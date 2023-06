Đội tuyển Việt Nam và U.23 lại ‘mướt mồ hôi’ với yêu cầu cực cao từ HLV Troussier

Chiều nay (6.6), HLV Philippe Troussier đã có buổi tập mở màn cùng đội tuyển Việt Nam cho giai đoạn tập trung trong tháng 6. Nhà cầm quân người Pháp chưa có lực lượng tối ưu do một số cầu thủ vẫn thi đấu ở vòng 11 V-League 2023, như Ngọc Hải, Xuân Mạnh (SLNA), Hoàng Đức, Thanh Bình, Tiến Dũng, Tiến Anh (CLB Viettel), cùng một số cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài chưa kịp trở về.

Theo yêu cầu của HLV Troussier, từ ngày 6 đến 9.6, các buổi tập của đội tuyển và U.23 đều tập kín. Ngay buổi tập đầu tiên, ông đã đưa ra những yêu cầu cực cao về chuyên môn. Sự cạnh tranh quyết liệt khiến các cầu thủ "mướt mồ hôi".

Trả lời phỏng vấn trước thềm đợt tập trung, HLV Troussier nêu rõ kế hoạch: "Từ ngày 5.6 cho đến khi kết thúc đợt tập trung vào ngày 20.6, tôi chia quãng thời gian tập trung thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1, tôi tóm tắt bằng từ "thử nghiệm" từ ngày 5.6 đến 12.6. Đây là giai đoạn tôi rèn luyện cho cầu thủ về nguyên tắc lối chơi và phương thức vận hành mà tôi mong muốn.

HLV Troussier luôn thúc đẩy học trò

Giai đoạn 2, kéo dài từ 13.6 đến 20.6, đây là thời gian để các cầu thủ thi đấu với tổng cộng 4 trận. Sau thời gian thử nghiệm, tôi chia 2 nhóm. Nhóm 1 sẽ đá trận gặp Hồng Kông (15.6) tại sân Lạch Tray - Hải Phòng và gặp Syria (20.6) tại sân Thiên Trường - Nam Định, nhóm 2 đá trận CLB Công an Hà Nội (14.6) và CLB Hải Phòng (17.6)".

Ở buổi tập chiều nay, bên cạnh tập hợp đội tuyển để phổ biến kế hoạch tập luyện cùng các yêu cầu kỹ chiến thuật, HLV Troussier cũng cho các học trò khởi đầu bằng các bài tập kiểm soát bóng, di chuyển không bóng, phối hợp nhóm trong phạm vi hẹp,... Đáng chú ý, các cầu thủ đội tuyển Việt Nam được sắp xếp tập cùng U.23 Việt Nam, tương tự đợt tập trung hồi tháng 3.

Quốc Việt là nhân tố thú vị ở U.23 Việt Nam

Nhóm cầu thủ U.23 Việt Nam được theo dõi sát sao

Các cầu thủ phải thực hiện rất chuẩn động tác chuyền và đỡ bóng

Văn Lâm có tinh thần thoải mái

HLV Troussier gọi học trò ngay khi ông phát hiện ra lỗi

Các bài tập tương đồng về nội dung so với U.23 Việt Nam trước đây, nhưng có độ khó cao hơn. Do các tuyển thủ Việt Nam đã dày dạn kinh nghiệm thi đấu và đang ở mức độ sẵn sàng do liên tục thi đấu ở V-League, nên nhà cầm quân người Pháp đòi hỏi học trò thực hiện các đường chuyền nhanh và nhuyễn hơn. Ông cũng tiết chế việc chỉnh nắn từng kỹ thuật như khống chế bóng, đỡ bóng bước một như với U.23 Việt Nam, mà tập trung hơn vào rèn chiến thuật và đánh giá bức tranh toàn cảnh năng lực thích nghi của học trò.

HLV Troussier chia sẻ: "Tôi có trách nhiệm huấn luyện cả đội tuyển Việt Nam và U.23 Việt Nam. Đó là lý do tôi gọi tổng cộng 58 cầu thủ và triệu tập đồng thời cả hai đội ở đợt tập trung này. Về mặt hành chính (tức là danh sách cầu thủ), để thử nghiệm tối đa số tuyển thủ quốc gia, tôi đã gọi 34 cầu thủ cho đội tuyển Việt Nam và 24 cầu thủ cho đội U.23 Việt Nam.

Tuy nhiên về mặt chuyên môn, cả hai đội chia sẻ chung ban huấn luyện, có điểm chung về lối chơi và tổ chức đội hình. Do đó, hai đội sẽ tập chung với nhau ở tất cả các buổi tập".

Theo HLV Troussier, các cầu thủ cần thể hiện sự thích nghi với lối chơi mới, cùng thái độ quyết tâm và máu lửa trên sân tập. Đó là những yếu tố then chốt để ban huấn luyện "chấm" cầu thủ, đánh giá lựa chọn nhân sự để sử dụng trong các trận giao hữu.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu tập luyện từ hôm nay 6.6 tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ (Hà Nội), sau đó đến ngày 13.6 sẽ di chuyển đến Hải Phòng để chuẩn bị cho trận giao hữu gặp Hồng Kông vào ngày 15.6 tại sân Lạch Tray.