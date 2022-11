Đội xe chuyển viện miễn phí giúp người nghèo

Chuyên nghiệp, hiệu quả

Ông Chúc cho biết nhận thấy mô hình chuyển bệnh từ thiện tại một số địa phương có ý nghĩa thiết thực, năm 2011, ông nảy sinh ý tưởng góp tiền làm theo mô hình này. “Nhiều bệnh nhân nghèo thập tử nhất sinh ở vùng quê vì không có điều kiện chuyển đến bệnh viện tuyến trên cấp cứu kịp thời nên không qua khỏi. Khi tôi nêu ý tưởng xuất phát từ nguyên nhân này, lập tức được người thân trong gia đình đồng thuận góp tiền mua xe và lập đội xe từ thiện”, ông Chúc kể.

Chiếc đầu tiên là xe 4 chỗ, ông Chúc mua ở Kiên Giang với giá hơn 50 triệu đồng. Chạy được một thời gian, xe hư liên tục, không đảm bảo an toàn nên ông bán để mua xe 15 chỗ (xe cũ) thay thế. Một thời gian sau, xe này hoạt động không hiệu quả khi chuyển những ca bệnh nặng do thiếu thiết bị chuyên dùng, thế là ông Chúc tiếp tục vận động người thân và bạn bè mua 2 xe cứu thương chuyên dụng đã qua sử dụng và 1 xe 7 chỗ về sửa chữa lại với tổng kinh phí hơn 450 triệu đồng.

Bất kể ngày đêm, khi có bệnh nhân cần là các tài xế trong đội xe từ thiện của ông Chúc lập tức lên đường hỗ trợ. Đường ngắn hay dài không thành vấn đề, bởi tất cả đều được miễn phí. Các trường hợp cấp cứu khẩn cấp, bệnh nặng... trên xe có đầy đủ trang thiết bị như băng ca, bình ô xy, túi cứu thương. Nhờ đó, đội xe hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả và kịp thời hơn. Chi phí xăng xe, bảo dưỡng, đăng kiểm… đều do các thành viên trong đội bỏ tiền túi góp vô. Khi nào góp không đủ thì mới nhờ bạn bè thân quen tiếp sức.

Việc làm thiện nguyện dần lan tỏa, đến nay, đội xe của ông Chúc có 4 tài xế tham gia. Sự ra đời của chuyến xe nghĩa tình 0 đồng đã góp phần không nhỏ giúp những mảnh đời bất hạnh, người bệnh khó khăn. Tiếng lành đồn xa, ngày càng có nhiều bệnh nhân, người nghèo trong và ngoài địa phương cần xe đưa đi cấp cứu tìm đến ông Chúc lúc cấp bách.





Thù lao là những lời cảm ơn

Không chỉ đưa người bệnh đi cấp cứu kịp thời, những người bệnh tử vong cần đưa về quê mai táng, đội xe của ông Chúc cũng sẵn sàng hỗ trợ hết mình. “Kết thúc mỗi chuyến xe, anh em trong đội được lời cảm ơn từ người được giúp. Đó chính là động lực để cả đội cố gắng tiếp tục duy trì công việc thiện nguyện này”, ông Chúc chia sẻ.

Theo ông Trần Văn Hiền (61 tuổi, ngụ P.Thới An), thành viên đội xe cấp cứu từ thiện, đối với ông niềm vui sau những chuyến xe chính là thấy người bệnh nghèo, người bị tai nạn được chuyển đến bệnh viện kịp thời. Còn ông Trần Văn Ri (64 tuổi, ngụ P.Thới An), anh rể ông Chúc, cho biết: “Hai anh em tôi chung chí hướng cố gắng duy trì đội xe để giúp bà con nghèo. Nhiều trường hợp người bệnh đặc biệt khó khăn, chúng tôi sẵn sàng bỏ tiền túi vài trăm ngàn để hỗ trợ. Bà con vượt qua khó khăn, bệnh tật, được bình an là niềm vui lớn nhất với anh em tôi”.

Ông Nguyễn Văn Hai (71 tuổi, ngụ P.Thới An) cho biết: “Bản thân già yếu, một lần bị té may nhờ được đội xe của ông Chúc đưa đến bệnh viện ở trung tâm TP.Cần Thơ điều trị kịp thời, bây giờ đã hồi phục. Bà con địa phương, nhất là người già đau yếu, đều nhờ vào đội xe này nên ai cũng biết ơn lắm”.