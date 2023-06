Đội tuyển Việt Nam đấu đội Hồng Kông: Quang Hải đá chính, Công Phượng và Văn Toàn vắng mặt

Danh sách 11 cầu thủ đội tuyển Việt Nam được HLV Philippe Troussier lựa chọn cho cuộc so tài với đội Hồng Kông đã lộ diện. Đứng trong khung gỗ là thủ môn Đặng Văn Lâm. Bộ ba trung vệ là Quế Ngọc Hải, Đỗ Duy Mạnh và Nguyễn Thành Bình. Hai hậu vệ cánh là Đoàn Văn Hậu và Hồ Tấn Tài. Ở hàng tiền vệ, những cái tên được tin dùng là Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Hoàng Đức. Bộ ba trên hàng tấn công gồm Nguyễn Quang Hải, Phạm Tuấn Hải và Nguyễn Văn Tùng.

Đây là trận đấu HLV Troussier đặt mục tiêu chiến thắng. Ông tuyên bố: "Đây là trận đầu tiên của đội tuyển Việt Nam sau 1 tuần. Do đó lúc nãy tôi có nghe HLV Hồng Kông chia sẻ rằng họ yếu hơn chúng tôi do đứng dưới trên bảng xếp hạng FIFA, nhưng trong bóng đá sức mạnh không nằm ở trên giấy tờ. Tôi tôn trọng đội Hồng Kông bởi họ dự Asian Cup 2023 và họ đang xây dựng đội hình cho vòng loại World Cup 2026 vào tháng 10. Đối thủ của chúng ta sẽ đầy khát khao, nhiều động lực thể hiện tốt nhất. Tôi tôn trọng đối thủ và đội tuyển Việt Nam sẽ nỗ lực 200%. Chúng tôi đã nghiên cứu băng hình, khi đội Hồng Kông đá với Malaysia và Singapore, từ đó chuẩn bị tốt nhất cho cuộc so tài này".

Nhà cầm quân người Pháp cũng nói thêm về mục tiêu ở trận đấu này, đó là giành chiến thắng và thử nghiệm con người.



"Trước trận này, tôi coi trọng cả hai yếu tố lối chơi và kết quả. Trước mỗi trận, tôi muốn cầu thủ thể hiện tốt nhất ý đồ đã chuẩn bị cho trận đấu. Họ phải chuyển hóa tốt những tình huống thực tế ở cuối sân như chuyền, sút, căng ngang, làm được như thế sẽ giành thắng lợi. Muốn thắng thì không phải nói là được. Cầu thủ phải có tinh thần, hỗ trợ đồng đội hợp lý, bởi đối thủ của chúng ta không ai muốn bị áp đảo cả trận cả. Chiến thắng ở trận này là nền tảng để tiếp thêm tự tin cho toàn đội xây dựng lối chơi cho vòng loại World Cup 2026".