Đội vô địch bất ngờ thua đậm tại giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia

Đội đương kim vô địch giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia mùa 3 (VPL-S3 Đạt Tín – SPT) đã có một khởi đầu gây thất vọng khi để thua đậm Bamboo 0-5 ở ngày khai mạc giải lần 4 khu vực miền Nam.



Khán giả xem bóng đá 7 người rất đông vui Nguyễn Dũng

Ít ai nghĩ đến một kết quả gây choáng váng đến như vậy nếu như nhớ lại màn trình diễn của Đạt Tín ở giải năm 2022. Đội bóng này chơi rất hay không chỉ thể hiện sức mạnh ở khu vực phía nam mà còn tung hoành ở vòng chung kết toàn quốc. Nhưng nhìn Đạt Tín thi đấu tại sân Gia Định chiều 17.6 không còn ai có thể nhận ra bóng dáng của các nhà quán quân.

Nghiêm Phạm (áo cam) đã vượt qua trận đầu tiên Nguyễn Dũng

Một phần các nhà vô địch gặp nhiều xáo trộn trong đội hình khi nhiều trụ cột đã chia tay đội bóng để đầu quân cho các CLB khác. Dù thắng như chẻ tre trước các đối thủ khác nhưng chính Đạt Tín lại để thua Bamboo 1-3 ở mùa giải năm ngoái. Thế nên việc gặp lại đối thủ kỵ rơ đến từ Bình Dương ở ngày khai màn của SPL khiến cho đội bóng vô địch thi đấu như gà mắc tóc. Họ phạm rất nhiều sai lầm cả trong tấn công lẫn phòng ngự nên đã phơi bày nhiều sơ hở cho đối thủ khai thác.

Niềm vui của đội trưởng Quốc Đạt của Bamboo Nguyễn Phương

Trong 5 bàn thắng của Bamboo, đội trưởng Mai Nguyễn Quốc Đạt (người cũ của Đạt Tín) ghi cú đúp. Anh đã chơi cực hay, khai thác được những điểm yếu trong lối chơi của các nhà vô địch để lập công, mở ra thế trận thuận lợi cho Bamboo. Đối với Đạt Tín, thất bại này giống như một gáo nước lạnh làm tổn thương hình ảnh của đội bóng đang giữ cúp. Tình hình này nếu không cải thiện, cơ hội đi Hà Nội vào cuối tháng 8 bảo vệ ngôi vô địch tại vòng chung kết toàn quốc xem ra vô cùng khó khăn với Đạt Tín.

Kha Tấn Tài ghi 3 bàn cho CLB My My Nguyễn Phương

Trong khi đó, Nghiêm Phạm Holdings cũng rất vất vả mới giành được 3 điểm trước Sang Trọng – Thanh Hùng 2-1 trong lượt trận khai mạc. Cuộc rượt đuổi giữa Cửa Tùng Vĩnh Quang Quảng Trị và Song Hùng Store Detailing cũng vô cùng hào hứng với kết quả 2-4. Chính cựu cầu thủ HAGL Nguyễn Lam và Anh Kha đã ghi 2 bàn thắng sau cùng mang niềm vui chiến thắng cho nhà vô địch VPL-S2. Đội bóng tạo ra ấn tượng chính là An Biên khi có nhiều sự thay đổi với hàng loạt cầu thủ có tên tuổi như Long "củi", Hồng Kông, Hưng "Nghệ", Hạnh "Ozil" về đầu quân, tạo nên lực lượng khủng cho thấy tham vọng rất lớn tại giải đấu năm nay.

Khán giả rất đông theo dõi các trận giải bóng đá 7 người Nguyễn Phương

Thế nhưng An Biên lại rất chật vật mới thắng Bảy Núi 2-1 trong đó có 1 bàn của cựu tuyển thủ U.23 Lê Hoàng Thiên. Một cựu tuyển thủ U.19 khác là Kha Tấn Tài đã ghi 3 bàn cho My My vào lưới Spa Lan Ngọc Kiên Giang trong trận hòa 3-3. Giải còn diễn ra ở sân Gia Định để chọn 2 đại diện xuất sắc dự vòng chung kết toàn quốc.

Khán giả xem tennis rất đông Nguyễn Phương