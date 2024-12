Đội tuyển Việt Nam vượt Indonesia 13 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, nhưng vẫn cách xa Thái

Đội tuyển Việt Nam được cộng bao nhiêu điểm?

Trận thắng của đội tuyển Việt Nam trước Indonesia trong trận thứ 2 tại bảng B AFF Cup 2024, giúp được cộng 2,37 điểm trên bảng xếp hạng FIFA. Trước đó là trận thắng đội Lào tỷ số 4-1, giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik đã kiếm được tổng cộng 3,68 điểm sau 2 trận toàn thắng, tích lũy đến nay là 1.164,79 điểm để tăng 2 bậc lên hạng 114 thế giới.

Quang Hải ghi bàn duy nhất giúp đội tuyển Việt Nam thắng Indonesia tỷ số 1-0 ngày 15.12 Ảnh: Ngọc Linh

So với bảng xếp hạng FIFA chính thức công bố ngày 28.11, đội tuyển Việt Nam với vị trí hiện nay (114 so với 116) đã nới rộng khoảng cách với đội Indonesia từ 9 bậc lên 13 bậc (125 so với 127 hiện tại). Đội tuyển Indonesia đã thi đấu 3 trận, gồm thắng Myanmar 1-0, hòa đội Lào tỷ số 3-3 và thua đội Việt Nam 0-1, tổng cộng đã bị trừ 1,68 điểm, còn 1.133,43 điểm bị rớt 2 bậc.

Vào ngày 19.12 tới đây, FIFA sẽ công bố bảng xếp hạng cuối cùng trong năm 2024. Với thời điểm hiện nay không có lịch thi đấu FIFA Days, chỉ có giải AFF Cup diễn ra và được cộng điểm trên bảng xếp hạng FIFA, nên vị trí hiện nay sẽ được giữ nguyên. Qua đó, giúp đội tuyển Việt Nam giữ được khoảng cách an toàn trước đội Indonesia đang thăng tiến mạnh gần đây nhờ các kết quả tại vòng loại World Cup 2026.

Đội tuyển Thái Lan vẫn giữ hạng 97 thế giới dù có 2 trận thắng trước East Timor tỷ số 10-0 và Malaysia 1-0, vì chỉ được cộng 2,92 điểm để tích lũy số điểm tổng cộng không đáng kể hiện là 1.231,16 điểm.

Vắng dàn cầu thủ nhập tịch, đội tuyển Indonesia trở nên bình thường trở lại Ảnh: Reuters

Trong các trận sắp tới trước khi bảng xếp hạng FIFA cuối cùng trong năm 2024 công bố, đội tuyển Việt Nam gặp Philippines trên sân khách ngày 18.12. Trong khi Indonesia nghỉ thi đấu, đến ngày 21.12 mới tiếp Philippines trên sân nhà. Còn đội Thái Lan đến sân khách gặp Singapore ngày 17.12.

Malaysia có HLV mới, từng là trợ lý của HLV Ange Postecoglou đang dẫn dắt Tottenham

Ngày 16.12, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) chính thức bổ nhiệm HLV Peter Cklamovski, 46 tuổi, người Úc, cựu HLV CLB FC Tokyo (Nhật Bản), làm nhà cầm quân mới thay HLV Pau Marti Vicente ngay sau hành trình AFF Cup 2024 kết thúc.

Ông Cklamovski từng là trợ lý cho HLV Ange Postecoglou đang dẫn dắt CLB Tottenham ở giải Ngoại hạng Anh hiện nay, giai đoạn còn làm việc ở đội tuyển Úc vô địch Asian Cup 2015 và vô địch J-League 1 cùng CLB Yokohama Marinos năm 2019.

"FAM hôm nay chính thức công bố tên của hai nhân vật quan trọng sẽ lãnh đạo và cơ cấu lại đội tuyển Malaysia và đội U.23, họ là Peter Cklamovski, HLV trưởng đội tuyển quốc gia, và ông Nafuzi Zain sẽ là HLV của đội U.23. Các HLV này được đặt kỳ vọng sẽ giúp các đội tuyển Malaysia tìm lại sức mạnh vốn có, và chinh phục mục tiêu giành vé tham dự Asian Cup 2027".

Tại AFF Cup 2024, đội tuyển Malaysia hiện xếp thứ 3 bảng A với 4 điểm sau 3 trận. Họ cần thắng Singapore ở lượt cuối ngày 20.12, mới hy vọng có vé vào bán kết. Đội Singapore (6 điểm) hiện xếp nhì bảng sẽ gặp đội Thái Lan (xếp đầu bảng khi có cùng 6 điểm nhưng hơn hiệu số) ngày 17.12, trong lượt đấu thứ 3 vòng bảng. Thái Lan còn trận gặp đội Campuchia ở sân nhà ngày 20.12.

Trong khi đó, tại vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027 bắt đầu diễn ra vào tháng 3.2025, đội tuyển Malaysia nằm cùng bảng với đội tuyển Việt Nam, cùng 2 đối thủ Nepal và Lào.