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    Thể thaoBóng đá Việt Nam

    Đội tuyển Việt Nam tổn thất nghiêm trọng: Việt Anh và Hoàng Hên nguy cơ lỡ hẹn trận gặp Malaysia tranh HCĐ

    Thu Bồn
    Thu Bồn
    Lực lượng đội tuyển Việt Nam tiếp tục bị sứt mẻ trước thềm trận tranh hạng ba giải FIFA ASEAN Cup. Bùi Hoàng Việt Anh và Đỗ Hoàng Hên có thể vắng mặt do dính chấn thương sau chiến thắng 4-2 trước Pakistan.

    Hoàng Hên và Việt Anh phải rời sân ở hiệp 2

    Đội tuyển Việt Nam ngược dòng giành chiến thắng với tỷ số 4-2 trước Pakistan vào chiều 2.10, ở trận đấu thuộc lượt cuối bảng B - hạng 1 giải FIFA ASEAN Cup 2026. Dù vậy, niềm vui của đội bóng sao vàng đã không trọn vẹn, khi Đỗ Hoàng Hên lẫn Bùi Hoàng Việt Anh đều bị giật cơ (đùi) và buộc phải rời sân ở hiệp 2.

    Theo thông tin mới nhất, chấn thương của cả hai cần thêm thời gian theo dõi và nghỉ ngơi. Điều này đồng nghĩa với việc họ có nguy cơ cao không thể góp mặt trong trận đấu cuối cùng của đội tuyển Việt Nam tại giải, khi chạm trán Malaysia vào ngày 5.10.

    Đội tuyển Việt Nam tổn thất nghiêm trọng: Việt Anh và Hoàng Hên nguy cơ lỡ hẹn trận gặp Malaysia tranh HCĐ- Ảnh 1.

    Hoàng Hên (trái) bị đau và tự ra dấu xin thay người ở phút 56

    ẢNH: NGỌC LINH

    Đây được xem là tổn thất lớn đối với đoàn quân của ông Kim Sang-sik. Ở hàng phòng ngự, Bùi Hoàng Việt Anh là chốt chặn đáng tin cậy nhờ khả năng phán đoán, làm chủ không gian và chỉ huy tuyến dưới. Thiếu vắng trung vệ này, hàng thủ Việt Nam sẽ mất đi một điểm tựa vững chắc trước các chân sút giàu thể lực và tốc độ bên phía Malaysia.

    Trong khi đó, sự vắng mặt của Đỗ Hoàng Hên trên hàng công cũng tước đi một phương án gây đột biến quan trọng. Lối chơi năng nổ, di chuyển thông minh và lắt léo của Hoàng Hên cũng là yếu tố quan trọng giúp đội tuyển Việt Nam duy trì nhịp độ lên bóng và sức ép liên tục ở các thời điểm then chốt.

    Đội tuyển Việt Nam ngược dòng thắng Pakistan để tranh HCĐ FIFA ASEAN Cup

    Tổn thất này đặt ban huấn luyện vào thế phải khẩn trương tính toán phương án thay thế. Trận tranh hạng ba giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra vào chiều 5.10.

    Dù chịu bất lợi lớn về mặt lực lượng, đội tuyển Việt Nam vẫn sẽ duy trì tinh thần quyết tâm, cùng nhau vượt khó để khép lại giải đấu bằng một kết quả thuận lợi.

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