Doja Cat khuấy đảo VMAs 2023 với hit 'Paint The Town Red'

Thành công của Paint The Town Red là cột mốc mới trong sự nghiệp của Doja Cat, trở thành bản hit đạt thành tích "khủng" thứ 2 trong sự nghiệp của nữ rapper sau Say So. Không chỉ vậy, ca khúc cũng được xem là "cứu tinh" của thể loại hip hop sau đúng 1 năm đánh mất ngôi vương trên các bảng xếp hạng.

Ca khúc mới của Doja Cat công phá loạt kỷ lục streaming, dẫn đầu bảng xếp hạng Billboard Jacob Webster

Paint The Town Red là đĩa đơn thứ 2, trích từ album phòng thu Scarlet của Doja Cat. Kể từ khi ra mắt, ca khúc mới của Doja Cat nhanh chóng trở thành hiện tượng, phá vỡ loạt kỷ lục của Spotify như ca khúc solo đầu tiên của một nữ rapper đứng đầu top 50, ca khúc được nghe nhiều nhất hằng ngày trên Spotify Mỹ, top 1 bảng xếp hạng Global Spotify 200, ca khúc rap của nữ nghệ sĩ đạt 100 triệu lượt nghe nhanh nhất trong lịch sử.

Sau 5 tuần trụ hạng, Paint The Town Red chính thức chạm đến ngôi vương của bảng xếp hạng Billboard Hot 100, chấm dứt chuỗi 54 tuần liên tiếp thất thế trên các bảng xếp hạng của thể loại nhạc rap kể từ Super Freaky Girl của Nicki Minaj. Thành công của Paint The Town Red cho thấy những bước nhảy vọt đáng kinh ngạc trên con đường hoạt động âm nhạc của Doja Cat, tiếp tục củng cố vị thế của một trong những nữ rapper nổi tiếng nhất hiện nay.

Doja Cat một lần nữa trở thành tâm điểm trước công chúng với gu thời trang táo bạo WIREIMAGE

Trong lễ trao giải VMAs 2023 vừa qua, Doja Cat cũng mang đến màn trình diễn mãn nhãn liên khúc Attention, Paint The Town Red và Demons. Đặc biệt, tại thảm "hồng" sự kiện, nữ nghệ sĩ gây chú ý với trang phục táo bạo, "mặc như không mặc" gây bão dư luận. Nhiều tạp chí danh giá lựa chọn tiết mục biểu diễn của Doja Cat là một trong những sân khấu nổi bật của VMAs 2023 với phần dàn dựng và hiệu ứng sân khấu ấn tượng.

Sau thời gian dài chờ đợi, album Scarlet sẽ được ra mắt vào ngày 22.9. Doja Cat cũng công bố danh sách chính thức của Scarlet với 15 ca khúc, bao gồm loạt hit Attention, Paint The Town Red, Demons và đĩa đơn Balut ra mắt vào ngày 15.9. Mùa thu này, Doja Cat sẽ thực hiện chuyến lưu diễn khu vực Bắc Mỹ đầu tiên trong sự nghiệp - The Scarlet Tour với hai khách mời đặc biệt Ice Spcie và Doechii.