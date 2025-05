Đội tuyển Việt Nam: Một trận hòa Malaysia có đủ với thầy Kim?

Đội tuyển Việt Nam rũ bỏ gánh nặng tâm lý

Chuyến làm khách tại sân Bukit Jalil của Malaysia vào tháng 6 tới là chướng ngại khó khăn nhất của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027.

Đội tuyển Malaysia có thể lên xuống thất thường, nhưng "chảo lửa" Bukit Jalil với sức chứa hơn 85.000 chỗ chưa bao giờ là nơi các đội khách có thể nghĩ tới chuyện dễ dàng ra về với 3 điểm.

Tại AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam đang ở giai đoạn đỉnh cao dưới thời HLV Park Hang-seo, cũng chỉ có thể rời sân của Malaysia với trận hòa 2-2. Lần gần nhất đội tuyển Việt Nam thắng Malaysia trên sân khách đã là chuyện của 11 năm trước, với chiến thắng 2-1 ở bán kết lượt đi AFF Cup 2014.

Đội tuyển Việt Nam so tài Malaysia ở lượt đấu thứ hai ẢNH: NGỌC LINH

Ở AFF Cup 2024, dù đội Malaysia chạm đáy khủng hoảng, nhưng vẫn chỉ thua tối thiểu 0-1 trước Thái Lan trên sân nhà, đồng thời dồn ép Singapore trong trận hòa 0-0 cuối vòng bảng.

Đội tuyển Malaysia ở màn so tài tới đây sẽ rất khác so với chính họ ở AFF Cup 2024. Trước tiên, do vòng loại Asian Cup 2027 nằm trong khuôn khổ FIFA Days, nên các hảo thủ Malaysia (chủ yếu đang chơi cho CLB JDT) sẽ trở lại. Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) cũng dự kiến nhập tịch hàng loạt gương mặt gốc Âu và Nam Mỹ để tăng cường đội hình.

Mục tiêu của FAM chỉ có một: giành vé đến Asian Cup 2027 bằng mọi giá. Do đó, đội tuyển Malaysia quyết tận dụng triệt để ưu thế mang tên Bukit Jalil để thắng đội tuyển Việt Nam và đoạt ngôi đầu.

Đối thủ buộc phải thắng, nhưng đội tuyển Việt Nam thì không. Chiến thắng giòn giã 5-0 trước Lào ở trận hạ màn (trong khi Malaysia chỉ thắng Nepal với tỷ số 2-0) giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik tạm dẫn đầu sau lượt mở màn. Nếu không thua Malaysia tại Bukit Jalil, Việt Nam sẽ giữ ngôi đầu. Do đó, 1 điểm có thể xem như thành công.

Nên nhớ, chúng ta còn trận tái đấu với Malaysia vào tháng 3.2026. Đó là thời điểm các nhân tố như Nguyễn Xuân Son, Bùi Vĩ Hào đã trở lại, Cao Pendant Quang Vinh đã hòa nhập, thậm chí Hendrio có thể cũng đã có quốc tịch Việt Nam để lên tuyển. Khi ấy, cơ hội thắng Malaysia sẽ rõ ràng hơn nhiều.

HLV Kim Sang-sik khẳng định, đội tuyển Việt Nam luôn vào trận với mục tiêu chiến thắng, dù gặp đối thủ nào, trên mặt sân nào. Sẽ không có chuyện thầy trò ông Kim đá kiểu cầu hòa. Tuy nhiên, để giành vé đến Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam cần thắng cả hành trình, mà trận gặp Malaysia chỉ thuần túy là một nấc thang trên hành trình ấy.

HLV Kim Sang-sik ẢNH: NGỌC LINH

Mục tiêu tổng thể vẫn quan trọng hơn cả, mà đôi khi, không phải lúc nào cũng ào ào tiến lên. 6 năm trước, Việt Nam đoạt vé đến Asian Cup 2019 nhờ 2 chiến thắng và 4 trận hòa. Cục diện đua tranh giờ khó lường hơn khi chỉ đội đầu bảng có vé. Song, luôn cần có những khoảng dừng. Điều cần thiết là đội tuyển Việt Nam kiểm soát được tình hình và sẵn sàng điều chỉnh.

Quẳng gánh lo đi

Một trong những bí quyết thành công của HLV Park Hang-seo cùng đội tuyển Việt Nam, là bất cứ khi nào không nhìn thấy cơ hội thắng, ông Park luôn biết ứng biến để ít nhất là không thua.

Đơn cử như 2 trận hòa với cùng tỷ số 0-0 trước Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022. Người Thái chơi hay hơn trong cả 2 trận, nhưng vẫn không thắng được Việt Nam. Hay ở bán kết lượt đi AFF Cup 2022, Indonesia lấn lướt cả trận. Vậy mà, học trò ông Park vẫn ra về với trận hòa 0-0.

Hàng phòng ngự vững vàng, triết lý chặt chẽ và thực dụng nhất quán đã giúp đội tuyển Việt Nam trở thành tập thể khó bị đánh bại.

Đây là sự chắc chắn mà đội tuyển Việt Nam cần có ở màn thư hùng với Malaysia. Không còn Xuân Son "gánh" đội ở tuyến trên, đội bóng của HLV Kim Sang-sik cần tận dụng sức mạnh tập thể. Phòng thủ kín kẽ và khoa học, tận dụng triệt để các pha chuyển đổi trạng thái để phản đòn là cách tiếp cận mà nhà cầm quân người Hàn Quốc có thể toan tính.

Bước từng bước thận trọng trên cả hành trình, đừng bị cuốn vào một trận đánh cụ thể. Mục tiêu cuối cùng, không gì khác ngoài tấm vé dự Asian Cup. Đó mới là thước đo phân định đẳng cấp của thầy Kim.