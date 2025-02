Đội tuyển Việt Nam sẽ còn ngự trị đỉnh Đông Nam Á, bởi lý do đặc biệt này

Thế hệ kế cận không thiếu năng lực chuyên môn

Cựu Phó chủ tịch chuyên môn VFF Dương Vũ Lâm đánh giá: "Dàn cầu thủ hiện tại của đội tuyển Việt Nam không chỉ có thể cạnh tranh thành tích ở thời điểm hiện tại, mà còn có khả năng chiến đấu xuyên suốt vòng loại World Cup 2030. Cách xây dựng lực lượng của HLV Kim Sang-sik cũng hướng đến điều đó, tức là xây dựng lực lượng có tính kế thừa".

Nguyễn Đình Triệu không phải là lựa chọn duy nhất ở vị trí thủ môn của đội tuyển Việt Nam Ảnh: MINH TÚ

Từ đây đến khi kết thúc vòng loại World Cup 2030 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam sẽ còn ít nhất thêm 2 kỳ AFF Cup nữa, vào các năm 2026 và 2028. Nhìn qua lực lượng cầu thủ nội hiện nay, có thể thấy rằng bóng đá Việt Nam có thế hệ kế cận, đủ để nhắm vào các vị trí cao nhất của bóng đá khu vực trong vòng ít năm tới.

Ví dụ như ở vị trí thủ môn, Nguyễn Đình Triệu dù là thủ thành hay nhất của AFF Cup 2024, anh vẫn chưa phải là thủ môn số 1 của bóng đá Việt Nam, chưa phải là thủ môn nội hay nhất tại giải V-League. Danh sách những người được đánh giá toàn diện hơn so với Nguyễn Đình Triệu ở giải trong nước có Nguyễn Filip (CLB Công an Hà Nội), Đặng Văn Lâm (Ninh Bình). Thậm chí, nếu thủ môn Việt kiều Patrik Lê Giang (CLB TP.HCM) được nhập tịch thành công, anh còn được đánh giá cao hơn các thủ thành vừa nêu.

Điều quan trọng là Nguyễn Filip, Đặng Văn Lâm và Patrik Lê Giang đều nhỏ tuổi hơn so với Nguyễn Đình Triệu. Về lý thuyết, họ sẽ ổn định hơn so với thủ thành hay nhất AFF Cup 2024 trong tương lai gần. Đấy là chưa kể các thủ môn Nguyễn Văn Việt (SLNA, 23 tuổi), Nguyễn Văn Hoàng (Hà Nội FC, 30 tuổi), Trịnh Xuân Hoàng (Thanh Hóa, 25 tuổi) cũng đủ sức khoác áo đội tuyển quốc gia.

Tiền đề để kéo dài chuỗi ngày thành công của bóng đá Việt Nam

Ở hàng hậu vệ, trung vệ hay nhất AFF Cup 2024 Nguyễn Thành Chung (Hà Nội FC, 28 tuổi) chưa già, nhưng ngay phía sau lưng Thành Chung đã có Bùi Hoàng Việt Anh (CLB Công an Hà Nội, 26 tuổi) sẵn sàng thay thế. Thậm chí, trước AFF Cup 2024, người ta còn tranh cãi liệu Việt Anh có trở thành thủ lĩnh mới ở hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam hay không, sau khi Quế Ngọc Hải không còn hiện diện ở đội tuyển quốc gia? Chi tiết ấy phản ánh Việt Anh được đánh giá rất cao về năng lực chuyên môn.

Phía sau lưng Hoàng Đức (14) vẫn còn nhiều tài năng trẻ đáng chú ý Ảnh: MINH TÚ

Ngoài Việt Anh, hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam còn có gương mặt dự phòng Nguyễn Thanh Bình (Thể Công Viettel, 25 tuổi). Chứng tỏ, lực lượng kế cận ở hàng thủ của đội tuyển Việt Nam rất dồi dào.

Tương tự như thế là trường hợp ở hàng tiền vệ, Hoàng Đức (Thể Công Viettel, 27 tuổi), Quang Hải (CLB Công an Hà Nội, 28 tuổi) chưa già, nhưng những Võ Hoàng Minh Khoa (Bình Dương, 24 tuổi) và Nguyễn Hai Long (Hà Nội FC, 25 tuổi) đã nổi lên rất nhanh. Thêm 1 – 2 năm nữa, những cầu thủ như Minh Khoa, Hai Long sẽ đủ sức gánh vác tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam.

Ở hàng tiền đạo, bộ đôi "song sát" Xuân Son (Nam Định, 28 tuổi) và Tiến Linh (Bình Dương, 28 tuổi) vẫn còn rất sung sức. Họ vẫn đủ khả năng tỏa sáng thêm ít nhất 1 kỳ AFF Cup nữa. Dù vậy, ngay phía sau họ, những gương mặt trẻ đã nổi lên rất nhanh. Nổi bật nhất trong số những cầu thủ thuộc thế hệ tiếp theo có Bùi Vĩ Hào (Bình Dương, 22 tuổi). Ngoài ra, những cái tên như Nguyễn Trần Việt Cường (Bình Dương, 25 tuổi) và Nhâm Mạnh Dũng (Thể Công Viettel, 25 tuổi) cũng rất đáng chú ý.

Lợi thế của bóng đá Việt Nam so với một vài nền bóng đá trong khu vực như Indonesia hay Malaysia, đó là chúng ta phát triển chủ yếu dựa trên nguồn cầu thủ do chính chúng ta đào tạo, so với dàn cầu thủ nhập tịch của Indonesia và Malaysia. Chính vì thế, sự phát triển của bóng đá Việt Nam ổn định hơn, bền vững hơn.