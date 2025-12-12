Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đôi xạ thủ Việt Nam lội ngược dòng ngoạn mục, giành HCV trước Thái Lan
Video Thể thao

Đôi xạ thủ Việt Nam lội ngược dòng ngoạn mục, giành HCV trước Thái Lan

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
12/12/2025 17:15 GMT+7

Ngày 12.12, hai xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền và Nguyễn Tâm Quang xuất sắc giành HCV nội dung 10m súng trường hơi hỗn hợp, mở màn một ngày thi đấu đầy cảm xúc cho đoàn Việt Nam.

Sáng 12.12.2025, không khí tại trường bắn Huamark (Bangkok) trở nên nghẹt thở khi trận chung kết nội dung 10m súng trường hơi hỗn hợp giữa Thái Lan và Việt Nam bước vào cao trào.

Hai VĐV Mộng Tuyền và Tâm Quang khởi đầu đầy tự tin, nhanh chóng dẫn 6-0 sau ba lượt bắn đầu. Nhưng ngay sau đó, hai xạ thủ chủ nhà Thái Lan vùng lên mạnh mẽ, tạo nên cuộc rượt đuổi căng như dây đàn ở từng điểm số.

Đôi xạ thủ Việt Nam lội ngược dòng ngoạn mục, giành HCV trước Thái Lan - Ảnh 1.

Cặp đôi xạ thủ Việt Nam liên tục dẫn trước

Đồng Nguyên Khang

Dù liên tục giữ thế dẫn điểm, đôi tuyển thủ Việt Nam vẫn bị Thái Lan vượt lên 14-12 và đứng trước nguy cơ thua sát nút.

Thời khắc quyết định, hai VĐV Mộng Tuyền và Tâm Quang giữ vững tâm lý, bắn chính xác ở cả hai lượt cuối để ghi liền 4 điểm, hoàn tất màn lội ngược dòng 16-14 đầy cảm xúc và mang về một HCV cho đội tuyển Việt Nam.

Trên khán đài, nhiều thành viên đoàn thể thao Việt Nam không giấu được xúc động khi chứng kiến màn lội ngược dòng của hai tuyển thủ.

Chiến thắng này không chỉ mang lại thêm một tấm HCV cho đoàn Việt Nam mà còn tiếp thêm tinh thần cho đội tuyển trước các nội dung tiếp theo trong ngày thi đấu 12.12.

Đôi xạ thủ Việt Nam lội ngược dòng ngoạn mục, giành HCV trước Thái Lan - Ảnh 2.

Hai VĐV Mộng Tuyền và Tâm Quang "mở hàng" HCV cho bắn súng Việt Nam

Đồng Nguyên Khang

Tin liên quan

HLV Kim Sang-sik sau trận thắng Malaysia: ‘U.23 Việt Nam đã trở lại đúng quỹ đạo’

HLV Kim Sang-sik sau trận thắng Malaysia: ‘U.23 Việt Nam đã trở lại đúng quỹ đạo’

Giành trọn 6 điểm và đứng đầu bảng B sau chiến thắng 2-0 trước U.23 Malaysia, U.23 Việt Nam khép lại vòng bảng SEA Games 33 đầy thuyết phục. Trong buổi họp báo, HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh đội đã “tìm lại sự cân bằng trong lối chơi”, đồng thời bày tỏ kỳ vọng cả U.23 Việt Nam lẫn đội tuyển nữ sẽ cùng tiến đến trận chung kết.

Bơi Việt Nam bứt phá ngoạn mục, giành HCV sau màn rượt đuổi kịch tính

Vượt chấn thương, Bùi Thị Ngân giành HCV 1.500m tại SEA Games 33

Khám phá thêm chủ đề

Sea games SEA Games 33 Huy chương vàng súng trường hơi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận