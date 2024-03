Đội tuyển Việt Nam: Dấu ấn mờ nhạt của các cựu binh

Nỗi lo lớn

Đội tuyển Việt Nam đã trẻ hóa triệt để dưới thời HLV Philippe Troussier. Nhiều gương mặt từ đội U.23 Việt Nam được đôn lên tuyển, thậm chí chiếm luôn suất đá chính chỉ sau vài trận thử chân. Tuy nhiên, sau thất bại ở Asian Cup 2023 với một trong những đội hình trẻ nhất giải đấu, rất có thể ông Troussier sẽ thay đổi.

"HLV Troussier cần kết hợp khéo léo cầu thủ trẻ với lứa đàn anh kinh nghiệm. Nếu trẻ hóa thì cũng phải từ từ, làm từng bước, bởi các trụ cột trước đây vẫn mang đến điểm tựa về tinh thần, bản lĩnh để cầu thủ trẻ dựa vào", chuyên gia Đoàn Minh Xương đánh giá.

Việc đối đầu Indonesia, đội bóng đã quật ngã dàn sao trẻ của ông Troussier tại Asian Cup nhưng lại là "bại tướng" quen thuộc của các cựu binh, sẽ càng thôi thúc HLV người Pháp trọng dụng các cầu thủ kinh nghiệm.

Ông Troussier còn cơ hội sửa sai VFF

Dù vậy, đáng lo cho ông Troussier là rất nhiều cầu thủ đóng vai trò trụ cột trước đây dưới thời HLV Park Hang-seo đang ở trạng thái chưa sẵn sàng. Đó là nhóm chấn thương dài ngày như Quế Ngọc Hải, Văn Hậu, Văn Đức, Văn Lâm, cùng nhóm cầu thủ không chấn thương nhưng đang gặp vấn đề phong độ. Trong đó nổi trội có Hùng Dũng, Hoàng Đức.

Hai cầu thủ nói trên đã cùng nhau đoạt 3 Quả bóng vàng Việt Nam trong 5 năm gần nhất, cũng là những tiền vệ tin cậy nhất khi HLV Park Hang-seo còn nắm quyền. Song, cả Hùng Dũng và Hoàng Đức đều gặp những vấn đề khác nhau.

Hùng Dũng đã "biến mất" khỏi đội hình CLB Hà Nội 3 trận gần nhất. Khi được hỏi về việc không trọng dụng tiền vệ sinh năm 1993, ông Daiki Iwamasa nửa đùa nửa thật: "Tôi chưa thể nghĩ ra câu chuyện gì hay để nói về cậu ấy".

Câu nói này gợi nhiều liên tưởng, nhưng có thể là: Hùng Dũng không đáp ứng yêu cầu chuyên môn để được ra sân, nhưng ông Daiki không thể nói thẳng, và cũng chưa tìm được lý do nào phù hợp hơn để "chống chế".

Chưa bàn đến câu chuyện đằng sau, CLB Hà Nội đã giành 6 điểm trong 3 trận Hùng Dũng không ra sân. Phong độ khởi sắc của đội bóng thủ đô khiến sự vắng mặt của Hùng Dũng không còn khó hiểu. Anh không ra sân, đội Hà Nội vẫn thắng và vận hành trơn tru. HLV Daiki đã đúng với lựa chọn nhân sự và không cần giải thích thêm.

Hùng Dũng nghỉ 3 trận gần nhất ở V-League MINH TÚ

Nhưng với HLV Troussier, việc Hùng Dũng đã vắng mặt trong nhiều tuần qua là tin không vui. Tại Asian Cup, Hùng Dũng chơi trọn vẹn 2 trận gặp Nhật Bản, Iraq với tấm băng đội trưởng. Anh là trụ cột hiếm hoi trước đây (bên cạnh Tuấn Anh, Tuấn Hải) có vai trò quan trọng trong sơ đồ của HLV Troussier.

Tuy nhiên, giới chuyên môn có chung nhận định, từ sau chấn thương dây chằng hồi tháng 3.2021, Hùng Dũng đã không còn như xưa. Đóng góp của anh cho CLB Hà Nội giảm dần, sức bền, tính chiến đấu và sự đa năng vốn là điểm mạnh của Hùng Dũng, giờ cũng không còn nổi bật. Ở bên kia sườn dốc sự nghiệp, lại không được thi đấu, Hùng Dũng sẽ ra sao trong cuộc chiến tuyến giữa rất căng thẳng với Indonesia ở 2 trận tới?

Nỗi lo Hoàng Đức

Hoàng Đức là trường hợp ngược lại. Nếu Hùng Dũng thuyết phục được HLV Troussier và có một suất ở đội tuyển Việt Nam, Hoàng Đức lại chứng minh năng lực ở V-League, nhưng lại không có chỗ trong hệ thống của HLV người Pháp.

Hoàng Đức bị gạch tên ở 2 trận gặp Philippines, Iraq tại vòng loại World Cup 2026, với lý do chưa đáp ứng yêu cầu chuyên môn, cần cố gắng hơn. Tiền vệ sinh năm 1998 đã có mùa giải 2023 đầy nỗ lực với trên dưới 30 trận cho CLB Viettel, in dấu giày vào 10 bàn thắng, nhưng bước sang mùa giải 2023 - 2024, phong độ Hoàng Đức đã đi xuống. Đó là lý do Quả bóng vàng Việt Nam của Hoàng Đức chưa thuyết phục tất cả.

Hoàng Đức chưa thể trở lại MINH TÚ

13 trận đã qua của CLB Thể Công Viettel, Hoàng Đức chỉ ra sân 10 trận, in dấu giày vào 3 bàn thắng. Dĩ nhiên với một tiền vệ tổ chức, số bàn thắng hay kiến tạo không phải yếu tố quan trọng nhất. HLV Nguyễn Đức Thắng cũng đánh giá, Hoàng Đức vẫn tốt, nhưng vệ tinh xung quanh chưa đủ ăn ý.

Đó là cách giải thích giúp học trò vơi bớt áp lực của ông Thắng. Nhưng có lẽ ai cũng hiểu, khi CLB Thể Công Viettel đang đứng áp chót với tâm lý nặng trĩu, khó đòi hỏi Hoàng Đức sẽ thanh thoát khi trở lại đội tuyển Việt Nam. Mà ngay cả lúc thoải mái nhất, Hoàng Đức cũng không được ông Troussier tin dùng.

Trong số dàn cựu binh, Quang Hải là trường hợp hiếm hoi đang tỏa sáng. Anh đã ghi 5 bàn ở V-League, là linh hồn trên hàng công CLB Công an Hà Nội. Và còn... ai nữa, khi hầu hết đều đã xuống phong độ?

HLV Troussier cần kinh nghiệm từ học trò, nhưng lúc này, dường như mọi thứ đang chống lại ông.