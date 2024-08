Doji lần thứ 3 được vinh danh ‘nơi làm việc tốt nhất Châu Á’

Vinh quang tỏa sáng

Giải thưởng "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á" là một trong những giải thưởng uy tín nhất trong lĩnh vực quản trị nguồn nhân lực, được tổ chức bởi HR Asia - tạp chí nhân sự hàng đầu Châu Á. Giải thưởng này không chỉ phản ánh chất lượng của môi trường làm việc, các chế độ phúc lợi, chính sách nhân sự mà còn đánh giá sự hài lòng và gắn bó của nhân viên với công ty.

Cúp vàng Harmonia vinh danh "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á" dành cho Tập đoàn DOJI

Vượt qua các vòng khảo sát khắt khe và đánh giá chuyên sâu từ HR Asia, DOJI ghi nhận kết quả vượt trội hơn so với chuẩn ngành và thị trường trong cả ba yếu tố chính tác động đến sự hài lòng của nhân viên, bao gồm Core (Mức độ tham gia, vị trí của nhân viên trong doanh nghiệp), Self (Cảm nhận cá nhân về môi trường làm việc) và Group (Suy nghĩ, cảm nhận về doanh nghiệp). Cụ thể, điểm Core của DOJI đạt 4.44 so với bình quân của ngành là 3.72; điểm Self đạt 4.92 trong khi điểm bình quân của ngành là 3.88; và điểm Group của DOJI là 4.90 so với điểm bình quân của ngành là 3.98.



Đại diện Tập đoàn DOJI nhận cúp vàng Harmonia từ ban tổ chức HRAA

Chia sẻ về giải thưởng này, đại diện DOJI cho biết: "Thành quả này là sự cộng hưởng bởi tầm nhìn, chiến lược của Ban Lãnh đạo kèm theo đó là những đóng góp, cống hiến của tập thể gần 3.000 nhân sự DOJI. Lần thứ 3 lọt TOP ‘Nơi làm việc tốt nhất Châu Á’ thêm khẳng định về vị thế DOJI khi trở thành doanh nghiệp có chính sách nhân sự vượt trội, môi trường làm việc chuyên nghiệp hàng đầu khu vực".



Bản sắc văn hóa tạo nền móng vững chắc

DOJI đã chọn cho mình con đường phát triển dựa trên những giá trị cốt lõi về văn hóa doanh nghiệp, với tầm nhìn và sứ mệnh rõ ràng, tạo nên sự khác biệt so với các doanh nghiệp khác trong ngành.

Một trong những yếu tố quan trọng giúp DOJI chiến thắng tại giải thưởng HR Asia Awards 2024 chính là việc Tập đoàn luôn chú trọng đến việc tạo dựng một môi trường làm việc lý tưởng, nơi mà mỗi cá nhân đều được tôn trọng, khuyến khích phát huy tối đa năng lực và cống hiến. DOJI luôn đặt con người làm trung tâm trong mọi chiến lược phát triển, từ việc xây dựng đội ngũ nhân sự chất lượng cao đến việc tạo ra những cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp cho nhân viên.

Tính đến nay, số nhân sự gắn bó trên 5 năm tại DOJI đạt tỷ lệ trên 50% và tỷ lệ nhân sự gắn bó từ 10 năm chiếm tỷ lệ trên 20%. Nhiều nhân sự sau thời gian gắn bó, cống hiến đã phát triển trở thành các cán bộ quản lý cấp cao, cốt cán của Tập đoàn.

DOJI là nơi các CBNV được cống hiến và phát triển

Với DOJI, văn hóa doanh nghiệp không chỉ là những khẩu hiệu hay giá trị trừu tượng, mà đó chính là sự cam kết, là niềm tin và trách nhiệm của mỗi nhân viên đối với Tập đoàn. DOJI luôn khuyến khích nhân viên tự do sáng tạo, chủ động trong công việc và cống hiến hết mình để cùng Tập đoàn đạt được nhiều thành tựu, tạo ra những giá trị tốt đẹp cho xã hội. Sự gắn kết chặt chẽ giữa các thành viên trong Tập đoàn, cùng với một môi trường làm việc thân thiện, thoải mái và đầy động lực, đã tạo nên một "nơi làm việc tốt nhất" đúng nghĩa.



Giải thưởng HR Asia Awards 2024 không chỉ là một cột mốc quan trọng trên con đường phát triển của DOJI mà còn là động lực để Tập đoàn tiếp tục nỗ lực không ngừng nghỉ, duy trì và phát triển môi trường làm việc lý tưởng cho nhân viên. Với sự đầu tư đúng hướng vào con người, DOJI chắc chắn sẽ tiếp tục tỏa sáng, trở thành niềm tự hào của Việt Nam trong hành trình hội nhập quốc tế.