup sau khi hết cửa vô địch?

Xem FIFA ASEAN CUP 2026 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại http://fptplay.vn Tin liên quan HLV Kim Sang-sik nhận thất bại đầu tiên, đội tuyển Việt Nam hết cơ hội vô địch FIFA ASEAN CupThất bại 0-2 trước Thái Lan tối 29.9 khiến HLV Kim Sang-sik lần đầu thất bại cùng đội tuyển Việt Nam, đồng thời khép lại hy vọng cạnh tranh chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026.HLV Kim Sang-sik nhận trách nhiệm sau trận thua Thái Lan: ‘Tôi cảm thấy rất xấu hổ’HLV Thái Lan: ‘Chúng tôi mạnh hơn Việt Nam’, Chanathip nói điều đặc biệt Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC1Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vnBƯỚC2Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải.Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi!LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Bình luận (0) Gửi bình luậnQuan tâm nhấtMới nhấtXem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề đội tuyển Việt Nam FIFA ASEAN Cup Đội tuyển thái lan HLV Kim Sang-sik
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