Đội tuyển Việt Nam còn tuyệt chiêu nào để tạo cú sốc cho chủ nhà Iraq?

Lần gần nhất đội tuyển Việt Nam đụng độ Iraq là tại vòng bảng Asian Cup 2023, diễn ra hồi tháng 1 năm nay (thua 2-3). Trước đó, chúng ta gặp Iraq trong trận lượt đi vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á, hồi tháng 11.2023 (thua 0-1).

Dù đội tuyển Việt Nam toàn thua trong cả 2 trận đấu nói trên, nhưng đấy đều là các kết quả thua sát nút, đồng thời chúng ta ghi tổng cộng 2 bàn thắng trong các cuộc đối đầu với Iraq. Có nghĩa là đội tuyển Việt Nam có phương án chọc thủng lưới đối thủ Tây Á.





Đội Iraq đã có 5 trận toàn thắng ở vòng loại thứ 2 World Cup 2026

Cụ thể, trong trận đấu với đội tuyển Iraq tại vòng bảng Asian Cup 2023, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh là người mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam, sau một tình huống Việt Anh lên tham gia tấn công, đón đường chuyền từ pha đá phạt của đồng đội, rồi kết thúc 1 chạm ghi bàn.

Ở bàn thắng còn lại, Quang Hải đánh bại thủ môn đội tuyển Iraq trong pha đối mặt, sau một loạt đường bóng phối hợp nhóm gắn bó giữa các cầu thủ Việt Nam. Đây là những chi tiết có thể mở ra phương án tiếp cận khung thành đội Iraq dành cho đoàn quân của HLV Kim Sang-sik, trong trận đấu vào lúc 1h sáng 12.6 (theo giờ Việt Nam) tới đây.





Tiến Linh và Tuấn Hải - hai tác giả của 3 bàn thắng trận đánh bại đội Philippines ngày 6.6 vừa qua

Đầu tiên đó là tập trung khai thác các tình huống cố định. Tín hiệu tốt cho đội tuyển Việt Nam ở chỗ trung vệ Việt Anh đã trở lại sau án treo giò. Ngoài ra, về lý thuyết, đội bóng của HLV Kim Sang-sik còn nguy hiểm hơn trong các tình huống cố định so với trận đấu gặp Iraq tại Asian Cup 2023, nhờ có thêm Quang Hải, Hoàng Đức được trọng dụng, Tiến Linh, Đức Chiến (có thể có thêm Thanh Bình) vốn là những cầu thủ rất giỏi chơi bóng bổng được đá từ đầu.

Tiếp đến, các pha phối hợp nhóm khi có bóng tấn công cần được phát huy, đánh vào nhược điểm không giỏi xoay trở của các trung vệ bên phía Iraq. Các trung vệ của đội bóng Tây Á cao lớn nhưng xoay trở trong phạm vi hẹp chưa chắc linh hoạt như các cầu thủ Việt Nam.





Hồ Tấn Tài

Đấy là lý do mà Quang Hải có thể len lỏi giữa hàng thủ to cao của đội bóng Tây Á, trước khi đối mặt với thủ môn của đội Iraq ở trận đấu tại vòng bảng Asian Cup. Đội tuyển Việt Nam trong chuyến làm khách trước Iraq tại Basra gặp đôi chút thiệt thòi, do cầu thủ rất nhanh nhẹn Văn Toàn bị treo giò. Tuy nhiên, trong tay HLV Kim Sang-sik như đã nói, vẫn còn Quang Hải, Tuấn Hải là những nhân tố đầy kỹ thuật và độ tinh quái.

Ngoài ra, nhân tố mới Nguyễn Văn Trường và Bùi Vĩ Hào cũng sẵn sàng xung trận khi cần. Còn một phương án tấn công nữa mà chúng ta chưa sử dụng trong trận đấu với Philippines, đó là những pha leo biên phải của Hồ Tấn Tài, một cầu thủ rất giỏi trong các pha tạt bóng tầm thấp.

Những pha tạt bóng này vừa có thể vô hiệu hóa ưu thế về thể hình của các trung vệ đội Iraq, vừa có khả năng tạo ra bất ngờ, nhất là bất ngờ trong trường hợp các cầu thủ từ hàng tiền vệ ập đến trước khu vực cấm địa của đối phương và nhận bóng dứt điểm. Đặc biệt, Hồ Tấn Tài rất ăn ý với Nguyễn Tiến Linh, nhờ khoảng thời gian 2 cầu thủ này thi đấu tại CLB Bình Dương trước đây. Họ đã cùng nhau tạo ra một số bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam ở các giải quốc tế. Biết đâu, họ sẽ làm được điều tương tự trong trận gặp Iraq!