Đội Việt Nam mở màn rực rỡ Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng

Đội pháo hoa TP.Đà Nẵng do các thành viên Bộ chỉ huy Quân sự TP.Đà Nẵng đảm nhận từ năm 2008, trưởng thành qua 15 năm với 11 kỳ pháo hoa quốc tế tại thành phố bên sông Hàn.



Màn trình diễn đêm khai mạc tối nay 2.6 của đội chủ nhà có chủ đề "Đà Nẵng - Âm sắc hòa bình", như lời chào mừng gửi tới đến bè quốc tế đến với TP.Đà Nẵng, với thông điệp truyền tải những cảm xúc thăng hoa, xóa mọi khoảng cách, gắn kết tình yêu thương nhân loại, để bạn bè quốc tế nhớ đến một TP.Đà Nẵng - Việt Nam với nhiều kỷ niệm đẹp, con người thân thiện, thành phố an bình.

Đội pháo hoa Đà Nẵng đại diện cho Việt Nam mở màn DIFF 2023 NGUYỄN TÚ

Màn trình diễn của đội Việt Nam gồm 3 phần: Tiếng lòng Hàn giang, Nhịp sắc Đà thành, Đà Nẵng - Âm sắc hòa bình. Màn trình diễn có sự kết hợp của âm nhạc và pháo hoa trên dòng sông Hàn, tạo ra không gian giao thoa giữa âm nhạc và sắc màu, tôn vinh hòa bình, gắn kết tình hữu nghị các dân tộc trên thế giới.

Trong đó, phần đầu khởi động với các giai điệu êm diệu cùng hiệu ứng sắc màu nhẹ nhàng để đánh thức cảm xúc của khán giả.

Bức tranh sắc màu của đội chủ nhà NGUYỄN TÚ

Phần thứ 2 sử dụng âm nhạc sôi động gồm các ca khúc về TP.Đà Nẵng, kết hợp hiệu ứng rực rỡ, diễn tả sự vươn lên của con người Đà Nẵng, cùng với thế giới vượt qua những khó khăn sau đại dịch. Tiết tấu âm nhạc tăng dần cùng với các lớp pháo hoa, mật độ dày lên, đặc biệt những đoạn chuyển tạo điểm nhấn đã làm khán giả bất ngờ.

Nếu phần 2 tạo nên bức tranh ánh sáng mãn nhãn trên bầu trời Đà Nẵng và sông Hàn, thì phần 3 là phần chính của chủ đề, kết hợp giữa âm nhạc hiện đại hoành tráng, đặc biệt những phút cuối bùng nổ khiến khán giả vỗ tay không ngớt. Qua đó, gửi thông điệp chính cho mùa lễ hội năm nay về hòa bình cho nhân loại, khắp nơi phồn thịnh, hạnh phúc.

Màn trình diễn của đội Việt Nam gồm 3 phần NGUYỄN TÚ

DIFF 2023 diễn ra từ ngày 2.6 đến 8.7, có sự tham gia của 8 đội thi. Tiếp sau 2 đội mở màn Việt Nam - Phần Lan là Canada - Pháp (10.6), Ý - Úc (17.6), Ba Lan - Anh (24.6). Trận chung kết diễn ra tối 8.7. Mỗi đội có 20 phút trình diễn các màn pháo hoa theo chủ đề từng đêm do Ban tổ chức thống nhất gồm: Hòa bình cho nhân loại, Tình yêu không biên giới, Chinh phục những giấc mơ, Vũ điệu của thiên nhiên, Thế giới không khoảng cách.

Pháo hoa rực rỡ một góc trời Đà Nẵng NGUYỄN TÚ

Ngay sau phần thi của đội Việt Bam là đội Phần Lan. Phần thi sử dụng nhạc rock chủ đạo trong màn trình diễn 20 phút khuấy động bầu không khí lễ hội bên sông Hàn tại Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023.

Tại kỳ DIFF gần nhất năm 2019, Phần Lan đã vượt qua đội Anh để giành ngôi vương. Với quyết tâm bảo vệ chức vô địch, đội Phần Lan trở lại DIFF 2023 với màn trình diễn mang tên "Khởi động trái tim tôi", cùng truyền tải thông điệp thế giới kiên cường vượt qua Covid-19, trở lại với cảm xúc và tình yêu mãnh liệt.

Màn trình diễn của đội Phần Lan ưa chuộng các bản nhạc rock sôi động, thay đổi tiết tấu với các cao trào để khán giả thăng hoa, mãn nhãn NGUYỄN TÚ

Đội Phần Lan bắt đầu câu chuyện pháo hoa với những bản nhạc rock như Kickstart My Hear (Motley Crue), Listen To Your Heart (Roxette), Show Must Go On Queen… mang lại không khí lễ hội náo nhiệt, khiến khán giả muốn đứng lên nhún nhảy theo.

Đây là những ca khúc rock kinh điển, khi cất lên cùng hiệu ứng pháo hoa, tái hiện những lễ hội âm nhạc sôi động với hàng trăm ngàn khán giả tại các sân vận động ở giai đoạn lịch sử đỉnh cao của dòng nhạc rock.

Tiếp sau đó là những nhạc điệu lạc quan bài "Circle of Life" - nhạc phim Lion King gợi nhắc về giai đoạn toàn thế giới đoàn kết vượt qua Covid-19, hay Chiquitita (Abba) đều là những ca khúc quốc tế có tính đại chúng cao, cùng những kỹ thuật trình diễn pháo hoa, dễ chạm được sự đồng điệu đến khán giả.

Màn trình diễn của đội Phần Lan kết thúc với âm hưởng mang tính sử thi của bài Creations of Earth (Thomas Bergersen), phô diễn toàn bộ kỹ thuật điêu luyện của pháo hoa và thông điệp kêu gọi nhân loại yêu thương, đoàn kết.

Khán giả ấn tượng bởi màn trình diễn đặc biệt nhuần nhuyễn sự phối hợp giữa giai điệu âm nhạc với từng quả pháo. Đặc biệt những tiết tấu dồn dập, nhấn nhá ăn khớp với các thời điểm bắn pháo đa tầng đã làm khán giả thêm phấn khích NGUYỄN TÚ

DIFF 2023 diễn ra từ ngày 2.6 đến 8.7, có sự tham gia của 8 đội thi, sau Việt Nam - Phần Lan là Canada - Pháp (10.6), Ý – Úc (17.6), Ba Lan - Anh (24.6). Trận chung kết diễn ra tối 8.7. Mỗi đội có 20 phút trình diễn các màn pháo hoa theo chủ đề từng đêm do ban tổ chức thống nhất gồm: Hòa bình cho nhân loại, Tình yêu không biên giới, Chinh phục những giấc mơ, Vũ điệu của thiên nhiên, Thế giới không khoảng cách.