DOJI 16 năm liên tiếp được vinh danh Thương hiệu quốc gia Việt Nam

Ngày 16.10, tại lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10, DOJI được vinh danh với 4 dòng sản phẩm, dịch vụ: trang sức kim cương Diamond House, trang sức cưới Wedding Land, vàng - bạc mỹ nghệ Kim Bảo Phúc và dịch vụ giám định kim cương, đá quý, kim loại quý DOJILAB.

Đây là năm thứ 16 liên tiếp DOJI được ghi nhận tại chương trình, đánh dấu hành trình phát triển thương hiệu gắn với nâng cao chất lượng sản phẩm, đổi mới công nghệ và mở rộng dịch vụ.

Đại diện DOJI nhận biểu trưng Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2026, đánh dấu 16 năm liên tiếp được vinh danh

Khẳng định thương hiệu bằng chất lượng và đổi mới

Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026 ghi nhận 499 sản phẩm của 227 doanh nghiệp. Điểm đáng chú ý của kỳ xét chọn này là yêu cầu cao hơn về đổi mới sáng tạo, nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ.

Theo đó, nhóm tiêu chí đổi mới sáng tạo được nâng từ 180 lên 300 điểm, chiếm 30% tổng điểm đánh giá. Các yếu tố về tài sản trí tuệ, chuyển đổi số, kinh tế xanh và phát triển nguồn nhân lực cũng được chú trọng.

Trong bối cảnh đó, việc tiếp tục được công nhận với 4 dòng sản phẩm, dịch vụ thể hiện định hướng phát triển của DOJI trên cả lĩnh vực chế tác, kinh doanh trang sức và giám định chất lượng.

Sau 32 năm phát triển, tập đoàn đã xây dựng hệ sinh thái sản phẩm phục vụ nhiều nhu cầu, từ trang sức kim cương, trang sức cưới đến quà tặng vàng bạc mỹ nghệ và dịch vụ giám định chuyên ngành.

Bốn dấu ấn trong hệ sinh thái DOJI

Diamond House là thương hiệu trang sức kim cương của DOJI, với hàng nghìn sản phẩm gắn kim cương và đá quý.

Trong đó, dòng kim cương Shining Heart nổi bật với hiệu ứng quang học 8 trái tim - 8 mũi tên. Các bộ sưu tập Blooming Rose, Fire on Flame kết hợp cảm hứng thiết kế với kỹ thuật chế tác, tạo nên những phong cách trang sức khác nhau.

Những năm gần đây, Diamond House tiếp tục mở rộng sản phẩm với dòng trang sức kim cương TrenD cùng các bộ sưu tập Lady Boss, Darling Girl, The Muse, hướng đến nhiều nhóm khách hàng, đặc biệt là người trẻ và khách hàng công sở.

Diamond House phát triển nhiều dòng trang sức kim cương, kết hợp thiết kế và kỹ thuật chế tác

Với Wedding Land, DOJI tập trung phát triển trang sức cưới theo hướng đa dạng kiểu dáng và ngân sách, đáp ứng nhu cầu của các cặp đôi.

Bên cạnh những thiết kế sử dụng kim cương tự nhiên kích thước lớn, thương hiệu còn phát triển các dòng nhẫn kết hợp viên chủ kích thước vừa phải như Mono, hoặc sử dụng dải kim cương tấm như Salsa.

Cách tiếp cận này giúp khách hàng có thêm lựa chọn về thiết kế, chất liệu và mức chi phí khi tìm kiếm nhẫn đính hôn, nhẫn cưới.

Wedding Land mang đến nhiều lựa chọn trang sức cưới với kiểu dáng và mức ngân sách khác nhau

Ở lĩnh vực quà tặng, Kim Bảo Phúc phát triển các sản phẩm vàng, bạc mỹ nghệ phục vụ nhu cầu biếu tặng cá nhân và doanh nghiệp.

Thương hiệu ứng dụng những công nghệ phủ vàng như Nano và Electroforming trong chế tác tượng, tranh và các sản phẩm mỹ nghệ, hướng đến nâng cao độ bền màu, đồng thời đa dạng hóa thiết kế.

Các sản phẩm vàng, bạc mỹ nghệ Kim Bảo Phúc phục vụ nhu cầu quà tặng gia đình, đối tác và doanh nghiệp

Cùng với ba dòng sản phẩm trên, DOJILAB là dịch vụ giám định kim cương, đá quý và kim loại quý của tập đoàn. Hoạt động giám định cung cấp thông tin về đặc tính sản phẩm, góp phần tăng tính minh bạch và hỗ trợ khách hàng khi lựa chọn vàng bạc, đá quý.

Bên cạnh 4 thương hiệu được vinh danh, DOJI còn phát triển các dòng sản phẩm khác như vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng, bạc Ngân Bảo và trang sức vàng 24K công nghệ 5D.

Hệ sinh thái này được đưa đến khách hàng thông qua mạng lưới gần 200 trung tâm DOJI trên toàn quốc.

Việc 16 năm liên tiếp được vinh danh Thương hiệu quốc gia Việt Nam là dấu mốc trong quá trình phát triển của DOJI. Trên nền tảng 32 năm hoạt động, tập đoàn tiếp tục đặt trọng tâm vào chất lượng, công nghệ, thiết kế và trải nghiệm khách hàng, hướng đến nâng cao sức cạnh tranh của thương hiệu trang sức Việt.