Đội tuyển Việt Nam đối diện với những kịch bản nào tại vòng loại World Cup 2026?

Hai ngã rẽ

Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị trở lại vòng loại 2 World Cup 2026, với 2 trận đấu gặp Indonesia vào các ngày 21.3 (sân Gelora Bung Karno) và 26.3 (sân Mỹ Đình). Sau 2 lượt đấu, thầy trò HLV Philippe Troussier đứng nhì bảng với 3 điểm, xếp trên Philippines và Indonesia (đều chỉ có 1 điểm).

Nếu không để Indonesia vượt mặt trong 2 trận đấu tới, đội tuyển Việt Nam có nhiều cơ hội lọt vào vòng loại 3. Ở vòng loại 2, suất đi tiếp sẽ được trao cho đội nhất và nhì bảng. Quyền tự quyết đang nằm trong tay Quang Hải cùng đồng đội.

Nếu chơi tốt trong 4 trận đấu còn lại, đội tuyển Việt Nam sẽ có lần thứ hai trong lịch sử lọt vào vòng loại 3. Theo thể thức của vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á, vòng loại 3 sẽ bao gồm 18 đội, được chia thành 3 bảng đấu (mỗi bảng 6 đội).

Đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) cần bảo vệ chỗ đứng ở vòng loại 2 World Cup trước sức ép của Indonesia MINH TÚ

Các đội bóng dự vòng loại 3 sẽ đấu tổng cộng 10 trận, rải đều ở loạt trận FIFA Days vào tháng 9, 10, 11.2024 và tháng 3, 6.2025. Sau đó các đội xếp nhất và nhì giành vé đến thẳng World Cup 2026, còn các đội xếp thứ ba và thứ tư sẽ tiếp tục chia cặp để đấu play-off.

Nhìn chung so với vòng loại World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam vẫn sẽ có tối thiểu 10 trận nếu lọt vào vòng loại 3. Đây là nhiệm vụ bắt buộc được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) giao cho thầy trò ông Troussier bởi hai lý do: đội tuyển Việt Nam cần duy trì sự hiện diện ở vòng loại 3 để chứng tỏ đẳng cấp cùng tiến trình phát triển ổn định. Đồng thời, việc góp mặt ở vòng loại 3 đồng nghĩa đội tuyển Việt Nam sẽ được so tài với những đội hàng đầu khu vực. Đây là bước đệm để cải thiện trình độ.

Tuy nhiên, nếu đội tuyển Việt Nam không giành vé vào vòng loại 3, ngã rẽ nào đang chờ thầy trò ông Troussier?

Đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự vòng loại Asian Cup 2027. Ở vòng loại này, 24 đội bóng (trong đó có 18 đội bóng bị loại ở vòng loại 2) sẽ được chia thành 6 bảng đấu, mỗi bảng 4 đội, đá theo thể thức lượt đi - lượt về. Để giành vé đến Asian Cup 2027, các đội bóng cần giành một trong hai vị trí dẫn đầu.

Đội tuyển Việt Nam cần hoàn thiện lối chơi MINH TÚ

Vòng loại Asian Cup 2027 sẽ diễn ra vào từ tháng 11.2024 đến tháng 6.2025. Lần gần nhất đội tuyển Việt Nam dự vòng loại Asian Cup là vào năm 2016, khi toàn đội bị loại ở vòng loại 2 World Cup 2018, để rồi phải đấu 6 trận vòng loại Asian Cup 2019 với Jordan, Afghanistan và Campuchia.

Cẩn thận 'hiệu ứng domino'

Nếu thành công ở vòng loại 2 World Cup, đội tuyển Việt Nam không chỉ duy trì được vị thế trong nhóm hàng đầu châu lục, mà còn củng cố niềm tin dưới thời HLV Troussier.

Suy cho cùng, nhiệm vụ hàng đầu của nhà cầm quân người Pháp vẫn nằm ở vòng loại World Cup, hơn là Asian Cup.

Tuy nhiên, trong trường hợp không thành công, đội tuyển Việt Nam sẽ đối diện hiệu ứng "domino" về tâm lý, bởi các giải đấu diễn ra liên tục. Trong đó, AFF Cup 2024 sẽ diễn ra vào cuối năm. Đây vẫn là sân chơi đội tuyển Việt Nam có áp lực thành công, sau 2 năm liền thất bại trước Thái Lan ở chung kết (2022) và bán kết (2021).

Với tốc độ phát triển của các đội tuyển Đông Nam Á như Thái Lan, Indonesia, Malaysia, đặc biệt là Indonesia với rất nhiều cầu thủ nhập tịch, AFF Cup vẫn là giải đấu đầy cạnh tranh mà đội tuyển Việt Nam cần nền tảng tâm lý vững vàng, cùng tinh thần hưng phấn để ít nhất lọt vào trận chung kết như cách đây 2 năm.

Năm 2024 sẽ rất khó khăn với đội tuyển Việt Nam, nhưng nếu mở được "nút thắt" vòng loại 2, thầy trò HLV Troussier sẽ kiểm soát tình hình.