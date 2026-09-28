Đội tuyển Việt Nam phải 'khóa' Chanathip Songkrasin thế nào?

Chanathip Songkrasin không thi đấu phút nào trong chiến thắng 4-0 của Thái Lan trước Pakistan ngày 26.9. Đây không phải dấu hiệu cho thấy vai trò của tiền vệ 33 tuổi suy giảm.

Ngược lại, HLV Anthony Hudson xác nhận việc giữ sức một số cầu thủ chủ chốt nằm trong tính toán cho trận gặp đội tuyển Việt Nam lúc 19 giờ 30 phút ngày 29.9. Ngoài Chanathip, những gương mặt quan trọng như Supachok Sarachat, Supachai Chaided và Nicholas Mickelson cũng chỉ được sử dụng từ hiệp 2 trước Pakistan.

Vì vậy, đội tuyển Việt Nam phải chuẩn bị cho một Thái Lan khác so với trận ra quân. Và Chanathip có thể là một trong những bài toán khó nhất đối với hàng phòng ngự của HLV Kim Sang-sik.

Đội tuyển Việt Nam phải 'khóa' Chanathip thế nào?

Không thể chỉ cử một người theo Chanathip

Chanathip nguy hiểm không đơn thuần bởi tốc độ hay khả năng rê bóng. Điểm mạnh của tiền vệ này nằm ở kỹ thuật, khả năng xử lý trong phạm vi hẹp, đọc tình huống và khai thác khoảng trống. Sự trở lại của anh cũng mang đến cho Thái Lan một cầu thủ có khả năng kết nối các tuyến mà họ thiếu ở những cuộc đối đầu gần đây với Việt Nam.

Chanathip Songkrasin dự bị ở trận mở màn FIFA ASEAN Cup ẢNH: NGỌC LINH

Bởi vậy, phương án đơn giản là cắt cử một tiền vệ theo sát Chanathip trong suốt trận đấu chưa chắc hiệu quả.

Chanathip có thể lùi xuống nhận bóng, di chuyển sang 2 biên hoặc xuất hiện trong khoảng trống giữa hàng tiền vệ và hàng hậu vệ đối phương. Nếu một cầu thủ Việt Nam liên tục rời vị trí để đuổi theo, cấu trúc phòng ngự có thể bị kéo lệch và tạo ra khoảng trống cho những cầu thủ khác của Thái Lan khai thác.