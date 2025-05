Đội tuyển Việt Nam: Ông Kim Sang-sik linh hoạt xây dựng hàng công, quyết đấu Malaysia

N ỖI LO HÀNG CÔNG QUÁ TẢI

Ngày 18.5, ở vòng 23 V-League 2024 - 2025, tiền đạo Phạm Tuấn Hải ghi 1 bàn thắng và có 1 kiến tạo trong chiến thắng 5-1 trước CLB TP.HCM, giúp CLB Hà Nội tiếp tục đeo bám đội đầu bảng Nam Định. Tuy nhiên, sau tình huống tranh chấp ở phút 61, chân sút sinh năm 1998 đã phải rời sân bằng cáng. Sau khi hội ý, Ban huấn luyện CLB Hà Nội quyết định thay anh ra để các bác sĩ quấn băng cố định và chườm lạnh ở gối trên cabin kỹ thuật. Rất may chấn thương của Hải được xác định không nặng, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là có thể tập luyện trở lại. Hồi tháng 2 qua, Hải cũng từng phải nghỉ 3 tuần, may mắn kịp góp mặt trong giờ chót trong 2 chiến thắng của đội tuyển VN trước Campuchia và Lào vào tháng 3.2025. Do vậy, ông Kim và cộng sự đang theo sát tình hình chấn thương của Hải để tính toán linh hoạt cho hàng công đội tuyển VN ở trận đấu quan trọng với Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027.

Tuấn Hải (phải) vừa ghi bàn trở lại đã gặp chấn thương ẢNH: MINH HOÀNG

Ngày 10.6 tới, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ có chuyến làm khách trên "chảo lửa" Bukit Jalil trong trận quyết định ngôi đầu bảng F với Malaysia. Đây sẽ là trận đấu đội tuyển VN chịu sức ép rất lớn, đặc biệt hàng công sẽ phải gánh vác nhiệm vụ ghi bàn và hỗ trợ phòng ngự từ xa rất nặng. Chắc chắn tuyến trên sẽ thay đổi nhiều so với AFF Cup 2024 khi 2 nhân tố đá chính là Xuân Son và Vĩ Hào vắng mặt dài hạn vì chấn thương. Ngoài Tuấn Hải thì ông Kim cũng từng chứng kiến việc Tiến Linh phải tập riêng do chấn thương. Thực tế, Linh đã bị quá tải suốt thời gian dài khi không có đối tác ngoại chất lượng, phải một mình gánh vác hàng công CLB Bình Dương. Các ngôi sao đội tuyển VN phải căng mình thi đấu những vòng quyết định tại V-League, nên tình trạng thể lực của họ sẽ là điều ông Kim và ban huấn luyện cực kỳ quan tâm.

Đ ÒN ĐÁNH LINH HOẠT TỪ HAI BIÊN

Ở V-League lúc này, Tiến Linh là cầu thủ nội gần như duy nhất thường xuyên đá chính ở vai trò trung phong cắm, trong khi Văn Toàn, Tuấn Hải, Quang Hải, Hai Long, Văn Đức, Đình Bắc… chủ yếu đá rộng ở biên. Cầu thủ còn lại có thể đá tương tự Tiến Linh là Đinh Thanh Bình lại đang khoác áo CLB Ninh Bình ở giải hạng nhất. Do vậy dù muốn hay không, đội tuyển VN sẽ phải chuẩn bị các phương án làm sao hàng công vẫn vận hành linh hoạt kể cả khi Tiến Linh hay Thanh Bình không thể chơi với phong độ cao nhất. Rất may là nửa sau V-League đang chứng kiến các chân sút đá biên đạt phong độ cao, trong đó Văn Toàn trở lại sau chấn thương đã có 3 bàn thắng ở lượt về. Quang Hải hay Văn Đức cũng dần tìm lại sự sắc bén trong màu áo CLB Công an Hà Nội.

Bình luận viên Ngô Quang Tùng đánh giá: "Sự vắng mặt của Xuân Son, Vĩ Hào khiến đội tuyển VN đối mặt nỗi lo thiếu tiền đạo cắm đúng nghĩa. V-League chỉ có Tiến Linh và Tuấn Hải có xu hướng đá cắm rõ hơn, trong khi Đinh Thanh Bình chưa là giải pháp đủ tốt. Tiến Linh đang dẫn đầu danh sách dội bom V-League 2024 - 2025 với 11 bàn, nhưng sau chấn thương có dấu hiệu căng cứng, quá tải, trong khi Tuấn Hải cũng đang ở trạng thái tương tự. Nhưng trong điều kiện bóng đá VN hiện tại, HLV Kim Sang-sik vẫn phải sử dụng nếu họ không bị chấn thương vì cả hai có thể làm tốt vai trò tiền đạo mũi nhọn: làm tường, thu hút sự chú ý của trung vệ trong khu vực cấm địa. Bù lại, chúng ta có nhiều sự lựa chọn ở hai cánh như Hai Long, Quang Hải, Văn Toàn, Văn Đức, Đình Bắc… Do vậy, khả năng cao ông Kim sẽ chọn cách tiếp cận linh hoạt để có thể sử dụng hiệu quả Tiến Linh, Tuấn Hải kể cả khi họ không có phong độ cao, để làm cầu nối cho những vệ tinh đá bên cạnh".

Cũng theo ông Ngô Quang Tùng, hoàn cảnh của trận đấu sẽ đưa ra những gợi ý hợp lý để bố trí cách chơi với những con người hiện có. "Đội tuyển VN có cơ sở để chọn cách tiếp cận trận đấu một cách an toàn, chờ đối phương sơ hở. Ngoài việc nỗ lực ghi bàn, hàng công còn là lớp lá chắn đầu tiên khi chuyển sang trạng thái phòng ngự. Sơ đồ 3-4-3 sẽ có không gian để những tiền đạo cánh dâng cao xâm nhập vùng cấm địa, để gây sức ép lên đối thủ. Nhưng như đã nói, ưu tiên hàng đầu sẽ vẫn là cách triển khai bóng chắc chắn vì phải chơi bóng trong bầu không khí đầy áp lực trên sân Bukit Jalil", ông bày tỏ.