Đôi xạ thủ Việt Nam lội ngược dòng ngoạn mục, giành HCV trước Thái Lan

Sáng 12.12.2025, không khí tại trường bắn Huamark (Bangkok) trở nên nghẹt thở khi trận chung kết nội dung 10m súng trường hơi hỗn hợp giữa Thái Lan và Việt Nam bước vào cao trào.

Hai VĐV Mộng Tuyền và Tâm Quang khởi đầu đầy tự tin, nhanh chóng dẫn 6-0 sau ba lượt bắn đầu. Nhưng ngay sau đó, hai xạ thủ chủ nhà Thái Lan vùng lên mạnh mẽ, tạo nên cuộc rượt đuổi căng như dây đàn ở từng điểm số.

Cặp đôi xạ thủ Việt Nam liên tục dẫn trước Đồng Nguyên Khang

Dù liên tục giữ thế dẫn điểm, đôi tuyển thủ Việt Nam vẫn bị Thái Lan vượt lên 14-12 và đứng trước nguy cơ thua sát nút.

Thời khắc quyết định, hai VĐV Mộng Tuyền và Tâm Quang giữ vững tâm lý, bắn chính xác ở cả hai lượt cuối để ghi liền 4 điểm, hoàn tất màn lội ngược dòng 16-14 đầy cảm xúc và mang về một HCV cho đội tuyển Việt Nam.

Trên khán đài, nhiều thành viên đoàn thể thao Việt Nam không giấu được xúc động khi chứng kiến màn lội ngược dòng của hai tuyển thủ.

Chiến thắng này không chỉ mang lại thêm một tấm HCV cho đoàn Việt Nam mà còn tiếp thêm tinh thần cho đội tuyển trước các nội dung tiếp theo trong ngày thi đấu 12.12.